طريقة عمل الكفلة الصعيدي الهشة بالسكر في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر الكفلة الصعيدي ، من المخبوزات الطرية المشهورة في صعيد مصر، والتي يقوم أهل الصعيد بعملها في الأفراح والمناسبات، وهي تسمى بالملفوف، وكثير من السيدات يبحثون عن طريقة لعمل الشريك الصعيدي في المنزل، لأن كثير من الأطفال يرغبون في تناوله لأنه يحلى بالسكر، ويمكن حشيه بالمربى والعسل، وهو من الأكلات الأساسية على وجبة الإفطار في الصعيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكفلة الصعيدي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات الكفلة الصعيدي الهشة

يتكون الشريك الصعيدي من مكونات بسيطة توجد في كل منزل وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق. كوب من الزيت. كوب من اللبن السائل. ملعقة صغيرة من الكركم. رشة بسيطة من الملح. ثلاث ملاعق من السمسم المحمص. كيس من الخميرة الفورية. كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكفلة الصعيدي وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم ثم نضع اللبن، والسكر، والكركم، والزيت، والسمسم، والملح، ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً.

نقوم بإضافة الدقيق، والخميرة الفورية، إلي المكونات ونعجنهم مع بعض، ويمكن إضافة الماء الدافئ إذا لزم الأمر، حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية، ثم ندهن وجه العجين بقليل من السمنة، ثم نغطيه ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر.

بعد مرور ساعة نقوم بتشكيل العجين على شكل الملفوف، ثم نرص القرص في الصينية ونتركه حتى يرتفع حجمه.

نقوم بإشعال الفرن ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الفرن ونقدمها بالهناء والشفاء.

أنواع الكفلة الصعيدي

يوجد من الشريك أنواع مختلفة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي: