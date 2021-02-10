طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة

يعرف بسكويت الشوكولاتة منذ الصغر وبداية معرفة أصناف البسكويت المغلف من السوبر ماركت وغيره ويتميز بالطعم الحلو الشهي نظراً لإحتوائه على الشكولاتة السائلة من سطح البسكويت ومن الداخل على عكس البسكويت السادة ويقبل عليه الأطفال في المدارس وروضة الأطفال للتمتع بمذاق الشوكولاتة لذلك تطلب الأمهات بإستمرار طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في المنزل بدلاً من تناوله من الخارج للبعد عن المواد الحافظة التي تؤثر على المناعة للتعرف على الطريقة يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكوت الشوكولاتة

بسكويت الشوكولاتة من أكثر معجنات الحلويات المرغوبة بإستمرار حتى أنه يكثر الطلب عليها في المحلات الخارجية والكافيهات ويتم تناوله بجانب مشروبات الكافيين والمشروبات الغازية والبسكويت الشوكولاتة أيام معينة يكثر وجوده بها مثل المناسبات والأعياد.

المكونات:

كأس من السكر الناعم.

ثلاث بيضات.

كأس من الزبدة السائلة.

عبوتان من البسكويت السادة.

ملعقة من الفانيليا السائلة أو المسحوق.

نصف كأس من مسحوق الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير خليط البيض الأول عن طريق إخفاق المكونات من البيض والفانيليا بإستخدام عجانة كهربائية أو مضرب كهربائي حتى تزيد كثافة البيض ونضع باقي المكونات من الزبدة السائلة والسكر ومسحوق الكاكاو. ونستمر بالعجن بالعجانة الكهربائية حتى يتم مزج المكونات جيداً. وبعد العجن نقوم بوضع جميع المكونات على النار والتقليب المستمر حتى ذوبان السكر. وضع البسكويت مع ضرورة تحويله إلي قطع صغيرة وتقليب البسكويت مع الخليط. بعد ذلك نقوم بوضع البسكويت بشكل منسق في صينية و تغليفه في ورق ألمنيوم و وضع البسكويت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. ثم نقوم بإخراجه ونتركه حتى يبرد ونقوم بتقطيع البسكويت إلي قطع صغيرة وتقديمه للتناول بجانب كوب من الشاي.

طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة