بديل التاتو اصبغي حواجبك بنفسك بملعقة حنة في المنزل لحواجب كثيفة وجذابة في ثواني

حنة الحواجب تعتبر من أنواع الحناء التي يمكننا القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر، والكثير من السيدات يسألون عن طريقة عمل حنة الحواجب وذلك بسبب العديد من المشاكل التي يعانون منها بالتحديد في الحواجب، لذلك يستعينون بحنة الحواجب من أجل إعادة ترتيبها وتشكيلها، ومن مشاكل الحواجب التي يعاني منها الكثير من الناس وجود العديد من الفراغات بين الحواجب ولعل السبب في ذلك الأمر هو تساقطها بشكل مستمر. طريقة عمل حنة الحواجب طريقة عمل حنة الحواجب المكونات: كمية مناسبة من زبدة الشيا.

فرشاة ماسكارا.

معلقة من الحنة. طريقة التحضير: قومي بتحضير وعاء عميق وضعي فيه الحناء بالإضافة إلى وضع بعض من الماء.

واعجني هذه المكونات مع بعضها حتى تحصلين على عجينة متجانسة أو متماسكة.

قومي بعملية مهمة جداً وهي عملية غسل الحاجبين ببعض أنواع الغسول التي تستخدمينها.

اتركي الوجه فترة من الزمن حتى يجف.

قومي بعدها بوضع بعض من زبدة الشيا في جميع المناطق التي حول الحاجبين.

ولابد أن تحميها من وصول بعض من الحناء إليها.

وعن طريق فرشاة الماسكارا قومي بوضع الحناء على الحاجبين.

وعند وضعها لابد من اتخاذ اتجاه نمو الشعر.

ومن أجل توزيع الحناء على قاعدة الحواجب قومي بعملية توزيعها بشكل دائري.

ولابد من تطبيق هذه الطريقة عدة مرات حتى تحصلين على طبقة سميكة من الحواجب. طريقة أخرى لعمل حنة الحواجب طريقة أخرى لعمل حنة الحواجب المكونات: قلم تحديد.

بعض من الفازلين.

بعض من الحناء

كوب من الماء.

بعض قطع القطن. طريقة التحضير: في البداية قومي بعملية توزيع بعض من الفازلين على المنطقة التي توجد حول الحواجب.

اخلطي الحناء بالماء جيداً.

قومي برسم الحواجب بواسطة قلم التحديد.

قومي بوضع المزيج في القلم وارسميها به.

يجب أن تترك الحنة على الحواجب فترة من الزمن.

بعدها قومي بإذالتها بقطنة وكرري العملية. من أكثر الاشياء التي تزيد من جمال وزينة المرأة هي اهتمامها بالحواجب، فهي قد تعطي للمرأة مظهر خاص وتؤثر علي شكلها وتجعلها أكثر جمالا، لذلك تهتم بصبغ الحواجب وتكون باستخدام الحناء ذات اللون الأسود أو البني، فقد ينصح دائما باختيار لون الحناء التي تشابه اللون الطبيعي للحواجب لكي لا تصبح لونها غامق أو فاتح، ويجب عدم استخدام الحناء الموجودة بالأسواق لأنها تحتوي علي مواد كيميائية تعمل علي تهيج الجلد، ويجب استخدام أنواع مرطبة من الكريمات مثل الفازلين ويتم وضعه حول الحاجبين وذلك عند صبغها لكي تحافظ علي الجلد من المواد التي توجد بالحناء. الوسوم

حنة الحواجب تعتبر من أنواع الحناء التي يمكننا القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر، والكثير من السيدات يسألون عن طريقة عمل حنة الحواجب وذلك بسبب العديد من المشاكل التي يعانون منها بالتحديد في الحواجب، لذلك يستعينون بحنة الحواجب من أجل إعادة ترتيبها وتشكيلها، ومن مشاكل الحواجب التي يعاني منها الكثير من الناس وجود العديد من الفراغات بين الحواجب ولعل السبب في ذلك الأمر هو تساقطها بشكل مستمر. طريقة عمل حنة الحواجب طريقة عمل حنة الحواجب المكونات: كمية مناسبة من زبدة الشيا.

فرشاة ماسكارا.

معلقة من الحنة. طريقة التحضير: قومي بتحضير وعاء عميق وضعي فيه الحناء بالإضافة إلى وضع بعض من الماء.

واعجني هذه المكونات مع بعضها حتى تحصلين على عجينة متجانسة أو متماسكة.

قومي بعملية مهمة جداً وهي عملية غسل الحاجبين ببعض أنواع الغسول التي تستخدمينها.

اتركي الوجه فترة من الزمن حتى يجف.

قومي بعدها بوضع بعض من زبدة الشيا في جميع المناطق التي حول الحاجبين.

ولابد أن تحميها من وصول بعض من الحناء إليها.

وعن طريق فرشاة الماسكارا قومي بوضع الحناء على الحاجبين.

وعند وضعها لابد من اتخاذ اتجاه نمو الشعر.

ومن أجل توزيع الحناء على قاعدة الحواجب قومي بعملية توزيعها بشكل دائري.

ولابد من تطبيق هذه الطريقة عدة مرات حتى تحصلين على طبقة سميكة من الحواجب. طريقة أخرى لعمل حنة الحواجب طريقة أخرى لعمل حنة الحواجب المكونات: قلم تحديد.

بعض من الفازلين.

بعض من الحناء

كوب من الماء.

بعض قطع القطن. طريقة التحضير: في البداية قومي بعملية توزيع بعض من الفازلين على المنطقة التي توجد حول الحواجب.

اخلطي الحناء بالماء جيداً.

قومي برسم الحواجب بواسطة قلم التحديد.

قومي بوضع المزيج في القلم وارسميها به.

يجب أن تترك الحنة على الحواجب فترة من الزمن.

بعدها قومي بإذالتها بقطنة وكرري العملية. من أكثر الاشياء التي تزيد من جمال وزينة المرأة هي اهتمامها بالحواجب، فهي قد تعطي للمرأة مظهر خاص وتؤثر علي شكلها وتجعلها أكثر جمالا، لذلك تهتم بصبغ الحواجب وتكون باستخدام الحناء ذات اللون الأسود أو البني، فقد ينصح دائما باختيار لون الحناء التي تشابه اللون الطبيعي للحواجب لكي لا تصبح لونها غامق أو فاتح، ويجب عدم استخدام الحناء الموجودة بالأسواق لأنها تحتوي علي مواد كيميائية تعمل علي تهيج الجلد، ويجب استخدام أنواع مرطبة من الكريمات مثل الفازلين ويتم وضعه حول الحاجبين وذلك عند صبغها لكي تحافظ علي الجلد من المواد التي توجد بالحناء.

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