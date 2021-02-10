وصفة الملح لإزالة شعر العانة نهائيا دون رجوعة مرة أخري في دقائق معدودة

وصفة الملح لإزالة شعر العانة، هل تعلمين أنه من الممكن إزالة الشعر وتقليل ظهوره أيضاً باستخدام مكون بسيط هو الملح، فكما نعلم جميعاً أن غزالة الشعر بالطرق التقليدية انحصرت في طريقتان هما الشمع او حلاوة السكر، ولكن يوجد الكثير والكثير من المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل والتي من الممكن استخدامها لإزالة الشعر من الجسم بكل سهولة مثل الفازلين والخل والفحم وغيرها.

وصفة الملح لإزالة شعر العانة نهائيا

يمكن استخدام الملح لإزالة الشعر الوبري الموجود في الوجه، ويتم ذلك عن طريق مزج 4 ملاعق كبيرة من الملح مع أضافة 6 ملاعق من الحليب، وبعدها قومي بإضافة 5 ملاعق أخرى من الكركم البودرة وقومي بعد ذلك بمزج الخليط حتى نحصل على مزيج كريمي متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف بشكل تام، بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه بحركات دائرية لنتمكن من إزالة الخليط، وأثناء إزالة الخليط يتم نزع الشعر الوجه، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم نقوم بتجفيفه وترطيبه.

التخلص من الشعر الزائد نهائياً بالملح

يمكن استخدام الملح لإزالة الشعر الزائد من أي منطقة في الجسم، حيث يتم خلط ملعقتان كبيرتان من الملح الخشن مع نفس الكمية من مبشور صابون زيت الزيتون، ثم نبدأ بإضافة ماء الورد بالتدريج مع التقليب في نفس الوقت حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، وبعد ذلك نوزع هذا المزي على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعدها نغسل الجسم بالماء الفاتر وندلك البشرة في نفس الوقت، عندها نلاحظ عندها اختفاء كمية كبيرة من الشعر الزائد.

الملح لتقليل نمو الشعر الزائد

يستخدم الملح أيضاً في تقليل ظهور الشعر في الجسم، حيث يتم مزج نصف كوب من الملح مع ربع كوب من الماء البارد وهذا بعد نزع الشعر بأي طريقة من الطرق التقليدية وبعدها يتم توزيع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة على الجسم، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع وبعد مرور شهر أو شهرين سوف نلاحظ تغيير كبير في نسبة الشعر الزائد في المناطق التي تم استخدام الملح عليها، ولكن يجب التنبيه على ضرورة تجربة الملح على جزء بسيط من البشرة لضمان عدم حدوث أي التهابات من استخدامه.