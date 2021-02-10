تشيز كيك بأقل التكاليف سهل وسريع وبمكونات في كل بيت بطعم رائع جدا

طريقة عمل تشيز كيك بأقل التكاليف تشيز كيك من أكثر أنواع الحلويات شهرة حول العالم ويعود أصلها إلى اليونانيون ولكن الوصفة التي قدمها الأمريكيون تكون أشهر طريقة يستخدمها الكثيرون بجميع أنحاء العالم، كما أنها من أسهل الطرق التي يمكن لكثير من السيدات استخدامها لتحضير أشهى أنواع الكيك، وسوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك في البيت.

تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن كل سيدة أن تعتمد عليها في تحضير أشهى وألذ تشيز كيك على انحو التالي:

علبة كبيرة الحجم من بسكويت القمح.

1 كيس كريم شانتيه بودرة.

1 كوب زبدة سائلة.

1 كوب ماء ساخن.

2 كوب كريمة خفق.

2 عبوة جيلي مانجو.

2/1 كيلو جبن كريمي.

قطع مانجو.