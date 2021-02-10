حضري الكيكة الباردة بدون بيض وبدون فرن بطعم هيبهر ضيوفك

كيكة البسكويت تعتبر من أشهر أنواع الحلويات السهلة، التي توجد في جميع مطاعم العالم كله، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد مثله من قبل، ورائحة شهية تجذب جميع الأشخاص إليها طوال الوقت لتناولها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن المكونات لتر وربع من الحليب السائل.

ربع كوب صغير من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

أربع أكواب صغيرة من البسكويت السادة طريقة التحضير امزجي الكاكاو مع مقدار الحليب جيدا في وعاء حراري، بواسطة المضرب اليدوي. ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم ضيفي الزبدة، ومقدار النوتيلا، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب زجاجي خاص بالكيك البارد، ثم وزعي بأسفل طبقة من البسكويت السادة، ثم وزعي فوقه طبقة من خليط الكاكاو. كرري الخطوة السابقة مع باقي مقدار البسكويت والخليط، حتى تنتهي من إعداد الكيك، ولكن يجب أن تكون الطبقة الأخيرة من خليط الكاكاو. ضعي القالب داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة، حتى يتماسك، ويصبح جاهز للتقطيع والتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بالكاكاو طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بالكاكاو المكونات: 10 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق ونصف كبيرة من الدقيق.

لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

20 جرام من جوز الهند

ربع كيلو من البسكويت السادة. طريقة التحضير اخلطي الطحين مع الكاكاو، والنشا، والسكر، والحليب جيدا في وعاء حراري،ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة 6 دقائق ضيفي مقدار جوز الهند، والزبدة إلى خليط الكاكاو، ثم اتركيه على النار، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي طبقة من البسكويت السادة اسفل قالب خاص بالكيك البارد، ثم وزعي فوقه طبقة من الخليط. كرري الخطوة السابقة مع باقي المكونات، حتى تنتهي بطبقة من الخليط. ضعي القالب داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، حتى يتماسك. قومي بتقطيع كيكة البسكويت الباردة بدون فرن قبل التقديم. طريقة التحضير الوسوم

كيكة البسكويت تعتبر من أشهر أنواع الحلويات السهلة، التي توجد في جميع مطاعم العالم كله، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد مثله من قبل، ورائحة شهية تجذب جميع الأشخاص إليها طوال الوقت لتناولها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن المكونات لتر وربع من الحليب السائل.

ربع كوب صغير من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

أربع أكواب صغيرة من البسكويت السادة طريقة التحضير امزجي الكاكاو مع مقدار الحليب جيدا في وعاء حراري، بواسطة المضرب اليدوي. ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم ضيفي الزبدة، ومقدار النوتيلا، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب زجاجي خاص بالكيك البارد، ثم وزعي بأسفل طبقة من البسكويت السادة، ثم وزعي فوقه طبقة من خليط الكاكاو. كرري الخطوة السابقة مع باقي مقدار البسكويت والخليط، حتى تنتهي من إعداد الكيك، ولكن يجب أن تكون الطبقة الأخيرة من خليط الكاكاو. ضعي القالب داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة، حتى يتماسك، ويصبح جاهز للتقطيع والتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بالكاكاو طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بالكاكاو المكونات: 10 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق ونصف كبيرة من الدقيق.

لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

20 جرام من جوز الهند

ربع كيلو من البسكويت السادة. طريقة التحضير اخلطي الطحين مع الكاكاو، والنشا، والسكر، والحليب جيدا في وعاء حراري،ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة 6 دقائق ضيفي مقدار جوز الهند، والزبدة إلى خليط الكاكاو، ثم اتركيه على النار، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي طبقة من البسكويت السادة اسفل قالب خاص بالكيك البارد، ثم وزعي فوقه طبقة من الخليط. كرري الخطوة السابقة مع باقي المكونات، حتى تنتهي بطبقة من الخليط. ضعي القالب داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، حتى يتماسك. قومي بتقطيع كيكة البسكويت الباردة بدون فرن قبل التقديم. طريقة التحضير

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