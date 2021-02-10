أهم النصائح للحفاظ علي صحة وجمال القدمين في الشتاء بخلطات طبيعية

نصائح هامة للحفاظ علي صحة وجمال القدمين في الشتاء وخلطات طبيعية فعالة، الاهتمام بالقدمين والعناية بها لا يقل أهمية عن العناية بالجسم خاصةً وأن القدمين من أهم علامات الجمال لدي المرأة ودائماً ما تحتاج إلي الترطيب اللازم حتي لا تتعرض للجفاف والتشققات خاصة في فصل الشتاء، وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وهذا يرجع إلي عدة أسباب مثل عدم الترطيب أو عدم ارتداء الجوارب أو نتيجة لقلة تناول الماء بكميات مناسبة.

أهم النصائح للعناية بصحة وجمال القدمين وخلطات طبيعية للحفاظ عليها

صحة وجمال القدمين في فصل الشتاء أمر ضروري ويتطلب عناية كبيرة لحمايتها من الجفاف والتشقق، ولهذا تلجأ العديد من النساء إلي شراء منتجات العناية بالقدمين الباهظة الثمن مثل الكريمات وغيرها من المنتجات، ولكن هناك خلطات طبيعية تمنحك تنعيم وتبييض رائع للقدمين مما يجعلها أكثر جمال، والآن نقدم لكم عبر موقع ثقفني أهم النصائح للعناية بالقدمين لمنحها النعومة والترطيب والحفاظ عليها من التشققات.

النصيحة الأولي هي الحمام دافيء

يعد الحمام الدافيء من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها حيث يساعد الجسم علي التخلص من طبقة الجلد الميت، وكل ما عليك القيام به هو وضع قدميك في ماء دافيء لمدة 10 دقائق ثم تجفيفها.

النصيحة الثانية هي استخدام حجر القدم

يعتبر حجر القدم من أفضل الأدوات التي تستخدم في إزالة الجلد الميت من الكعب والقدمين، حيث يعمل بفاعلية كبيرة في تنعيم وتبييض الأقدام والتخلص من التشققات مع كل استحمام.

النصيحة الثالثة هي ترطيب القدمين

ترطيب القدمين من أهم الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحفاظ علي صحتها وجمالها، وذلك من خلال كريم مرطب مخصص للعناية بالقدمين أو باستخدام زيوت طبيعية للتدليك مع ضرورة ارتداء الجوارب.

خلطة طبيعية لتقشير وتفتيح القدمين والعناية بجمالها

توجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تقشير وتفتيح القدمين بفاعلية، وذلك لأنها مكونة من مواد طبيعية آمنة علي الجلد والبشرة.

خلطة القهوة وعصير الليمون وجل الصبار لتقشير وتفتيح القدمين

نقدم لكم خلطة القهوة وعصير الليمون وجل الصبار من خلال موقعنا ثقفني حيث تعد هذه الخلطة من أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص نهائيا من تشققات الكعبين والقدمين، فالقهوة مكون فعال في تقشير القدمين أما عصير الليمون يعمل علي تفتيح القدمين بفاعلية كبيرة والتخلص من الجلد الميت، وجل الصبار يوفر الترطيب الطبيعي لبشرة وجلد القدمين.

قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من القهوة مع 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون و3 ملاعق من جل الصبار في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي علي عجينة متجانسة.

تمتاز تلك الخلطة بتنعيم كعوب القدم وتجعلها ناعمة الملمس كل ما عليكي أن تقومي بفرك القدمين والكعب بالخلطة لمدة 10 دقائق، ثم تغسل بالماء الفاتر وتستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول علي قدمين ناعمة وبيضاء مثل الثلج، وبذلك نكون قدمنا لكم أعزائنا عبر موقع ثقفني أهم النصائح والخلطات للحفاظ علي صحة وجمال القدمين.

طريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدام