تشيز كيك بأقل التكاليف سهل وسريع وبمكونات في كل بيت بطعم رائع جدا

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طريقة عمل تشيز كيك بأقل التكاليف تشيز كيك من أكثر أنواع الحلويات شهرة حول العالم ويعود أصلها إلى اليونانيون ولكن الوصفة التي قدمها الأمريكيون تكون أشهر طريقة يستخدمها الكثيرون بجميع أنحاء العالم، كما أنها من أسهل الطرق التي يمكن لكثير من السيدات استخدامها لتحضير أشهى أنواع الكيك، وسوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك في البيت.
طريقة عمل تشيز كيك بأقل التكاليف
تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن كل سيدة أن تعتمد عليها في تحضير أشهى وألذ تشيز كيك على انحو التالي:المكونات:
- علبة كبيرة الحجم من بسكويت القمح.
- 1 كيس كريم شانتيه بودرة.
- 1 كوب زبدة سائلة.
- 1 كوب ماء ساخن.
- 2 كوب كريمة خفق.
- 2 عبوة جيلي مانجو.
- 2/1 كيلو جبن كريمي.
- قطع مانجو.
- عليك في البداية بتفتيت البسكويت بالكامل وهرسه بشكل جيد بوعاء ثم يضاف له كوب واحد من الزبدة السائلة وقلبيه جيداً حتى تحصلين على خليط يشبه الرمل.
- ثم قومي بإحضار صينية يكون من السهل فتحها مبطنة بورق الزبدة افردي بها طبقة من البسكويت والزبدة بالقاع، واضغطي عليها جيداً حتى أن تكون طبقة متماسكة، ادخليها إلى الثلاجة حتى تصبح متماسكة أكثر.
- ولتحضير الكريم شانتيه ضعي في وعاء كوبان من كريمة الخفق ويضاف لهم كيس بودرة الكريم شانتيه وقلبي جيداً بالمضرب اليدوي ثم يضاف الجبن الكريمي واستمري في الخفق.
- ثم بعد ذلك يتم تجهيز الجلي بالطريقة المعروفة والمعتاد عليها.
- يتم إضافة الجلي إلى خليط التشيز كيك مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لديك قوام متماسك.
- اخرجي الصينية من الثلاجة يضاف لها خليط التشيز كيك فوق طبقة البسكويت وادخليه للثلاجة لمدة 4 ساعات، يضاف بعدها طبقة الجيلي وضعي في الثلاجة لساعتين بعدها يمكن أن تزين بالكريم سانتيه والمانجو وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل تشيز كيك بأقل التكاليف تشيز كيك من أكثر أنواع الحلويات شهرة حول العالم ويعود أصلها إلى اليونانيون ولكن الوصفة التي قدمها الأمريكيون تكون أشهر طريقة يستخدمها الكثيرون بجميع أنحاء العالم، كما أنها من أسهل الطرق التي يمكن لكثير من السيدات استخدامها لتحضير أشهى أنواع الكيك، وسوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك في البيت.
طريقة عمل تشيز كيك بأقل التكاليف
تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن كل سيدة أن تعتمد عليها في تحضير أشهى وألذ تشيز كيك على انحو التالي:المكونات:
- علبة كبيرة الحجم من بسكويت القمح.
- 1 كيس كريم شانتيه بودرة.
- 1 كوب زبدة سائلة.
- 1 كوب ماء ساخن.
- 2 كوب كريمة خفق.
- 2 عبوة جيلي مانجو.
- 2/1 كيلو جبن كريمي.
- قطع مانجو.
- عليك في البداية بتفتيت البسكويت بالكامل وهرسه بشكل جيد بوعاء ثم يضاف له كوب واحد من الزبدة السائلة وقلبيه جيداً حتى تحصلين على خليط يشبه الرمل.
- ثم قومي بإحضار صينية يكون من السهل فتحها مبطنة بورق الزبدة افردي بها طبقة من البسكويت والزبدة بالقاع، واضغطي عليها جيداً حتى أن تكون طبقة متماسكة، ادخليها إلى الثلاجة حتى تصبح متماسكة أكثر.
- ولتحضير الكريم شانتيه ضعي في وعاء كوبان من كريمة الخفق ويضاف لهم كيس بودرة الكريم شانتيه وقلبي جيداً بالمضرب اليدوي ثم يضاف الجبن الكريمي واستمري في الخفق.
- ثم بعد ذلك يتم تجهيز الجلي بالطريقة المعروفة والمعتاد عليها.
- يتم إضافة الجلي إلى خليط التشيز كيك مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لديك قوام متماسك.
- اخرجي الصينية من الثلاجة يضاف لها خليط التشيز كيك فوق طبقة البسكويت وادخليه للثلاجة لمدة 4 ساعات، يضاف بعدها طبقة الجيلي وضعي في الثلاجة لساعتين بعدها يمكن أن تزين بالكريم سانتيه والمانجو وبالهناء والشفاء.
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