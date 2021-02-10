قومي بتخصيل شعرك بسهولة في المنزل بطريقة بسيطة

تخصيل الشعر في المنزل، العناية بالشعر هي من أهم العادات التي تقوم بها المرأة طوال حياتها، فإن الشعر هو تاج المرأة وعندما يكون بأفضل حال فإن ذلك ينعكس على المرأة وتظهر بشكل جميل وواثق من نفسه، لذلك ترغب بعض النساء من فترة لأخرى بالتغيير من شكل ولون الشعر لأسباب مختلفة، ولكن يكمن الخوف من صبغ الشعر خارج المنزل واستخدام صبغات شعر مؤذية تدمر الشعر، تابعي معنا لتتعرفي على طريقة تخصيل الشعر وصبغ الشعر في المنزل للحصول على لوك شعر جديد بكل أمان.

خطوات تخصيل الشعر منزليًا

تعتمد طريقة تخصيل الشعر التالية على طريقة الهايلايت لصبغ الشعر حيث تمزج خصلات الهايلايت مع خصلات الشعر بطريقة تظهر بأنها حقيقة، وهي من أشهر طرق تخصيل الشعر، وتتكون من:

فرشاة شعر مسطحة.

قفازات نوع مناسب.

ملقاط لتقسيم الشعر.

فرشاة شعر للصبغة.

بلسم شعر مناسب.

شامبو شعر بنوع جيد.

صبغة الشعر المرادة.

أدوات الهايلايت.

طريقة الاستخدام

يجب أن نتأكد من استخدام نوع الصبغة الآمن على الشعر والخالية من المواد الكيميائية الضارة حتى نحمي الشعر من الآثار الجانبية بعد انتهاء أثر الصبغة، ومن ثم نبدأ باتباع الخطوات التالية: