الوصفة الياباني لتوريد الشفاه للعروس بمكونات طبيعية في المنزل

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الوصفة الياباني لتوريد الشفاه للعروس ، بمقادير من مطبخك، ونتائجها تظهر من أول استعمال، لتبهري الجميع بشفاه وردية ناعمة دون تشققات، وبطريقة تحضير سهلة وسريعة، وتطبيق سهل الاستخدام، لتوريد الشفايف طبيعيًا بأسهل الطرق الفعالة، فهي من الوصفات اليابانية الموروثة من الإمبراطورة سويكو تينو، الإمبراطورة الثالثة والثلاثون لأباطرة اليابان قديمًا، والتي تعد وصفة سرية للعرائس والمتزوجات لتوريد الشفايف، وتنعيمها بشكل فوري، ولكن ننصح دائمًا إذا كان سبب سواد الشفاه وتصبغها، أو لونها الباهت لأسباب طبية، فلابد من الاستشارة الطبية على الفور، قبل البدء في استخدام الوصفات الطبيعية، كما ينصح للعروس باستخدام روتين الوصفات الياباني مثل وصفة لتفتيح السواد حول الفم، وأيضًا الوصفة الياباني لتبييض اليدين، والوصفة الكورية لتبييض الوجه، والعديد من وصفات العروس الطبيعية المجربة الفعالة، لمظهر ملكي ساحر يوم زفافك.الوصفة الياباني لتوريد الشفاه للعروس
والجدير بالذكر أن هناك عدة أسباب من شأنها أن تؤدي لحالة اسمرار، وتغير لون الشفاه، وعوامل أخرى تؤدي إلى تشققها، وظهورها بملمس خشن، مما يسبب الإحراج، ونذكر تلك الأسباب وطرق علاجها بالترتيب التالي:
- قلة شرب المياه، يؤدي قلة شرب المياه إلى جفاف الجلد، وبالتالي إلى جفاف وخشونة الشفاه، فشرب المياه لا يعني الحصول على شفاه وردية ناعمة فقط، بل أيضًا لابد منه لصحة البشرة والجسم عمومًا.
- التدخين، شرب الدخان بكافة أنواعه، هو دخول سموم للجسم، وهو من العوامل الرئيسية التي تؤدي لتغيير في لون البشرة، وسواد الشفاه واسمرارها، وظهورها بشكل محرج، فمنع دخول السموم إلى الجسم، بالامتناع عن التدخين، هو الحل المناسب قبل اللجوء لاستخدام وصفات توريد الشفاه.
- عدم الاهتمام بترطيب الشفاه، ترطيب الشفاه والاعتناء بها عن طريق استخدام مرطبات الشفاه الطبيعية مثل الجلسرين الطبي أو الفازلين الطبي،، أو التجارية مثل زبدة الكاكاو، والتي تؤثر على نعومة وجمال الشفاه.
وللعروس أيضًا لابد من اتباع روتين الوصفات الملكية، قبل موعد الزفاف بشهر على الأقل، مثل الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وأيضًا وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وأيضًا وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم.مقادير الوصفة الياباني لتوريد الشفايف وإزالة السواد بمكونات طبيعية
- 1/2 فنجان جلسرين طبي.
- ملعقة كبيرة من فازلين طبي.
- زيت جوز الهند.
- بنجر.
- فراولة عدد 4 حبات.
- 1 حبة طماطم.
- عسل نحل طبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر الخشن.
- 2 ملعقة كركديه بلون أحمر داكن.
- 1/2 فنجان ماء ورد.
- فنجان ماء معقم.
- أحضري وعاء وقومي بتقشير عدد حبة من البنجر، وقطعيها مكعبات صغيرة، وضعيها داخل الوعاء، ثم قومي بتقطيع حبة الطماطم إلى مكعبات وضعيها في نفس الوعاء، ثم قومي بغسل عدد 4 حبات من الفراولة، وقطعيها أيضًا مكعبات صغيرة وضعيها بنفس الوعاء.
- أحضري حلة وارفعيها على نار هادئة، ضعي بها فنجان الماء المعقم، وأضيفي إليه ماء الورد، وبمجرد أن يسخن، ضعي به مكعبات البنجر، ومكعبات الفراولة، ومكعبات الطماطم، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الكركديه إلى الخليط، واتركيه مدة 10 دقائق فقط على النار الهادئة.
- أحضري وعاء آخر وضعي به زيت جوز الهند، وأضيفي إليه السكر الخشن وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة الجلسرين الطبي، والفازلين، وامزجي الخليط جيدًا، حتى تتجانس جميع المكونات.
- قومي بإضافة خليط الحلة الذي تم تحضيره، إلى وعاء زيت جوز الهند والفازلين الطبي والجلسرين، وقلبي جميع مكونات الحلة والوعاء بعضهم البعض جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- أضيفي عسل النحل، إلى الوصفة اليابانية التي تم تحضيرها، وبالتقليب جيدًا، والآن أصبح عندك أفضل وصفة توريد شفاه على الإطلاق.
- قومي بفرك شفتيك بواسطة قطنة مغموسة في الجلسرين الطبي، ثم اغسليها بماء دافئ، وباستخدام أصابعك افردي الوصفة اليابانية السابق تحضيرها، على شفتيك بالكامل، واتركيها مدة 20 دقيقة، ثم اغسلي الشفاه بماء بارد مثلج، ورطبيهما بقطعة من القطن، مغموسة في مزيج من الفازلين الطبي والجلسرين الطبي، واتركيه على شفتيك حتى الصباح.
- سوف يبهرك مظهر شفتيك الوردية الناعمة الملساء، دون تشققات، ودون خشونة، توضع الوصفة اليابانية لتوريد الشفاه مرة من كل أسبوع، لمدة 3 أسابيع، وللعروس تستطيعي استخدام تلك الوصفة، مع الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، ومع وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة.
- وبإمكانك الاحتفاظ ببقية الخليط، من خلال حفظه في مكان بارد، حتى تستطيعي استخدامه مرة أخرى.
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الوصفة الياباني لتوريد الشفاه للعروس ، بمقادير من مطبخك، ونتائجها تظهر من أول استعمال، لتبهري الجميع بشفاه وردية ناعمة دون تشققات، وبطريقة تحضير سهلة وسريعة، وتطبيق سهل الاستخدام، لتوريد الشفايف طبيعيًا بأسهل الطرق الفعالة، فهي من الوصفات اليابانية الموروثة من الإمبراطورة سويكو تينو، الإمبراطورة الثالثة والثلاثون لأباطرة اليابان قديمًا، والتي تعد وصفة سرية للعرائس والمتزوجات لتوريد الشفايف، وتنعيمها بشكل فوري، ولكن ننصح دائمًا إذا كان سبب سواد الشفاه وتصبغها، أو لونها الباهت لأسباب طبية، فلابد من الاستشارة الطبية على الفور، قبل البدء في استخدام الوصفات الطبيعية، كما ينصح للعروس باستخدام روتين الوصفات الياباني مثل وصفة لتفتيح السواد حول الفم، وأيضًا الوصفة الياباني لتبييض اليدين، والوصفة الكورية لتبييض الوجه، والعديد من وصفات العروس الطبيعية المجربة الفعالة، لمظهر ملكي ساحر يوم زفافك.الوصفة الياباني لتوريد الشفاه للعروس
والجدير بالذكر أن هناك عدة أسباب من شأنها أن تؤدي لحالة اسمرار، وتغير لون الشفاه، وعوامل أخرى تؤدي إلى تشققها، وظهورها بملمس خشن، مما يسبب الإحراج، ونذكر تلك الأسباب وطرق علاجها بالترتيب التالي:
- قلة شرب المياه، يؤدي قلة شرب المياه إلى جفاف الجلد، وبالتالي إلى جفاف وخشونة الشفاه، فشرب المياه لا يعني الحصول على شفاه وردية ناعمة فقط، بل أيضًا لابد منه لصحة البشرة والجسم عمومًا.
- التدخين، شرب الدخان بكافة أنواعه، هو دخول سموم للجسم، وهو من العوامل الرئيسية التي تؤدي لتغيير في لون البشرة، وسواد الشفاه واسمرارها، وظهورها بشكل محرج، فمنع دخول السموم إلى الجسم، بالامتناع عن التدخين، هو الحل المناسب قبل اللجوء لاستخدام وصفات توريد الشفاه.
- عدم الاهتمام بترطيب الشفاه، ترطيب الشفاه والاعتناء بها عن طريق استخدام مرطبات الشفاه الطبيعية مثل الجلسرين الطبي أو الفازلين الطبي،، أو التجارية مثل زبدة الكاكاو، والتي تؤثر على نعومة وجمال الشفاه.
وللعروس أيضًا لابد من اتباع روتين الوصفات الملكية، قبل موعد الزفاف بشهر على الأقل، مثل الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وأيضًا وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وأيضًا وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم.مقادير الوصفة الياباني لتوريد الشفايف وإزالة السواد بمكونات طبيعية
- 1/2 فنجان جلسرين طبي.
- ملعقة كبيرة من فازلين طبي.
- زيت جوز الهند.
- بنجر.
- فراولة عدد 4 حبات.
- 1 حبة طماطم.
- عسل نحل طبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر الخشن.
- 2 ملعقة كركديه بلون أحمر داكن.
- 1/2 فنجان ماء ورد.
- فنجان ماء معقم.
- أحضري وعاء وقومي بتقشير عدد حبة من البنجر، وقطعيها مكعبات صغيرة، وضعيها داخل الوعاء، ثم قومي بتقطيع حبة الطماطم إلى مكعبات وضعيها في نفس الوعاء، ثم قومي بغسل عدد 4 حبات من الفراولة، وقطعيها أيضًا مكعبات صغيرة وضعيها بنفس الوعاء.
- أحضري حلة وارفعيها على نار هادئة، ضعي بها فنجان الماء المعقم، وأضيفي إليه ماء الورد، وبمجرد أن يسخن، ضعي به مكعبات البنجر، ومكعبات الفراولة، ومكعبات الطماطم، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الكركديه إلى الخليط، واتركيه مدة 10 دقائق فقط على النار الهادئة.
- أحضري وعاء آخر وضعي به زيت جوز الهند، وأضيفي إليه السكر الخشن وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة الجلسرين الطبي، والفازلين، وامزجي الخليط جيدًا، حتى تتجانس جميع المكونات.
- قومي بإضافة خليط الحلة الذي تم تحضيره، إلى وعاء زيت جوز الهند والفازلين الطبي والجلسرين، وقلبي جميع مكونات الحلة والوعاء بعضهم البعض جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- أضيفي عسل النحل، إلى الوصفة اليابانية التي تم تحضيرها، وبالتقليب جيدًا، والآن أصبح عندك أفضل وصفة توريد شفاه على الإطلاق.
- قومي بفرك شفتيك بواسطة قطنة مغموسة في الجلسرين الطبي، ثم اغسليها بماء دافئ، وباستخدام أصابعك افردي الوصفة اليابانية السابق تحضيرها، على شفتيك بالكامل، واتركيها مدة 20 دقيقة، ثم اغسلي الشفاه بماء بارد مثلج، ورطبيهما بقطعة من القطن، مغموسة في مزيج من الفازلين الطبي والجلسرين الطبي، واتركيه على شفتيك حتى الصباح.
- سوف يبهرك مظهر شفتيك الوردية الناعمة الملساء، دون تشققات، ودون خشونة، توضع الوصفة اليابانية لتوريد الشفاه مرة من كل أسبوع، لمدة 3 أسابيع، وللعروس تستطيعي استخدام تلك الوصفة، مع الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، ومع وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة.
- وبإمكانك الاحتفاظ ببقية الخليط، من خلال حفظه في مكان بارد، حتى تستطيعي استخدامه مرة أخرى.
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