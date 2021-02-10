أقوى كيراتين طبيعي من المنزل لتنعيم وفرد الشعر الخشن لمدة عام كامل وبدون أضرار

كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر لمده عام كامل بمكونات بسيطة من منزلك وبدون أضرار، اجعلي شعرك كالحرير ومن أول أسبوع من الاستخدام إذا كان شعرك يعاني من التجاعيد أو الخشونة أو الجفاف، الطريقة آمنة ومضمونة لاحتوائها على عناصر طبيعية 100%، كما تدوم لفتة طويلة وبدون استخدام مواد كيميائية التي تكون مضرة في معظم الأحيان على الشعر، ولأنه من المعروف والمطلق في جميع أنحاء العالم أن تاج المرأة شعرها والكثير من النساء تعاني من خشونة وهيشان شعرهن، لذا أتينا لك اليوم بطريقة رائعة بحق لتنعيم الشعر المجعد والخشن وترطيب الشعر الجاف ومنحه لمعان وكثافة ليس لها مثيل، ولا يلزمك استخدام مجفف الشعر أو السيشوار أو حتى المكواة الخاصة بفرد الشعر.

كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر

احضري إناء فارغ ثم ضعي بيضة كاملة ثم ضعي عليها مكعب من الزبدة الصفراء، ثم تقلب جيدا لمدة نصف دقيقة، بغد ذلك ضعي عليهم معلقة صغيرة من زيت الورد ثم تخلط جيدا حتى تذوب تماما، ضعي الإناء في مكان جاف لمدة ساعة بعد ذلك قومي بوضع 2 ملعقة من زيت الخروع إذا كان شعرك خفيف وتريدين أن تزيدي من كثافته، وإذا كان شعرك كثيف ولكن قصير وتريدين أن يصبح أطول قومي بوضع ملعقتين من زيت الزيتون ثم قومي بالتقليب المستمر حتى يختفى الزيت تماما من الخليط.

بعد ذلك يضاف 2 ملعقة كبيرة من النشا ثم تقومين بالعودة إلى تقليب الخليط مرة أخرى، ضعي الإناء جانباً من جديد لمدة عشر دقائق بعد ذلك إذا كان قوام الخليط سائل جدا عليك وضع القليل من النشا، وإذا كان الخليط ثقيل ضعي القليل من زيت الزيتون، بعد ذلك احضري بخاخ به ماء دافئ وضعي ملعقة من الخل الأبيض عليه، ثم رشي ماء الخل على شعرك مع التدليك بحركات دائرية لإزالة البكتيريا والشوائب من الشعر.

طريقة استخدام خلطة الكيراتين للشعر

يوضع الخليط بعد تحضيره على كامل الشعر، ثم قسمي شعرك إلى 8 أجزاء متساوية وضعي الخليط مرة أخرى على كل جزء من الشعر، بحيث يصل إلى كل جزء من الشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم قومي بلف الشعر طاقية أو دوامة وضعيها لمده ثلاث ساعات، بعد ذلك يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو ويجب تجنب أي من الشامبوهات التي بها مواد كيميائية بل ينبغي عليك استخدام أنواع طبية، أما بالنسبة لمدة استخدام الخلطة فينصح بالاستمرار عليها لمده ثلاث شهور مرة في الأسبوع، نتيجة تنعيم وفرد الشعر سوف تظهر في أول أسبوع من الاستخدام، وبعد انتهاء مدة الاستخدام سوف تختفي أي تجعيدات أو تكسرات بالشعر تماماً.