طريقة عمل سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بطعم ولا ألذ

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سويسرول اللحمة المفرومة يعتبر من الوجبات المتنوعة واللذيذة التى يحبها الكبار والصغار ويحبها الصغار أكثر، وهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة والمتنوعة، وهو يتميز بالطعم الذي لا يمكن وصفه من شدة الطعم اللذيذ، وتبحث جميع الأمهات لعمل وصفات متنوعة وطرق مختلفة لتحضير الاطعمة اللذيذة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ.مكونات عمل سويسرول اللحمة المفرومة
يحتوي سويسرول اللحمة المفرومة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- كوب من البقسماط المطحون.
- كوب من عصير الطماطم.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- بيضة كبيرة حسب الرغبة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ربع ملعقة صغيرة من الريحان.
هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل سويسرول اللحمه المفرومة اللذيذ وهي كالتالي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به البيضة، ونخفق جيداً، نضيف بعد ذلك عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبقسماط والزعتر والريحان والكزبرة المفرومة والبصل المفروم ونقلب المكونات معاً جيداً.
- نترك الخليط السابق لمدة ربع ساعة أو أقل حتي تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نضيف اللحمة ونعجنها مع المكونات جيداً.
- تحضير صينية ذات شكل أسطوانة وندهنها بالزيت أو نغلفها بورق الفويل المدهون بالزيت.
- نقوم بوضع اللحمة في نصف الصينية ونشكلها باليد على شكل أسطوانة مع تسوية سطح اللحمة جيداً حتى لا تتفكك.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ساعة على الأقل حتى تستوي جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم، نتركها تبرد قليلاً ونقطعها شرائح وتقدم بالهنا والشفا.
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سويسرول اللحمة المفرومة يعتبر من الوجبات المتنوعة واللذيذة التى يحبها الكبار والصغار ويحبها الصغار أكثر، وهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة والمتنوعة، وهو يتميز بالطعم الذي لا يمكن وصفه من شدة الطعم اللذيذ، وتبحث جميع الأمهات لعمل وصفات متنوعة وطرق مختلفة لتحضير الاطعمة اللذيذة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ.مكونات عمل سويسرول اللحمة المفرومة
يحتوي سويسرول اللحمة المفرومة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- كوب من البقسماط المطحون.
- كوب من عصير الطماطم.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- بيضة كبيرة حسب الرغبة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ربع ملعقة صغيرة من الريحان.
هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل سويسرول اللحمه المفرومة اللذيذ وهي كالتالي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به البيضة، ونخفق جيداً، نضيف بعد ذلك عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبقسماط والزعتر والريحان والكزبرة المفرومة والبصل المفروم ونقلب المكونات معاً جيداً.
- نترك الخليط السابق لمدة ربع ساعة أو أقل حتي تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نضيف اللحمة ونعجنها مع المكونات جيداً.
- تحضير صينية ذات شكل أسطوانة وندهنها بالزيت أو نغلفها بورق الفويل المدهون بالزيت.
- نقوم بوضع اللحمة في نصف الصينية ونشكلها باليد على شكل أسطوانة مع تسوية سطح اللحمة جيداً حتى لا تتفكك.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ساعة على الأقل حتى تستوي جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم، نتركها تبرد قليلاً ونقطعها شرائح وتقدم بالهنا والشفا.
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