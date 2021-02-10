طريقة عمل روج الشفايف الكشميري 2021 في المنزل بخطوات بسيطة

يعد روج الشفايف الكشميري ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا يمكن لأي فتاة أو سيدة الاستغناء عنه، وهو من الألوان الجميلة لعام 2021 ومن أحدث صيحات المكياج، التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة ومكوناته بسيطة وموجودة في كل بيت، تجعلك تحصلين على شفايف لامعه وجميلة وجذابة، بدل من شرائه من محلات أدوات التجميل بأسعار باهظة الثمن تضر بالشفايف وتعمل على تشققها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل روج الشفايف الكشميري دون مجهود.

مكونات روج الشفايف الكشميري

يوجد بعض المكونات البسيطة التي يتم صنع الروج منها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من كريم الأساس. ملعقة صغيرة من الفازلين. قطعة صغيرة الحجم من روج شفايف أحمر يكون غامق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الكشميري في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار كنكه ونضعها على النار، ثم نضع كوب من الماء ونتركه حتى يغلي.

نقوم بوضع طبق أستلس صغير على الكنكه، ثم نضيف كريم الأساس وقطعة الروج والفازلين، ونتركهم حتى تذوب المكونات تماماً.

نقوم بإحضار علبة الروج الفارغة، ثم نضع الخليط وهو ساخن ثم نغلقها جيداً، ونضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام .

وبهذا يكون قد أصبح لدينا روج كشميري يدوم معكي لفترة طويلة.

طريقة عمل روج شفايف ثابت

يتم تحضير الروج بمكونات بسيطة وهى كما يلي:-