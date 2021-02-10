حساسية الجلد عن الاطفال الاسباب وطرق العلاج الصحيحة

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حساسية الجلد عن الاطفال الاسباب نحن نعلم أن جلد الأطفال حساس للغاية ومعرضين دائماً للالتهاب أو الطفح الجلدي بشكل مستمر بالفئات العمرية المختلفة، وتسبب الإزعاج للأمهات بسبب ما يعاني طفلها جراء الحساسية، فالطفل دائماً معرض للكثير من العوامل التي تسبب الإصابة بالحساسية أو عند تناول بعض المشروبات والأطعمة المعينة التي لن يتقبلها جسم طفل وبالتالي يتحسس منها، كما أن عند تعرض أي طرف من الأبوين من الحساسية يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بها عن الآخرين، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم أسباب إصابة الأطفال بالحساسية وطريقة علاجها.أسباب الإصابة بحساسية جلد الأطفال
- أول سبب من أسباب حساسية الأطفال هي العوامل الوراثية.
- عند ارتداء الطفل ملابس غير ملائمة لبشرة مثل الصوف الحرير وغيرها التي يتحسس منها الطفل.
- ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، أو برودة الجو.
- عند الحرص على اغتسال الطفل بالماء الساخن بصفة مستمرة.
- عند تعرض طفلك للدخان الذي ينتج عن الأشخاص المدخنين لوقت طويل.
- عند ملامسة طفلك لأي نوع من الحيوانات الأليفة.
- تناول بعض الأطعمة مثل الفواكه أو الشوكولاتة.
نتعرف اليوم على مكونات طبيعية من منزلك تساعدك في التخلص من حساسية جلد الأطفال:
الزنجبيل:
من المكونات الفعالة في التعامل مع حساسية الجلد، لذا نجب أن نحرص على تناولها وخلطه مع الوجبات اليومية التي يتناولها طفلك.
القراص:
من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم منذ قديم الزمان لمكافحة الحساسية من خلال غلي كمية من القراص بالماء ويتم تناولها دافئة للأطفال.نصائح لعلاج حساسية الأطفال
- يجب أن تهتم الأمهات باستخدام أنواع منظفات خالية من الرائحة المركزة أو المواد التي تسبب تهيج البشرة وجفاف الجلد.
- عند القيام باستحمام طفلك يجب الحرص على أن يكون منسوب المياه فاتر لعدة دقائق لأن الماء الساخن لوقت طويل يسبب جفاف الجلد.
- الاهتمام على أن يرتدي الطفل ملابس قطنية بملمس ناعم لأن الأقمشة الخشنة تسبب الحكة.
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حساسية الجلد عن الاطفال الاسباب نحن نعلم أن جلد الأطفال حساس للغاية ومعرضين دائماً للالتهاب أو الطفح الجلدي بشكل مستمر بالفئات العمرية المختلفة، وتسبب الإزعاج للأمهات بسبب ما يعاني طفلها جراء الحساسية، فالطفل دائماً معرض للكثير من العوامل التي تسبب الإصابة بالحساسية أو عند تناول بعض المشروبات والأطعمة المعينة التي لن يتقبلها جسم طفل وبالتالي يتحسس منها، كما أن عند تعرض أي طرف من الأبوين من الحساسية يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بها عن الآخرين، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم أسباب إصابة الأطفال بالحساسية وطريقة علاجها.أسباب الإصابة بحساسية جلد الأطفال
- أول سبب من أسباب حساسية الأطفال هي العوامل الوراثية.
- عند ارتداء الطفل ملابس غير ملائمة لبشرة مثل الصوف الحرير وغيرها التي يتحسس منها الطفل.
- ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، أو برودة الجو.
- عند الحرص على اغتسال الطفل بالماء الساخن بصفة مستمرة.
- عند تعرض طفلك للدخان الذي ينتج عن الأشخاص المدخنين لوقت طويل.
- عند ملامسة طفلك لأي نوع من الحيوانات الأليفة.
- تناول بعض الأطعمة مثل الفواكه أو الشوكولاتة.
نتعرف اليوم على مكونات طبيعية من منزلك تساعدك في التخلص من حساسية جلد الأطفال:
الزنجبيل:
من المكونات الفعالة في التعامل مع حساسية الجلد، لذا نجب أن نحرص على تناولها وخلطه مع الوجبات اليومية التي يتناولها طفلك.
القراص:
من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم منذ قديم الزمان لمكافحة الحساسية من خلال غلي كمية من القراص بالماء ويتم تناولها دافئة للأطفال.نصائح لعلاج حساسية الأطفال
- يجب أن تهتم الأمهات باستخدام أنواع منظفات خالية من الرائحة المركزة أو المواد التي تسبب تهيج البشرة وجفاف الجلد.
- عند القيام باستحمام طفلك يجب الحرص على أن يكون منسوب المياه فاتر لعدة دقائق لأن الماء الساخن لوقت طويل يسبب جفاف الجلد.
- الاهتمام على أن يرتدي الطفل ملابس قطنية بملمس ناعم لأن الأقمشة الخشنة تسبب الحكة.
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