طريقة عمل ميني “التشيز كيك” المدهشة بحشوات مختلفة

طريقة عمل التشيز كيك تعتبر هي أحد أصناف الحلويات اللذيذة، والتي تتميز بامتلاكها العديد من الروائح المتنوعة، وهي بذلك تروق للكثيرين ويفضلون الإقدام على تناولها دومًا، لذا فالتشيز كيك هي موضوع مقالنا اليوم، وفيما يلي يمكننا عرض أهم الطرق لإعداد ميني تشيز كيك بطريقة سهلة للغاية طريقة عمل التشيز كيك المدهشة طريقة عمل التشيز كيك المدهشة اولًا: مقادير الطبقة السفلية 15 جرام من الزبدة.

240 جرام من البسكويت المجروش ( بسكويت بالشيكولاتة). ثانياً: مقادير الحشوة كوبان ونصف من أي نوع جبن كريمي.

120 جرام من السكر.

20 جرام من الكاكاو.

60 جرام ساور كريم.

نصف ملعقة من الفانيليا.

بيضتان.

ربع كوب من شوكولاتة الطبخ. ثالثًا: مقادير الجناش ( جناش الشوكولاتة) 80 جرام من الكريمة.

نصف كوب من شوكولاتة الطبخ.

240 جرام من الكريمة اللباني.

نصف ملعقة من الفانيليا.

5 جرام من السكر البودرة. رابعًا: مكونات التزيين شوكولاتة مجروشة.

قطع فراولة.

كمية من التوت الأحمر. طريقة عمل التشيز كيك المدهشة بالشوكولاتة يتم وضع البسكويت المجروش في الصينية المخصصة للكاب كيك مع استخدام الورق أيضًا ووضعه كبطانة للمينيتشيز كيك.

ثم توضع الصينيةلمدة خمس دقائق في فرن درجة حرارته 325 درجة، وبعدها نقوم بإخراجه من الفرن حتى يهدأ.

بالنسبة للحشوة، يتم خفق السكر، والفانيليا، والبيض بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الجبنة والساور كريم مع التقليب المستمر.

نضع مقدار الكاكاو وشوكولاتة الطبخ.

بعد ذلك يتم وضع المزيج أعلى الطبقة السفليةمن البسكويت المطحون في الصينية المخصصة للكاب كيك.

توضع الصينية بمحتوياتها في فرن درجة حرارته 300 درجة لمدة ربع ساعة.

للحصول على تشيز كيك متماسك نقوم بوضعها في الثلاجة، وذلك بعد أن تهدأ من حرارة الفرن.

بالنسبة للجناش، يتم مزج كافة مقادير الجناش مع وضعهم على النار للحصول على قوام سميك نوعًا ما.

بعد أن يهدأ يتم تزيين التشيز كيك بالفراولة والتوت والشوكولاتة. تشيز كيك محشو بالكريم كراميل طريقة عمل التشيز كيك المدهشة بالشوكولاتةتشيز كيك محشو بالكريم كراميل المكونات: كوبان من البسكويت المجروش.

120 جرام من الزبدة المذابة.

كوبان من اللبن.

240 جرام من القشطة.

240 جرام من السكر البودرة.

كيسين من الكريم كراميل.

20 جرام من الجيلاتين البودرة.

القليل من الماء الساخن.

250 جرام من الجبن القريش. طريقة التحضير يتم مزج البسكويت المطحون بمقدار الزبدة، ثم يوضع في صينية مع الضغط عليه، ويتم وضعه بالثلاجة ليصبح متماسكًا.

يضاف الكريم كراميل إلى اللبن ويتم رفعهما على النار.

تُخفق باقي المكونات، ويتم إذابة الجيلاتين باستخدامالماءالساخن، بعد ذلك يوضع على المزيج ويُخفق أيضًا.

يُسكب المزيج على التشيزكيك، وتوضع الصينية في الثلاجة وبعدها تصبح جاهزة لتقديمها على شكل قطع. الوسوم

طريقة عمل التشيز كيك تعتبر هي أحد أصناف الحلويات اللذيذة، والتي تتميز بامتلاكها العديد من الروائح المتنوعة، وهي بذلك تروق للكثيرين ويفضلون الإقدام على تناولها دومًا، لذا فالتشيز كيك هي موضوع مقالنا اليوم، وفيما يلي يمكننا عرض أهم الطرق لإعداد ميني تشيز كيك بطريقة سهلة للغاية طريقة عمل التشيز كيك المدهشة طريقة عمل التشيز كيك المدهشة اولًا: مقادير الطبقة السفلية 15 جرام من الزبدة.

240 جرام من البسكويت المجروش ( بسكويت بالشيكولاتة). ثانياً: مقادير الحشوة كوبان ونصف من أي نوع جبن كريمي.

120 جرام من السكر.

20 جرام من الكاكاو.

60 جرام ساور كريم.

نصف ملعقة من الفانيليا.

بيضتان.

ربع كوب من شوكولاتة الطبخ. ثالثًا: مقادير الجناش ( جناش الشوكولاتة) 80 جرام من الكريمة.

نصف كوب من شوكولاتة الطبخ.

240 جرام من الكريمة اللباني.

نصف ملعقة من الفانيليا.

5 جرام من السكر البودرة. رابعًا: مكونات التزيين شوكولاتة مجروشة.

قطع فراولة.

كمية من التوت الأحمر. طريقة عمل التشيز كيك المدهشة بالشوكولاتة يتم وضع البسكويت المجروش في الصينية المخصصة للكاب كيك مع استخدام الورق أيضًا ووضعه كبطانة للمينيتشيز كيك.

ثم توضع الصينيةلمدة خمس دقائق في فرن درجة حرارته 325 درجة، وبعدها نقوم بإخراجه من الفرن حتى يهدأ.

بالنسبة للحشوة، يتم خفق السكر، والفانيليا، والبيض بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الجبنة والساور كريم مع التقليب المستمر.

نضع مقدار الكاكاو وشوكولاتة الطبخ.

بعد ذلك يتم وضع المزيج أعلى الطبقة السفليةمن البسكويت المطحون في الصينية المخصصة للكاب كيك.

توضع الصينية بمحتوياتها في فرن درجة حرارته 300 درجة لمدة ربع ساعة.

للحصول على تشيز كيك متماسك نقوم بوضعها في الثلاجة، وذلك بعد أن تهدأ من حرارة الفرن.

بالنسبة للجناش، يتم مزج كافة مقادير الجناش مع وضعهم على النار للحصول على قوام سميك نوعًا ما.

بعد أن يهدأ يتم تزيين التشيز كيك بالفراولة والتوت والشوكولاتة. تشيز كيك محشو بالكريم كراميل طريقة عمل التشيز كيك المدهشة بالشوكولاتةتشيز كيك محشو بالكريم كراميل المكونات: كوبان من البسكويت المجروش.

120 جرام من الزبدة المذابة.

كوبان من اللبن.

240 جرام من القشطة.

240 جرام من السكر البودرة.

كيسين من الكريم كراميل.

20 جرام من الجيلاتين البودرة.

القليل من الماء الساخن.

250 جرام من الجبن القريش. طريقة التحضير يتم مزج البسكويت المطحون بمقدار الزبدة، ثم يوضع في صينية مع الضغط عليه، ويتم وضعه بالثلاجة ليصبح متماسكًا.

يضاف الكريم كراميل إلى اللبن ويتم رفعهما على النار.

تُخفق باقي المكونات، ويتم إذابة الجيلاتين باستخدامالماءالساخن، بعد ذلك يوضع على المزيج ويُخفق أيضًا.

يُسكب المزيج على التشيزكيك، وتوضع الصينية في الثلاجة وبعدها تصبح جاهزة لتقديمها على شكل قطع.

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