طريقة عمل الإمبواخية المصرية أو المفروكة بطريقة سهلة وبسيطة وطعم سيعجب الجميع

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تعتبر الإمبواخية المصرية من المعجنات اللذيذة سهلة التحضير التي يفضلها كثير من الناس، يطلق عليها عدة أسماء مختلفة على حسب كل مكان والاسم الذي يطلقه عليها من هذه الأسماء المفروكة والسلاقة والإمبواخية، وهي أكلة يحبها الكثير من المصريين وخاصة في الأماكن الريفية، تتناول بالسكر والسمن والبعض يضع عليها الحليب أو الشاي، تجد كثير من النساء صعوبة في القيام بعملها في المنزل وعدم معرفة طريقة طهيها ولكنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة، واليوم سوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات الإمبواخية المصرية وطريقة تحضيرها وبعض النصائح المهمة لنجاحها.مكونات الإمبواخية المصرية
تتكون الإمبواخية المصرية من مكونات بسيطة جداً وهو يعتبر مكون واحد فقط يوجد في أي منزل والمكونات هي كالتالي:
- 2 كيلو من الدقيق (على حسب الكمية المرادة ).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء للعجن.
تجد كثير من النساء صعوبة في القيام بعملها في المنزل لكن إذا اتبعتي هذه الطريقة سوف تجديها سهلة وغير مكلفة والطريقة هي كالتالي:
- نحضر إناء للعجن ونضع به كمية من الماء قليلة ونذوب بها الملح ثم نضيف عليهم الدقيق، ونقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة يسهل نشبها.
- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم.
- نأخذ كرة واحدة ونقوم بنشبها بالنشابة حتى نحصل على فطيرة بسمك رفيع.
- نقوم بتقطيع الفطيرة بالسكين إلى شرائح، ثم نقوم بوضع كل شريحة في الماكينة المخصصة لها وهي تسمي ماكينة المكرونة ونضعها في الناحية الأولى ( التي تخرجها مثل شكل المكرونة الإسباجيتي ).
- ونكرر هذه الخطوة حتى نحصل على كمية مناسبة توضع في الحلة.
- عند الطهي نحضر حلة البخار ( عبارة عن حلتين واحدة عادية توضع أسفل الثانية التي بها فتحات ) ونضع بالحلة الأولي كمية من الماء إلى منتصفها ونتركها على نار متوسطة حتى تغلى، ثم نضع قماشة بيضاء ( شاش ) في الحلة الثانية التي يوجد بها فتحات ونضع عليها كمية العجين التي تكونت ثم نغطيها بقماشة أخرى.
- نترك العجين حتى يأخذ اللون الأصفر، نكرر هذه الخطوة حتى تنفذ الكمية.
- بعد الطهي نرش عليها كمية من السكر هي وسخنة ونضع عليها السمن عند الرغبة.
نصائح مفيدة عند القيام بعملها
سوف نقدم لحضراتكم ملاحظات مفيدة تجعلها ناجحة عند القيام بالطهي والتخزين وهي كما يلي:
- عند النشب نرش كمية من الدقيق على العجين وعند وضعها في الماكينة حتى لا يلتصق العجين ببعضه.
- نقوم بوضع العجين في منخل من السلك حتى نتخلص من كمية الدقيق الزائدة قبل وضعه في حلة الطهي.
- نضع العجين في الحلة كمية كمية ( طبقات ) وليس دفعة واحدة حتى لا تتعجن.
- كل فترة وفترة ننظر في الحلة التي بها الماء حتى نزودة عند التناقص.
- عدم وضع السمنة في كل الكمية حتى لا تتغير رائحتها عند الاحتفاظ بها في الثلاجة ونضعها عند التناول.
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تعتبر الإمبواخية المصرية من المعجنات اللذيذة سهلة التحضير التي يفضلها كثير من الناس، يطلق عليها عدة أسماء مختلفة على حسب كل مكان والاسم الذي يطلقه عليها من هذه الأسماء المفروكة والسلاقة والإمبواخية، وهي أكلة يحبها الكثير من المصريين وخاصة في الأماكن الريفية، تتناول بالسكر والسمن والبعض يضع عليها الحليب أو الشاي، تجد كثير من النساء صعوبة في القيام بعملها في المنزل وعدم معرفة طريقة طهيها ولكنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة، واليوم سوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات الإمبواخية المصرية وطريقة تحضيرها وبعض النصائح المهمة لنجاحها.مكونات الإمبواخية المصرية
تتكون الإمبواخية المصرية من مكونات بسيطة جداً وهو يعتبر مكون واحد فقط يوجد في أي منزل والمكونات هي كالتالي:
- 2 كيلو من الدقيق (على حسب الكمية المرادة ).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء للعجن.
تجد كثير من النساء صعوبة في القيام بعملها في المنزل لكن إذا اتبعتي هذه الطريقة سوف تجديها سهلة وغير مكلفة والطريقة هي كالتالي:
- نحضر إناء للعجن ونضع به كمية من الماء قليلة ونذوب بها الملح ثم نضيف عليهم الدقيق، ونقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة يسهل نشبها.
- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم.
- نأخذ كرة واحدة ونقوم بنشبها بالنشابة حتى نحصل على فطيرة بسمك رفيع.
- نقوم بتقطيع الفطيرة بالسكين إلى شرائح، ثم نقوم بوضع كل شريحة في الماكينة المخصصة لها وهي تسمي ماكينة المكرونة ونضعها في الناحية الأولى ( التي تخرجها مثل شكل المكرونة الإسباجيتي ).
- ونكرر هذه الخطوة حتى نحصل على كمية مناسبة توضع في الحلة.
- عند الطهي نحضر حلة البخار ( عبارة عن حلتين واحدة عادية توضع أسفل الثانية التي بها فتحات ) ونضع بالحلة الأولي كمية من الماء إلى منتصفها ونتركها على نار متوسطة حتى تغلى، ثم نضع قماشة بيضاء ( شاش ) في الحلة الثانية التي يوجد بها فتحات ونضع عليها كمية العجين التي تكونت ثم نغطيها بقماشة أخرى.
- نترك العجين حتى يأخذ اللون الأصفر، نكرر هذه الخطوة حتى تنفذ الكمية.
- بعد الطهي نرش عليها كمية من السكر هي وسخنة ونضع عليها السمن عند الرغبة.
نصائح مفيدة عند القيام بعملها
سوف نقدم لحضراتكم ملاحظات مفيدة تجعلها ناجحة عند القيام بالطهي والتخزين وهي كما يلي:
- عند النشب نرش كمية من الدقيق على العجين وعند وضعها في الماكينة حتى لا يلتصق العجين ببعضه.
- نقوم بوضع العجين في منخل من السلك حتى نتخلص من كمية الدقيق الزائدة قبل وضعه في حلة الطهي.
- نضع العجين في الحلة كمية كمية ( طبقات ) وليس دفعة واحدة حتى لا تتعجن.
- كل فترة وفترة ننظر في الحلة التي بها الماء حتى نزودة عند التناقص.
- عدم وضع السمنة في كل الكمية حتى لا تتغير رائحتها عند الاحتفاظ بها في الثلاجة ونضعها عند التناول.
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