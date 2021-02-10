سندوتش البطاطس السوري أشهر اكلات سوريا اشهى وألذ سندوتش منزلي

سندوتش البطاطس السوري من أفضل السندوتشات وأطعمهم،كم يعتبر من الساندوتشات اللذيذة وسريعة التحضير، والتي دائما نقوم بتناولها من جميع محلات المأكولات المختلفة والتي نقوم أيضا بتقديمها مع المأكولات السورية ولكن بسبب طعمها الرائع ومذاقها المختلف وايضا لأنه اطفالنا يكون في تناولها بشكل مستمر في الخروجات لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل البطاطس السورية الرائعة، وذلك لانها طريقتها سهلة جدا وبسيطة مثلما لو قومنا بشرائها من المحلات اخرى، عزيزتي انظري معي على الطريقة السهلة، والبسيطة التي تجعلك تقوم بعملها لاطفالك، والضيوف من أفضل البطاطس السورية. طريقة عمل سندوتش البطاطس السورية المكونات كمية من البطاطس المقلية المقرمشة .

كمية بسيطة من الخيار المخلل.

ربع كوب من الجبنة الموزاريلا.

رغيف سوري.

كمية من صلصة الثومية طريقة التحضير اولاً يفضل أن تقومي بتحضير كمية من البطاطس المقلية علي حسب عدد الافراد.

ويجب أيضا أن تكون مقرمشة لكي تتمتع بمذاق هائل وطعم متميز مثل الجاهز.

يمكنك أن تقومي بتحضير رغيف العيش السوري يمكن عمله في المنزل او الشراء من الخارج.

وقومي بإضافة كمية البطاطس التي نقوم بقليها في زيت غزير وأصبحت مقرمشة ورائعة.

ونبدا برش كمية بسيطة من الملح.

ثم يمكنك عزيزتي أن تبدئي بإضافة كمية من الثومية اللذيذة على البطاطس.

ثم أيضا يتم اضافة الجبن الموتزاريلا او انواع الجبن المشكلة.

كما يمكنك أن تقومي بوضع الخيار الشرائح والخس.

كما يمكنك عزيزتي أن تبدئي بإضافة كمية من الفراخ إن وجدت.

وقومي بلف العيش السوري أو يمكنك أن تقومي يوضع مقلاة على النار وضعي بها كمية بسيطة من الزيت

بالإضافة إلى هذا البطاطس السوري الموجودة في الرغيف السوري.

كما يتم تقديمه لابنائك وأسرتك بالف هنا وصحة. الوسوم

سندوتش البطاطس السوري من أفضل السندوتشات وأطعمهم،كم يعتبر من الساندوتشات اللذيذة وسريعة التحضير، والتي دائما نقوم بتناولها من جميع محلات المأكولات المختلفة والتي نقوم أيضا بتقديمها مع المأكولات السورية ولكن بسبب طعمها الرائع ومذاقها المختلف وايضا لأنه اطفالنا يكون في تناولها بشكل مستمر في الخروجات لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل البطاطس السورية الرائعة، وذلك لانها طريقتها سهلة جدا وبسيطة مثلما لو قومنا بشرائها من المحلات اخرى، عزيزتي انظري معي على الطريقة السهلة، والبسيطة التي تجعلك تقوم بعملها لاطفالك، والضيوف من أفضل البطاطس السورية. طريقة عمل سندوتش البطاطس السورية المكونات كمية من البطاطس المقلية المقرمشة .

كمية بسيطة من الخيار المخلل.

ربع كوب من الجبنة الموزاريلا.

رغيف سوري.

كمية من صلصة الثومية طريقة التحضير اولاً يفضل أن تقومي بتحضير كمية من البطاطس المقلية علي حسب عدد الافراد.

ويجب أيضا أن تكون مقرمشة لكي تتمتع بمذاق هائل وطعم متميز مثل الجاهز.

يمكنك أن تقومي بتحضير رغيف العيش السوري يمكن عمله في المنزل او الشراء من الخارج.

وقومي بإضافة كمية البطاطس التي نقوم بقليها في زيت غزير وأصبحت مقرمشة ورائعة.

ونبدا برش كمية بسيطة من الملح.

ثم يمكنك عزيزتي أن تبدئي بإضافة كمية من الثومية اللذيذة على البطاطس.

ثم أيضا يتم اضافة الجبن الموتزاريلا او انواع الجبن المشكلة.

كما يمكنك أن تقومي بوضع الخيار الشرائح والخس.

كما يمكنك عزيزتي أن تبدئي بإضافة كمية من الفراخ إن وجدت.

وقومي بلف العيش السوري أو يمكنك أن تقومي يوضع مقلاة على النار وضعي بها كمية بسيطة من الزيت

بالإضافة إلى هذا البطاطس السوري الموجودة في الرغيف السوري.

كما يتم تقديمه لابنائك وأسرتك بالف هنا وصحة.

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