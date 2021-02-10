إجراءات مشددة جديدة في الشارقة لمواجهة كوفيد-19

أعلن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إجراءات جديدة، في طريق التصدي لجائحة كوفيد-19 على مستوى الإمارة.

تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل والأنشطة الترفيهية

وأقرت لجنة الطوارئ والأزمات اعتماد الطاقة الاستيعابية لسعة وسائل النقل العام بنسبة 50%، والمراكز التجارية بنسبة 60%، ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50%، والصالات الرياضية بنسبة 50%، والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 70%، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 50%، وتأجيل الحفلات الغنائية والموسيقية لمدة أربعة أسابيع، قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.‏

تحديد نشاط المطاعم والمقاهي وإلزامهم بالفحص الدوري

كما تم تحديد نشاط المطاعم والمقاهي ‏بعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من أربعة أشخاص، باستثناء أفراد العائلة الواحدة، بحسب ما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، هذا إلى جانب إلزام مقدمي الخدمة بإجراء الفحص كل أسبوعين، باستثناء المطعمون ضمن برنامج التطعيم الوطني، والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19.