طريقة عمل الكوسكوس المغربي باللحم

الكسكوس المغربي، هو من أشهى الأكلات في دولة المغرب والذي يعتبر من أشهى الأكلات والتي يفضلها الكثيرين بطعمها الطيب وسهولة تحضيرها وأحتوائه على قيمة غذائية عالية، والكسكوس المغربي باللحم يفضله الكثيرين الصغار والكبار، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الكسكوس المغربي باللحمة. طريقة عمل الكسكوس المغربي باللحمة: المكونات : 3 ثمرات من الكوسة ويتم تقطيعها شرائح.

300 جرام من ورق الكرنب “الملفوف” ويتم تقطيعها إلى شرائح.

ثمرة قرع مقطعة إلى شرائح

2 جزر مقطع الى شرائح

1 طماطم مقطعة إلى شرائح

1بصلة مقطعة إلى شرائح.

1 فلفل رومي أخضر وأحمر رومي مقطعة على شرائح

1لفت مقطع الى شرائح

نصف كيلو من الكسكس.

علبة من الحمص المعلب.

كيلو جرام من اللحم .

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من البقدونس.

1 بصلة مفرومة

1 طماطم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة .

رشه ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة فلفل أسود طريقة تحضير الكسكس المغربي : نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به السمنة ثم نضيف البصل ونقوم بالتقليب حتى تزيل البصلة.

ثم نضع اللحمة والملح والفلفل الأسود والكركم والزعفران والزنجبيل ونقوم بالتقليب المستمر ثم نضيف الطماطم والكزبرة والبقدونس ثم نتركه على نار هادئة ونقوم بالتقليب بين وقت لأخر ونتركها لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف الماء ونتركه حتى ينضج اللحم.

ثم نضع البصل والطماطم والفلفل والقرع والجزر واللفت وكل ذلك مقطع شرائح، ونتركه على نار متوسطه حتى ينضج ثم نضيف الكوسة.

ثم نقوم بطهي الكسكس حسب التعليمات المكتوبة على العلبة.

وبعد أن نتأكد من نضج الكسكس نقوم بوضعه في طبق ونقوم بوضع قطع اللحمة والكوسة وباقي الخضروات فوقه للتزين ثم يقدم ساخن، مع الأرز الأبيض. طريقة عمل الكسكوس المغربي باللحمة: المكونات :طريقة تحضير الكسكس المغربي : الوسوم

الكسكوس المغربي، هو من أشهى الأكلات في دولة المغرب والذي يعتبر من أشهى الأكلات والتي يفضلها الكثيرين بطعمها الطيب وسهولة تحضيرها وأحتوائه على قيمة غذائية عالية، والكسكوس المغربي باللحم يفضله الكثيرين الصغار والكبار، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الكسكوس المغربي باللحمة. طريقة عمل الكسكوس المغربي باللحمة: المكونات : 3 ثمرات من الكوسة ويتم تقطيعها شرائح.

300 جرام من ورق الكرنب “الملفوف” ويتم تقطيعها إلى شرائح.

ثمرة قرع مقطعة إلى شرائح

2 جزر مقطع الى شرائح

1 طماطم مقطعة إلى شرائح

1بصلة مقطعة إلى شرائح.

1 فلفل رومي أخضر وأحمر رومي مقطعة على شرائح

1لفت مقطع الى شرائح

نصف كيلو من الكسكس.

علبة من الحمص المعلب.

كيلو جرام من اللحم .

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من البقدونس.

1 بصلة مفرومة

1 طماطم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة .

رشه ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة فلفل أسود طريقة تحضير الكسكس المغربي : نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به السمنة ثم نضيف البصل ونقوم بالتقليب حتى تزيل البصلة.

ثم نضع اللحمة والملح والفلفل الأسود والكركم والزعفران والزنجبيل ونقوم بالتقليب المستمر ثم نضيف الطماطم والكزبرة والبقدونس ثم نتركه على نار هادئة ونقوم بالتقليب بين وقت لأخر ونتركها لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف الماء ونتركه حتى ينضج اللحم.

ثم نضع البصل والطماطم والفلفل والقرع والجزر واللفت وكل ذلك مقطع شرائح، ونتركه على نار متوسطه حتى ينضج ثم نضيف الكوسة.

ثم نقوم بطهي الكسكس حسب التعليمات المكتوبة على العلبة.

وبعد أن نتأكد من نضج الكسكس نقوم بوضعه في طبق ونقوم بوضع قطع اللحمة والكوسة وباقي الخضروات فوقه للتزين ثم يقدم ساخن، مع الأرز الأبيض. طريقة عمل الكسكوس المغربي باللحمة: المكونات :طريقة تحضير الكسكس المغربي :

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