في 3 أيام فقط تطويل الرموش وتكثيف الحواجب لن تصدقي النتيجة مذهلة ونتيجة سريعة

في 3 أيام فقط تطويل الرموش وتكثيف الحواجب لن تصدقي النتيجة تعد الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة من أبرز علامات الجمال التي تبرز جاذبية العيون، ويرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على رموش كثيفة وطويلة، ويبادرون بتطبيق الرموش الصناعية وأيضاً القيام بتاتو الحواب الذي يجعلها كثيفة من أجل الحصول على الإطلالة المرغوب بها، ولكن هذا حل مؤقت وتسبب التلف بدلاً من العلاج، ولكن يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إطالة الرموش وتكثيف الحواجب بالمنزل.

خلطات طبيعية تطويل الرموش

إليكم مكونات طبيعية من منزلك تساعد على زيادة طول الرموش طبيعياً:

بياض البيض:

نقوم بخفق بياض البيض في إناء عميق بالشوكة ويضاف له ملعقة من زيت الزيتون وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد، ومن ثم يطبق الخليط على الشعر الذي يزيد من طوله مع التدليك لعدة دقائق ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يقوم بشطفه مع الحرص على القيام بها مرتين من كل أسبوع.

زيت الخروع:

من المكونات الطبيعية التي تحفز نمو الشعر مما يكون لها الفعالية في زيادة طول الشعر والرموش ونقوم بغمس فرشاة من الماسكرا النظيفة بالقليل من زيت الخروع ويطبق الخليط على الرموش ويترك لمدة ليلة كاملة ونشطفه بالصباح.

طرق طبيعية لتكثيف الرموش

مكونات طبيعية لتكثيف الحواجب بالمنزل:

صفار البيض:

نقوم بخلط صفار الزيتون مع ملعقة من زيت الزيتون وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ونقوم بغمس قطعة من القطن وندلك بها الحاجبين مرتين بشكل يومي، من أجل الحصول على أفضل النتائج مع الانتظام على الاستمرار على ذلك لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ماء البصل:

نقوم بأخذ نصف حبة من البصل ويضاف لها 5 قطرات من ماء الورد وملعقة من زيت جوز الهند، وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد ونمسح به الحاجبين بالمزيج بقطعة من القطن ويتم تطبيق الخليط بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج خلال أسبوعين فقط من الاستخدام.