كرات البيتزا بعجينة هشة وحشو لذيذ pizaa Bombs

طريقة تحضير كرات البيتزا pizaa Bombs، تعتبر كرات البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي لا تحتاج لوقت مطلقاً ويتم تحضيرها بشكل سهل للغاية، فيرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة تحضير كرات البيتزا وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. مكونات حشو كرات البيتزا: قطع من الوزاريلا.

ملعقة من البصل المفروم الناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم..

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من الذرة.

ملعق كبيرة من شرائح الزيتون.

ملعقة صغيرة من فلفل الأحمر.

ملعقة من الأوريغانو المطحون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم. مكونات تحضير العجينة: كوب ونصف من الطحين.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر والبيكنج صودا وربع كأس من اللبن الزبادي.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كأس من اللبن الزبادي ملعقتان من الزيت. خطوات تحضير كرات البيتزا: إحضار إناء ووضع فيه كلاً من الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا ويتم الخلط جيداً. يتم إضافة اللبن الزبادي والتحريك جيداً لحين أن يمتزج الخليط بالزيت. يتم إضافة المياه بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح. في وعاء أخر يتم خلط جميع مكونات الحشو من بصل وطماطم وفلفل وذرة وزيتون وصلصلة طماطم وأوريغانو. يتم تقسيم العجينة إلى ست قطع ثم وضع الحشو. نقل الكرات إلى صينية مدهونة بالزيت ويتم دهنها بالزبدة وتزينها وبعد ذلك تركها في الفرن لمدة ربع ساعة. مكونات تحضير عجينة البيتزا: كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الملح.

كأس من اللبن الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزيت. خطوات تحضير كرات البيتزا: إحضار إناء ووضع فيه كلاً من الدقيق والبيكنج باودر والزيت والملح ويتم الخلط جيداً. يتم إضافة الحليب مع الخميرة والتحريك جيداً لحين أن يمتزج الخليط ثم يتم العجن جيدا. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح. يتم فرد العجين في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها الصلصة والحشو وبعد ذلك تركها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج. مكونات حشو كرات البيتزا:مكونات تحضير العجينة:خطوات تحضير كرات البيتزا:مكونات تحضير عجينة البيتزا:خطوات تحضير كرات البيتزا: الوسوم

طريقة تحضير كرات البيتزا pizaa Bombs، تعتبر كرات البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي لا تحتاج لوقت مطلقاً ويتم تحضيرها بشكل سهل للغاية، فيرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة تحضير كرات البيتزا وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. مكونات حشو كرات البيتزا: قطع من الوزاريلا.

ملعقة من البصل المفروم الناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم..

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من الذرة.

ملعق كبيرة من شرائح الزيتون.

ملعقة صغيرة من فلفل الأحمر.

ملعقة من الأوريغانو المطحون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم. مكونات تحضير العجينة: كوب ونصف من الطحين.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر والبيكنج صودا وربع كأس من اللبن الزبادي.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كأس من اللبن الزبادي ملعقتان من الزيت. خطوات تحضير كرات البيتزا: إحضار إناء ووضع فيه كلاً من الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا ويتم الخلط جيداً. يتم إضافة اللبن الزبادي والتحريك جيداً لحين أن يمتزج الخليط بالزيت. يتم إضافة المياه بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح. في وعاء أخر يتم خلط جميع مكونات الحشو من بصل وطماطم وفلفل وذرة وزيتون وصلصلة طماطم وأوريغانو. يتم تقسيم العجينة إلى ست قطع ثم وضع الحشو. نقل الكرات إلى صينية مدهونة بالزيت ويتم دهنها بالزبدة وتزينها وبعد ذلك تركها في الفرن لمدة ربع ساعة. مكونات تحضير عجينة البيتزا: كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الملح.

كأس من اللبن الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزيت. خطوات تحضير كرات البيتزا: إحضار إناء ووضع فيه كلاً من الدقيق والبيكنج باودر والزيت والملح ويتم الخلط جيداً. يتم إضافة الحليب مع الخميرة والتحريك جيداً لحين أن يمتزج الخليط ثم يتم العجن جيدا. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح. يتم فرد العجين في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها الصلصة والحشو وبعد ذلك تركها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج. مكونات حشو كرات البيتزا:مكونات تحضير العجينة:خطوات تحضير كرات البيتزا:مكونات تحضير عجينة البيتزا:خطوات تحضير كرات البيتزا:

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