طريقة عمل سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بطعم ولا ألذ

سويسرول اللحمة المفرومة يعتبر من الوجبات المتنوعة واللذيذة التى يحبها الكبار والصغار ويحبها الصغار أكثر، وهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة والمتنوعة، وهو يتميز بالطعم الذي لا يمكن وصفه من شدة الطعم اللذيذ، وتبحث جميع الأمهات لعمل وصفات متنوعة وطرق مختلفة لتحضير الاطعمة اللذيذة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير سويسرول اللحمة المفرومة اللذيذ.

مكونات عمل سويسرول اللحمة المفرومة

يحتوي سويسرول اللحمة المفرومة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

كوب من البقسماط المطحون.

كوب من عصير الطماطم.

حبة بصل متوسطة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

بيضة كبيرة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الريحان.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل سويسرول اللحمه المفرومة اللذيذ وهي كالتالي:-