اقوى كريم سحرى بالكولاجين سريع المفعول لشد الوجه والرقبه وازالة التجاعيد وكانك شابه فى العشرينات

كريم طبيعي بالكولاجين لشد التجاعيد يعد الكولاجين من أحد أنواع البروتين المهم جداً للمحافظة على جمال ونضارة البشرة، كما ان قل الكولاجين بالجلد قد يؤدي غلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وهذا يجعلها تضطر لاستخدام أحد أنواع الكريمات التي تعرف بأنها تستخدم لشد تجاعيد الوجه ودعم الجلد والبشرة بالكولاجين، ولكن هناك بعض من المكونات التي تعمل على شد التجاعيد والتخلص منها نهائياً.

كريم طبيعي بالكولاجين لشد التجاعيد

هناك الكثير من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين تعمل على شد التجاعيد والتخلص منها والحصول على بشرة ناعمة تجعلك تبدين ولو كنتِ فتاة في العشرون من عمرها ومن أهم كريمات شد التجاعيد التالي:

كريم لبان الذكر والنشا:

يعتبر لبان الذكر من المواد التي تحتوي على خصائص فعالة على شد تجاعيد الوجه وترهل الجلد الموجودة في جميع مناطق الجسم، كما أنه يعمل على التخلص من حب الشباب وآثارها ويعالج الهالات السوداء تحت العينين، بجانب باقي المكونات الموجودة في هذا الكريم ومنها:

المكونات:

• 1 ملعقة نشا.

• 1 ملعقة صغيرة نشا.

• 1 ملعقة صغيرة جل صبار.

• 1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

• منقوع لبان الذكر مع ماء الأرز.

• كبسولة واحدة فيتامين سي.

• 1 كوب خيار مقطع.

• 1 ملعقة صغيرة ماء بنجر.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي سيدتي ببشر الخيار ويتم تصفيته ثم يضاف له ملعقة من النشا وملعقة جل صبار وملعقة من زيت اللوز الحلو وكبسولة فيتامين سي وملعقة صغيرة ماء بنجر مع إضافة منقوع لبان الذكر مع ماء الأرز، ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها في حمام ماء ساخن، ثم يتم ترك الخليط حتى أن يبرد تماماً ثم عليك بتطبيقه على الوجه كل يوم قبل النوم ومع الاستمرار في استخدام الكريم سوف تحصلين على أفضل النتائج والحصول على بشرة أكثر شباباً.