اقراص البطاطس المقرمشة الذهبية اختراع وجبة اقتصادية بمكونات بسيطة

خطوات تحضير أقراص البطاطس المقرمشة الذهبية في البيت، تعتبر البطاطس المقرمشة من أكثر المأكولات التي يكثر تناولها بجانب الكثير من الأطباق الأساسية فهي عبارة عن غمر البطاطس مع البيض والطحين ومن ثم تقليبها في الزيت ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سوف نقدم إليكم اليوم في السطور التالية خطوات تحضير أقراص البطاطس المقرمشة في البيت بالمقادير التفصيلية. مكونات اقراص البطاطس المقرمشة: ملعقة من زيت الطعام.

حبة من البصل.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

فصان من الثوم.

أربعة حبات من البطاطس.

ربع ملعقة من الأوريغانو.

ملعقتان من الكعك المطحون.

نصف كأس من برش الجبنة.

ثلاثة بيضات.

كأسان من الكعك المطحون.

ملح.

فلفل. خطوات تحضير أقراص البطاطس: مكونات اقراص البطاطس المقرمشة:خطوات تحضير أقراص البطاطس: يتم إحضار مقلاة ثم رفعها على النار ثم الزيت ثم بعد ذلك يتم إضافة البصل مع التقليب لحين أن يذبل البصل تماما. يتم إضافة الفلفل الأخضر والثوم ورشة الملح ورشة الفلفل مع تحريك المكونات بصورة جيدة. يتم سلق البطاطس ثم تقشيرها ويتم هرسها جيداً ثم العمل على إضافة الأوريغانو والكعك المطحون والجبنة ويتم تحريك الخليط جيداً لحين أن يصبح سميك القوام. يتم تشكيل خليط البطاطس على شكل كرات ويتم رصه. بعد ذلك يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه البيض وإناء أخر فيه الطحين ويتم غمر البطاطس في البيض ثم الطحين. وبعد ذلك يتم قلي أقراص البطاطس في زيت غزير لحين أن يصبح لونها ذهبي ومقرمش. يتم تقديم هذا الطبق بجانب الكاتشاب أو المايونيز. طريقة تحضير البطاطس المشوية بدون زيت طريقة تحضير البطاطس المشوية بدون زيت يتم غسل البطاطس جيدا بقشرها، ثم يتم عمل تخريم بالسكين بها بكل الجوانب، ثم نضع التوابل المحببة لدينا عليها ونضعها بالفرن لحين تنضج. فوائد البطاطس المشوية يتم تقديم البطاطس بطريقة الشواء بدلاً من استخدام الزيت النباتي منعاً لحدوث أي أثار جانبية مضرة للمواد السامة التي تحدث نتيجة عملية تسخين الزيت. يستحسن أن يتم استخدام هذه الطريقة بالتحديد للذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم. لمن يعانون من مرض السمنة أيضا يمكن تناول البطاطس المشوية بدون خوف على صحتهم. فوائد البطاطس المشوية الوسوم

خطوات تحضير أقراص البطاطس المقرمشة الذهبية في البيت، تعتبر البطاطس المقرمشة من أكثر المأكولات التي يكثر تناولها بجانب الكثير من الأطباق الأساسية فهي عبارة عن غمر البطاطس مع البيض والطحين ومن ثم تقليبها في الزيت ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سوف نقدم إليكم اليوم في السطور التالية خطوات تحضير أقراص البطاطس المقرمشة في البيت بالمقادير التفصيلية. مكونات اقراص البطاطس المقرمشة: ملعقة من زيت الطعام.

حبة من البصل.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

فصان من الثوم.

أربعة حبات من البطاطس.

ربع ملعقة من الأوريغانو.

ملعقتان من الكعك المطحون.

نصف كأس من برش الجبنة.

ثلاثة بيضات.

كأسان من الكعك المطحون.

ملح.

فلفل. خطوات تحضير أقراص البطاطس: مكونات اقراص البطاطس المقرمشة:خطوات تحضير أقراص البطاطس: يتم إحضار مقلاة ثم رفعها على النار ثم الزيت ثم بعد ذلك يتم إضافة البصل مع التقليب لحين أن يذبل البصل تماما. يتم إضافة الفلفل الأخضر والثوم ورشة الملح ورشة الفلفل مع تحريك المكونات بصورة جيدة. يتم سلق البطاطس ثم تقشيرها ويتم هرسها جيداً ثم العمل على إضافة الأوريغانو والكعك المطحون والجبنة ويتم تحريك الخليط جيداً لحين أن يصبح سميك القوام. يتم تشكيل خليط البطاطس على شكل كرات ويتم رصه. بعد ذلك يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه البيض وإناء أخر فيه الطحين ويتم غمر البطاطس في البيض ثم الطحين. وبعد ذلك يتم قلي أقراص البطاطس في زيت غزير لحين أن يصبح لونها ذهبي ومقرمش. يتم تقديم هذا الطبق بجانب الكاتشاب أو المايونيز. طريقة تحضير البطاطس المشوية بدون زيت طريقة تحضير البطاطس المشوية بدون زيت يتم غسل البطاطس جيدا بقشرها، ثم يتم عمل تخريم بالسكين بها بكل الجوانب، ثم نضع التوابل المحببة لدينا عليها ونضعها بالفرن لحين تنضج. فوائد البطاطس المشوية يتم تقديم البطاطس بطريقة الشواء بدلاً من استخدام الزيت النباتي منعاً لحدوث أي أثار جانبية مضرة للمواد السامة التي تحدث نتيجة عملية تسخين الزيت. يستحسن أن يتم استخدام هذه الطريقة بالتحديد للذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم. لمن يعانون من مرض السمنة أيضا يمكن تناول البطاطس المشوية بدون خوف على صحتهم. فوائد البطاطس المشوية

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