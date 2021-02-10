تفتيح وشد البشرة منزلياً في أسرع وقت .. كريم ليلي لزيادة بياض البشرة وشد التجاعيد

موضوعنا اليوم عن 4 وصفات سحرية بمكونات طبيعية بسيطة ومجربة من قبل العديد من النساء لتفتيح البشرة وإظهار نضارتها، وهي أقوى الوصفات الطبيعية المعروفة على الإطلاق في تبييض الوجه والجسم مع شد الجلد بشكل طبيعي، كما سنقدم لك كريم ليلي مخصص للتخلص من تجاعيد الوجه وإعادة رونق الشباب مرة أخرى إلى البشرة، قومي باختيار إحدى هذه الخلطات وتطبيقها أسبوعيا مع وضع الكريم الليلي بشكل يومي على وجهك للعناية به.

تفتيح وشد البشرة منزلياً في أسرع وقت

في الوصفة الأولى نقوم بتحضير القليل من أوراق الورود والجلسرين النباتي ولتر من الحليب كامل الدسم، ويتم غلي الحليب ثم خلطه جيدا مع باقي المكونات في الخلاط الكهربائي، ويتم وضع على البشرة الجافة لمدة 15 دقيقة، ثم تشطف البشرة بالماء البارد، ويتم تكرار تلك الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين لتفتيح البشرة وترطيبها بشكل رائع.

أما الوصفة الثانية فهي تتكون من ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الأصلي بالاضافة إلى دقيق القمح، ويتم خلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على قوام كريمي ثقيل، ويتم وضع الوصفة على البشرة وفردها بأطراف الأصابع، ثم يتم تركها على لمدة ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر لتنظيف بقايا الوصفة، ويتم تكرار تلك العملية 3 مرات أسبوعيًا لتفتيح البشرة وإظهار نضارتها.

الوصفة الثالثة هي خلطة أسيوية وتتكون من ملعقة من عصير البرتقال، وملعقة من عصير الليمون، بالاضافة إلى معلقة من الزبادي الطبيعي، ويتم خلط المكونات السابق ذكرها جيدا ثم تركها لمدة 15 دقيقة، ثم يتم استخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ لفرد الخليط على الوجه، بعد ذلك يتم ترك الوصفة على البشرة لمدة نصف ساعة ثم غسل البشرة بالماء البارد لغلق المسام والاستفادة القصوى من الوصفة.

أما بالنسبة للوصفة الرابعة في موضوعنا اليوم فهي تتكون من ثلاث ملاعق من الحلبة المطحونة، بيضة كاملة، بالاضافة إلى معلقة من العسل الأبيض، ويتم خلط المكونات السابقة بشكل جيد ثم توضع الوصفة علي البشرة لمدة ربع ساعة قبل غسيلها بالماء الفاتر، ويمكن استخدام تلك الوصفة مرتين يوميا مرة في الصباح ومرة في المساء، وهذه الوصفة لها فاعلية كبيرة ونتيجة رائعة في تفتيح البشرة درجتان علي الأقل خلال 30 يوم فقط.

كريم ليلي لزيادة بياض البشرة وشد التجاعيد

الوصفة الأخيرة في موضوعنا اليوم هي كريم ليلي للبشرة تتكون من مغلي الأرز، 1 ملعقة كبيرة من النشا، 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار، 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد، 4 كبسولات من فيتامين E، ويتم تقليب النشا مع مغلي الأرز حتى الدمج جيدا ثم يتم وضعه على حمام بخار، ويتم التقليب مرة أخرى مع إضافة جل الصبار أو الألوفيرا وماء الورد وفيتامين E أيضا حتى يصبح القوام كريمي تماما، ويمكن الاحتفاظ به في علبة مُحكمة الغلق، وللاستخدام يتم تنظيف البشرة جيدا ووضع الكريم، ثم يتم تدليك البشرة بحركات دائرية والنوم به حتى الصباح.