إحذروا الإكثار من تناول الجبن لهذه الاسباب

منذ صغرنا ونحن نسمع عن أهمية تناول مشتقات الالبان، ومنها الجبن، لتعزيز صحة الاسنان والعظام نظراً لمحتوى هذه المنتجات العالي من الكالسيوم.

لكن تحذيرات صحية كثيرة طالعتنا في الآونة الأخيرة، تنصح بعدم تناول مشتقات الالبان او بعضها او الحد من تناولها نظراص لتأثيراتها السلبية على الصحة.

ويطال الجبن الكثير من التحذيرات خصوصاً الجبن المصنع الذي يحمل الكثير من الدهون والمواد الحافظة ما يجعله ضاراً بالصحة ويتسبب بزيادة الوزن.

ومن هذه التحديرات، ما اعلنه الدكتور اندرية بوبروفسكي، اختصاصي التغذية والاستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة بطرسبورغ الحكومية في مقابلة إذاعية مع وكالة "سبوتنيك الروسية" حول خطر الافراط في تناول الجبن على صحة الانسان.

خطورة الاكثار من تناول الجبن

بحسب بوبروفسكي، فإن محتوى اللاكتوز ينخفض بشكل كبير اثناء عملية انتاج الجبن، ما يجعله بديلاً مناسباً للاشخاص الذين يعانون من مشكلة حساسية اللاكتوز ولا يستطيعون تناول منتجات الالبان التقليدية.

لكنه أكد على ضرورة اختيار اصناف الجبن المناسبة والابتعاد عن الاصناف التي يمكن ان تسبب آثاراً جانبية ضارة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة ان تكون النسبة المستهلكة معتدلة ويمكن تناول اي جبن طري أو صلب حسب الرغبة.

وأوضح بوبروفسكي ان الجبن غني بالسعرات الحرارية أكثر من الحليب بمقدار 3-5 مرات. ويمكن أن تكون البروتينات أيضاً 5-6 مرات أكثر لكل 100 جرام من المنتج. كما يعد الجبن مصدراً جيداً للبروتين، لكنه في نفس الوقت، يمكن أن يحتوي الجبن على 10 أضعاف الدهون والدهون المشبعة. مضيفاً ان الخبراء يربطون دوماً بين الدهون المشبعة والأمراض العصرية كأمراض القلب والأوعية الدموية في المقام الأول.

وفي هذا الاطار، ولتجنب اكتساب الوزن الزائد بسبب الجبن، نصح بوبروفسكي بالتوقف عن تناول الأصناف المنخفضة السعرات الحرارية أو الأصناف الصلبة. محذراً من أن النكهة الغنية لهذا الصنف من الاجبان يجعل الناس يفرطون في تناوله وقد يدمنون عليه أحياناً.

تحذير: لا تشتروا الجبن الذي يحتوي على دهون نباتية

من جهة أخرى، حذرت خبيرة تغذية من تناول الجبن الذي يدخل في تصنيعه الدهون النباتية.

وقالت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية والسمنة، ان الجبن الذي يحتوي على الدهون النباتية مضر بشكل أكبر بصحة الانسان من الاجبان الاخرى. موضحة أنه يتم تصنيع هذه الدهون من زيت النخيل مع اضافة نكهة الحليب عليه، وهو أرخص أنواع الزيوت على الاطلاق.

وبحسب جاد الحق، فإن الجبن النباتي الدهن له اضرار كثيرة، أولها انه يترسب في الاوعية الدموية ما يؤدي الى تصلب الشرايين وارتفاع الضغط وأمراض القلب، اضافة الى السمنة.

ولفتت إلى أن المنتجين للجبن يعمدون لاستخدام هذا الزيت لرخص سعره، على الرغم من كونه غير صحي.

كما أشارت الى ان بعض المنتجين عمدوا في الآونة الاخيرة لعدم كتابة عبارة "زيوت نباتية" على علب الجبن بعدما علموا أن بعض المستهلكين أصبحوا يتجنبون شراء المنتج المكتوبة عليه.

موضحة أنهم يستبدلون هذه العبارة بزيت أخر يسمى "المارغرين"، وهو أكثر ضرراً من زيت النخيل وفقاً للخبيرة.

ونصحت جاد الحق بشراء وتناول الجبن المصنع بنسبة 100% من الحليب الطبيعي فقط لتجنب هذه المشاكل الصحية.