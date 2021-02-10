فوائد زيت الأرغان لترطيب وشد البشرة وتنعيم الشعر وعلاج مشاكل الجسم، نقدم لكم من خلال موقع ثقفني فوائد زيت الأرغان الذي يعد من أكثر الزيوت إفادة للبشرة والشعر وذلك لأنه يحتوي علي فيتامينات وأحماض دهنية فعالة في تحسين ملمس الجلد والشعر وتوفير التغذية اللازمة لهم، كما أنه يعتبر مكمل غذائي نظراً لخواصه التجميلية والعلاجية ويساعد في علاج وترميم الشعر التالف والمتقصف، ويعد أيضاً مرطب ومغذي للبشرة والشعر وعلاج مشاكل الجسم المختلفة ويساعد في إزالة تشققات الشفاه وترطيبها بعمق نظراً لسهولة امتصاصه.

فوائد زيت الأرغان واستخداماته للعناية بالبشرة والشعر والجسم

يتميز زيت الأرغان بالعديد من الفوائد والاستخدامات التي تمنحك بشرة مثالية وشعر ناعم وقوي، كما يساعد في علاج جميع مشاكل الجسم المختلفة والتي تؤثر علي جمالك والآن نستعرض سوياً من خلال موقع ثقفني أهم الفوائد لزيت الأرغان فى العناية بالبشرة والشعر والجسم.

زيت الأرغان لترطيب وشد البشرة

يساعد زيت الأرغان في محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر من خلال تحسين مرونة الجلد، كما يوفر ترطيب البشرة اللازم لاحتوائه علي فيتامينات E و A والتي تعمل علي التخلص من الجلد الميت والخطوط الرفيعة.

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدامه من خلال تنظيف البشرة جيداً قبل الاستخدام، من خلال تدليك الوجه والرقبة ببضع قطرات من زيت الأرغان صباحاً ومساءا، أو عن طريق إضافة بضع قطرات إلي التونر المفضل لديك مما يحافظ علي ترطيب البشرة بشكل جيد.

فوائد زيت الأرغان لتنعيم الشعر وتعزيز نموه

يساعد زيت الأرغان في تخفيف التجعد والهيشان في خصل الشعر الناتجة عن استخدام أدوات التصفيف الحرارية، ومن فوائده أيضا أنه يعمل علي تنعيم الشعر وتعزيز نموه ومنحه الحيوية واللمعان.

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام بضع قطرات من زيت الأرغان من خلال تدفئتها في كف اليد، وتدليك فروة الرأس وجذور الشعر حتي الأطراف، مع عدم غسله لأنه يسهل امتصاصه ولا يترك أي آثار دهنية مما يمنحك شعر ناعم ولامع، وبذلك نكون أوضحنا لكم عبر موقعنا ثقفني فوائد زيت الأرغان فى العناية بالشعر.

فوائد زيت الأرغان لترطيب الجسم والتخلص من علامات التمدد المزعجة

يعمل زيت الأرغان علي ترطيب الجسم مما يغنيك عن استخدام المنتجات الكيميائية الضارة بالجسم، كما يساعد في التخلص من علامات التمدد الناتجة عن الولادة أو نقصان الوزن.

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدامه كمرطب للجسم بعد الاستحمام من خلال دهن الجسم به مما يمنحك ترطيب عميق لبشرة الجسم، ولعلاج علامات التمدد يمكنك وضع بضع قرات في كلتا راحة يديك وتدفئتها ثم وضعها علي علامات التمدد وفركها جيداً وسوف تلاحظي كيف اختفت من أول أسبوع، وبذلك نكون قدمنا لكم عبر موقع ثقفني فوائد زيت الأرغان فى العناية بالجسم.