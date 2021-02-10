فوائد غسول هيمالايا بالأعشاب الطبيعية لبشرة مشرقة ونضارة لا مثيل لها

فوائد غسول هيمالايا , تَثق جميع السيدات في مُنتجات هيمالايا، لأنها تَتميز بَتركيبتها العُشبية، التي تَعتني بالبشرة، وتُغلفها بمُكوناتها القوية لتَحميها من الأضرار، ومن أهم مُنتجاتها غسول هيمالايا الذي يَتوفر منه أكثر من نَوع لَيَتناسب مع جَميع أنواع البشرة، ويَعمل على تَنقيتها وتَنظيفها من الشوائب.

فوائد غسول هيمالايا

في خلال السطور القادمة سَنُقدم لكي أبرز أنواع غسول هيمالايا للبشرة:-

أولًا:- غسول هيمالايا للبشرة المختلطة

تَحتاج البشرة المُختلطة إلى غسول يَتحكم في إفراز الزيوت الزائدة، مع عَدم إصابتها بالجفاف، والعمل على تَرطيب البشرة الجافة، وغسول هيمالايا للبشرة المُختلطة، يَتكون من تَركيبة غَنية من الأعشاب، قادرة على مَد البشرة بما تَحتاجه.

حيث يَحتوي على الليمون الذي يَقوم بَقبض المسام، ويُزيل الأوساخ، والجراثيم، ويَقضي على البثور، والرؤوس السوداء، ويَتحكم في الزيوت، والعسل الذي يَهتم بالتَرطيب من الداخل والخارج، لتُصبح البشرة نضرة، ومُشرقة، ومن أقوى مُميزاته أنه مُناسب للبشرة الدهنية، والمُختلطة، ولا يَحتوي على بارابين.

ثانيًا:- غسول هيمالايا للبشرة الدهنية

غَسول بُخلاصة الليمون قادر على إزالة كل الأوساخ العالقة بالبشرة، ويُساعد في تَنظيف المسام وقبضها، مما يَمنع انسدادها، يُنقيها بُلطف ويُحافظ على رطوبة البشرة، بالإضافة إلى احتوائه على عنب الثَعلب الهندي الذي يَتحكم في الدهون الزائدة، تَركيبته الغنية قادرة على تَطهير البشرة الدهنية من البكتيريا والجراثيم، كما أنه يَعمل على تَهدئة الاحمرار والالتهابات، والتَقليل من الشعور بالحكة.

بالإضافة إلى أنه يُساهم في تَفتيح لون البشرة، بسبب قيامه بَخطوة التَطهير، والتَرطيب العميق، وإزالة كل خلايا الجلد الميت، مناسب للاستخدام اليومي، للبشرة الدهنية والمُختلطة.

ثالثًا:- غسول هيمالايا للبشرة الجافة

تُقدم هيمالايا اعشاب غَسول للبشرة الجافة بُخلاصة الصبار، يَعمل على تَرطيب البشرة، ويَعمل على تَغذيتها، بَفضل احتوائه على فيتامينات ومَعادن، بالإضافة للخيار الذي يٌساعد الصبار على التَلطيف، والتَرطيب، لذا يَقوم بالتنظيف بَعمق، ولأنه لا يَحتوي على أي مَواد كيميائية أو الصابون أصبح مُناسب للاستخدام اليومي، ومُناسب للبشرة الحساسة، كما أنه يٌساعد في تَوحيد لون البشرة، والقضاء على الاسمرار، وآثار البقع الداكنة، وطريقة استخدامه كالآتي:-