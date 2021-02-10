كفتة الحاتي المشوية في الفرن واسرار تماسكها ونجاحها من أول مرة

تعتبر كفتة الحاتي من أشهر الأكلات التي تلقى إقبال شديد في الكثير من الدول، فهي تتميز بأنها تشوى على الفحم، فهو يعطيها طعم رائع ورائحه شهية، وكفتة الحاتي غنية بالكثير من البروتينات، والحديد، والكالسيوم، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، ويمكنك سيدتي صنع كفتة الحاتي باللحم الضاني أو البقري، ويمكن تقديمها مع الخبز أو المكرونة بجانب السلطات الخضراء، والطحينة، والمخللات.

وسوف نقدم لك سيدتي طريقة تحضير كفتة الحاتي كما في المحلات والمطاعم، وكفتة الحاتي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، فهي يمكن صنعها وتقديمها في دقائق معدودة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة الثمن، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

كيلو جرام من اللحمة المفرومة. 3 حبات كبيرة من البصل المفروم. نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم. حزمة من الشبت المفروم. ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة. ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة. ملعقة كبيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات كفتة الحاتيطريقة تحضير كفتة الحاتي

احضري وعاء كبير وعميق، ثم قومي بوضع اللحمة المفرومة فيه، ثم قومي بوضع نصف كوب من البقدونس المفروم، والشبت المفروم، وملعقة كبيرة من السبع بهارات، وملعقة كبيرة من بهارات اللحمة، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس المكونات.

قومي بوضع البصل المفروم، ثم قومي بالتقليب الجيد، وقومي بإحضار صينية لصنع الكفتة، وقومي بدهنها بزيت الذرة، ثم قومي بتصبيع الكفته على شكل اصابع بواسطة الملعقة أو السيخ، ثم قومي برصها في الصينية، وقومي بتسخين الصينية على البوتاجاز.

قومي بإحضار الجريل، ثم قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية، ثم قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج الكفتة ويصبح لونها غامق.