قومي بتخصيل شعرك بسهولة في المنزل بطريقة بسيطة

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تخصيل الشعر في المنزل، العناية بالشعر هي من أهم العادات التي تقوم بها المرأة طوال حياتها، فإن الشعر هو تاج المرأة وعندما يكون بأفضل حال فإن ذلك ينعكس على المرأة وتظهر بشكل جميل وواثق من نفسه، لذلك ترغب بعض النساء من فترة لأخرى بالتغيير من شكل ولون الشعر لأسباب مختلفة، ولكن يكمن الخوف من صبغ الشعر خارج المنزل واستخدام صبغات شعر مؤذية تدمر الشعر، تابعي معنا لتتعرفي على طريقة تخصيل الشعر وصبغ الشعر في المنزل للحصول على لوك شعر جديد بكل أمان.خطوات تخصيل الشعر منزليًا
تعتمد طريقة تخصيل الشعر التالية على طريقة الهايلايت لصبغ الشعر حيث تمزج خصلات الهايلايت مع خصلات الشعر بطريقة تظهر بأنها حقيقة، وهي من أشهر طرق تخصيل الشعر، وتتكون من:
- فرشاة شعر مسطحة.
- قفازات نوع مناسب.
- ملقاط لتقسيم الشعر.
- فرشاة شعر للصبغة.
- بلسم شعر مناسب.
- شامبو شعر بنوع جيد.
- صبغة الشعر المرادة.
- أدوات الهايلايت.
يجب أن نتأكد من استخدام نوع الصبغة الآمن على الشعر والخالية من المواد الكيميائية الضارة حتى نحمي الشعر من الآثار الجانبية بعد انتهاء أثر الصبغة، ومن ثم نبدأ باتباع الخطوات التالية:
- نستخدم ملقط الشعر لتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية ومتباعدة.
- بعد ذلك يتم صبغ الشعر بالصبغة الجاهزة، حيث يتم اتباع الخطوات المكتوبة على العبوة مع استخدام القفازات أثناء صبغ الشعر.
- عند صبغ الشعر نبدأ من الجزء الأوسط من الشعر من بدايته حتى النهاية، ومن ثم نرفع الشعر بالملقط ويتبقى الجزء السفلي، نستخدم فرشاة الشعر المسطحة ونمررها على خصلات الشعر لتختلط ببعضها.
- في حالة الرغبة في صبغ الشعر كاملًا تمرر الفرشاة على كل الشعر مع التركيز على الأطراف العلوية والسفلية، أو يمكن ضم الجزء العلوي من الشعر وصبغ الجزء السفلي فقط ويظل الصبغ في تلك المنطقة فقط.
- بعد انقضاء وقت ترك الصبغة على الشعر كما هو موضح في تعليمات العبوة، يغسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب للشعر المصبوغ، وبعده يستخدم بلسم الشعر لأنه يساعد في تثبيت لون الصعبة على الشعر، وتحمي الشعر من التقصف والتلف.
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تخصيل الشعر في المنزل، العناية بالشعر هي من أهم العادات التي تقوم بها المرأة طوال حياتها، فإن الشعر هو تاج المرأة وعندما يكون بأفضل حال فإن ذلك ينعكس على المرأة وتظهر بشكل جميل وواثق من نفسه، لذلك ترغب بعض النساء من فترة لأخرى بالتغيير من شكل ولون الشعر لأسباب مختلفة، ولكن يكمن الخوف من صبغ الشعر خارج المنزل واستخدام صبغات شعر مؤذية تدمر الشعر، تابعي معنا لتتعرفي على طريقة تخصيل الشعر وصبغ الشعر في المنزل للحصول على لوك شعر جديد بكل أمان.خطوات تخصيل الشعر منزليًا
تعتمد طريقة تخصيل الشعر التالية على طريقة الهايلايت لصبغ الشعر حيث تمزج خصلات الهايلايت مع خصلات الشعر بطريقة تظهر بأنها حقيقة، وهي من أشهر طرق تخصيل الشعر، وتتكون من:
- فرشاة شعر مسطحة.
- قفازات نوع مناسب.
- ملقاط لتقسيم الشعر.
- فرشاة شعر للصبغة.
- بلسم شعر مناسب.
- شامبو شعر بنوع جيد.
- صبغة الشعر المرادة.
- أدوات الهايلايت.
يجب أن نتأكد من استخدام نوع الصبغة الآمن على الشعر والخالية من المواد الكيميائية الضارة حتى نحمي الشعر من الآثار الجانبية بعد انتهاء أثر الصبغة، ومن ثم نبدأ باتباع الخطوات التالية:
- نستخدم ملقط الشعر لتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية ومتباعدة.
- بعد ذلك يتم صبغ الشعر بالصبغة الجاهزة، حيث يتم اتباع الخطوات المكتوبة على العبوة مع استخدام القفازات أثناء صبغ الشعر.
- عند صبغ الشعر نبدأ من الجزء الأوسط من الشعر من بدايته حتى النهاية، ومن ثم نرفع الشعر بالملقط ويتبقى الجزء السفلي، نستخدم فرشاة الشعر المسطحة ونمررها على خصلات الشعر لتختلط ببعضها.
- في حالة الرغبة في صبغ الشعر كاملًا تمرر الفرشاة على كل الشعر مع التركيز على الأطراف العلوية والسفلية، أو يمكن ضم الجزء العلوي من الشعر وصبغ الجزء السفلي فقط ويظل الصبغ في تلك المنطقة فقط.
- بعد انقضاء وقت ترك الصبغة على الشعر كما هو موضح في تعليمات العبوة، يغسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب للشعر المصبوغ، وبعده يستخدم بلسم الشعر لأنه يساعد في تثبيت لون الصعبة على الشعر، وتحمي الشعر من التقصف والتلف.
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