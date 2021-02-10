طريقة عمل بلح الشام بالسميد بطريقة رائعة وجذابة وطعم جديد ومختلف

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يعد بلح الشام بالسميد من الحلويات الهشة اللذيذة المقرمشة، لم يحبه كثيراً الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع الفئات العمرية تفضل تناوله أيضاً وذلك لأنه خفيف على المعدة وطعمه رائع وجميل، ويمكن إعداد هذا النوع من الحلوة بعدة طرق مختلفة على حسب رغبة كل شخص، وكما تحدثنا عن النوع العادي منه من قبل أنه من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات السعيدة وفي الأيام العادية، والمكون المهم لإعداد هذا النوع من الحلوة هو الفانيليا لتعطيه رائحة جميلة تعجب الجميع تغطي على رائحة البيض الغير محبوبة، وسوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عن مكونات بلح الشام بالسميد وطريقة الإعداد.مقادير بلح الشام بالسميد
تختلف مقادير بلح الشام بالسميد عن النوع العادي بمكون واحد فقط فهيا بنا نتعرف على المكونات بالتفصيل وهي كالتالي:
- 1/2 2 كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من السميد.
- 3 حبات من البيض.
- 2 كوب من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر ( غير ضروري ).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- زيت للقلي.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة من الليمون.
يتم عمل هذا النوع مثل الطريقة العادية لبلح الشام والآن سوف نعرضها لكم بالتفصيل وهي كالتالي:
- نقوم في البداية بعمل الشربات بوضع الماء والسكر وعصرة الليمون في إناء على النار لمدة 10 دقائق.
- نقوم بإحضار إناء ونضع به الماء ونضعه على النار.
- ثم نضع على الماء رشة الملح ونضيف اليه الزيت ونتركه على النار حتى يغلى.
- نقوم بنخل الدقيق جيداً ونضعه على الماء المغلي تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق وبعد ذلك نحضر ملعقة خشبية ونقوم بتقليبه بسرعة حتى تتماسك العجينة.
- وبعد ذلك ننزلها من على النار ونتركها حتى تبرد تماما.
- ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونضيف عليه الفانيليا ونقوم بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة واذا كانت العجينة طرية نقوم بوضع بيضة أخرى.
- بعد ذلك نضع عليها السميد والنشا ونعجنها لمدة 10 دقائق.
- ثم نضعها في كيس حلواني أو تشكيله بقمع البسكويت.
- ونقوم بتقطيعه بالمقص أو براحة اليد المبللة بالزيت.
- يتم القلي في زيت بارد تماما حتى ينضج ويصبح هش ومقرمش ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نضعه بعد ذلك في الشربات البارد وتقديمه بالهنا والشفا.
الوسوم
يعد بلح الشام بالسميد من الحلويات الهشة اللذيذة المقرمشة، لم يحبه كثيراً الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع الفئات العمرية تفضل تناوله أيضاً وذلك لأنه خفيف على المعدة وطعمه رائع وجميل، ويمكن إعداد هذا النوع من الحلوة بعدة طرق مختلفة على حسب رغبة كل شخص، وكما تحدثنا عن النوع العادي منه من قبل أنه من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات السعيدة وفي الأيام العادية، والمكون المهم لإعداد هذا النوع من الحلوة هو الفانيليا لتعطيه رائحة جميلة تعجب الجميع تغطي على رائحة البيض الغير محبوبة، وسوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عن مكونات بلح الشام بالسميد وطريقة الإعداد.مقادير بلح الشام بالسميد
تختلف مقادير بلح الشام بالسميد عن النوع العادي بمكون واحد فقط فهيا بنا نتعرف على المكونات بالتفصيل وهي كالتالي:
- 1/2 2 كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من السميد.
- 3 حبات من البيض.
- 2 كوب من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر ( غير ضروري ).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- زيت للقلي.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة من الليمون.
يتم عمل هذا النوع مثل الطريقة العادية لبلح الشام والآن سوف نعرضها لكم بالتفصيل وهي كالتالي:
- نقوم في البداية بعمل الشربات بوضع الماء والسكر وعصرة الليمون في إناء على النار لمدة 10 دقائق.
- نقوم بإحضار إناء ونضع به الماء ونضعه على النار.
- ثم نضع على الماء رشة الملح ونضيف اليه الزيت ونتركه على النار حتى يغلى.
- نقوم بنخل الدقيق جيداً ونضعه على الماء المغلي تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق وبعد ذلك نحضر ملعقة خشبية ونقوم بتقليبه بسرعة حتى تتماسك العجينة.
- وبعد ذلك ننزلها من على النار ونتركها حتى تبرد تماما.
- ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونضيف عليه الفانيليا ونقوم بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة واذا كانت العجينة طرية نقوم بوضع بيضة أخرى.
- بعد ذلك نضع عليها السميد والنشا ونعجنها لمدة 10 دقائق.
- ثم نضعها في كيس حلواني أو تشكيله بقمع البسكويت.
- ونقوم بتقطيعه بالمقص أو براحة اليد المبللة بالزيت.
- يتم القلي في زيت بارد تماما حتى ينضج ويصبح هش ومقرمش ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نضعه بعد ذلك في الشربات البارد وتقديمه بالهنا والشفا.
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