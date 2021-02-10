بسكويت السابليه اللذيذ زى الجاهز واحلى شهى جدا وسهل وسريع بطعم رائع ناجحة 100%

طريقة عمل الصابلى الصابلي من ألذ أنواع الحلويات المشهورة بكثير من الدول العربية والغربية لشكلها الجميل ومذاقها اللذيذ والشهي، حيث يعد من الحلويات الخفيفة التي تحتوي على قليل من السعرات الحرارية لذا يكون من الممكن أن يتم تناولها بأي وقت من الأوقات، كما يتم تحضيرها بكل سهولة ولا تحتاج منك كثير من الوقت أو المجهود.

نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل الصابلي في البيت بكثير من الطرق المختلفة ومنها ما يلي:

250 جرام زبدة.

2 بيضة يفصل الصفار عن البياض.

150 جرام سكر.

500 جرام دقيق.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة فراولة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

احضري وعاء عميق اخلطي به السكر والزبدة حتى أن يذوب تماماً.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق وصفار البيض للخليط السابق واستمري في التقليب حتى يكون لديك عجينة طرية.

قومي بعدها بوضع العجينة بورق المطبخ وادخليها للفريزر لمدة 10 دقائق حتى أن تصبح متجمدة.

اخرجي العجينة من الفريزر وقومي بتقطيعها لقطع صغيرة على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

عليك بعد ذلك قومي بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة ضعي بها قطع الصابلي وادخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة متوسطة ولمدة 10 دقائق أو حتى أن تتحمر.

ثم اخرجيها من الفرن ورشي عليها قليل من السكر البودرة الناعم واتركيها حتى تبرد تماماً.

ثم قومي بإضافة مربى الفراولة وقدميها بالهناء والشفاء.

2/1 كوب زبدة لينة.

4/1 كوب سكر بودرة.

صفار بيضة.

فانيليا.

لبن.

1 كوب دقيق.

4/1 كوب كاكاو.

مربى مشمش.

مربى فراولة.

1 كيلو شوكولاتة مذابة.

سكر بودرة.