الدليل الكامل: طريقة تنضيف فرشة الشعر بتاعتك

هل ممكن تنضفي اسنانك من غير ما تغسلي الفرشة؟ او ممكن تاكلي في طبق مش نضيف؟ اكيد لا ، نفس الشيء ينطبق على فرشة شعرك ، ممكن تكوني ماشية على روتين للعناية بالشعر وبتهتمي بيه بمنتجات كويسة ، لكن ممكن كل ده يضيع لمجرد انك بتستخدمي فرشة شعر مش نضيفة ، لان فرشة الشعر بيتجمع عليها الاوساخ وخصل الشعر والزيوت الزيادة وبقايا المنتجات ، ولو ماتنضفتش بشكل صحيح هتبقى ارض خصبة للجراثيم ، عشان كده ضروري جدا تنضيف فرشة شعرك بشكل صح عشان تحافظي على شعرك وفروة راسك صحية وخالية من الجراثيم ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة تنضيف فرشة الشعر عشان تحافظي على شعرك صحي.

ليه المفروض تنضفي فرشة شعرك؟

السبب الرئيسي لتنضيف فرشة شعرك بانتظام هو الحفاظ على صحة ونضافة شعرك ، فرشة الشعر لو مش نضيفة بتبقى مليانة اوساخ وزيوت طبيعية من الشعر وعرق وخلايا جلد ميتة وتراكم منتجات الشعر والميكروبات وخصل الشعر ، وبالتالي بتبقى الفرشة ارض خصبة لتكاثر الميكروبات زي البكتيريا والفطريات لو ما تنضفتش بشكل صح ، لان الجراثيم هتتنقل لشعرك ، وده هيضر بصحة الشعر وفروة الراس ، وهيأدي كمان للتورم والحكة والقشرة وممكن يأدي للالتهاب الجريبات والتهاب الجلد الدهني.

بالاضافة ان الفرشة لو مش نضيفة هتبقى غير فعالة في فك تشابك الشعر ، وهتتوجعي اثناء عملية تسريح الشعر ، واللي هيأدي في النهاية لتكسر الشعر.

دلوقتي بعد ما عرفتي اهمية تنضيف فرشة الشعر ، هنعرف الجزء التاني وهي ازاي تنضفيها بشكل صح.

طريقة تنضيف فرشة الشعر:

1- ازالة الشعر من الفرشة:

الشعر بيتسرح عادة بشكل جانبي او عمودي ، وده معناه ان الشعر او المواد الغريبة هتتجمع على الفرشة بشكل افقي ، وبالتالي اهم خطوة هي ازالة كل الشعر المتشابك من الفرشة او المشط.

حاولي تطلعي الشعر بفرشة اسنان قديمة او عود اسنان او قلم او حتى نهاية مشط رفيع ، وممكن تلاحظي ان الشعر معقد على الفرشة ممكن تستخدمي المقص لقص الشعر اللي بين شعيرات الفرشة عشان يسهل عليكي انك تطلعيه وكمان هيحافظ على شعيرات الفرشة من التلف ، وممكن مع فرشة الشعر الخشنة تستخدمي فرشة اسنان قديمة عشان تنضفي منها خصل الشعر والتراب والاوساخ.

ملحوظة: تقدري تستخدمي لتنضيف الفرشة اي اداة حادة ورفيعة مناسبة لشعيرات فرشة شعرك.

2- غسل الفرشة:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– طبق كبير.

– مية دافية.

– شامبو او بيكنج صودا (كربوناتو).

– فرشة اسنان قديمة, او فوطة, او مناديل.

الخطوات:

– في طبق فيه مية دافية ضيفي حوالي 10 مل شامبو ، وممكن تستخدمي حوض الحمام بدل الطبق.

– اخلطي المية مع الشامبو كويس ، انقعي فيها الفرش وامشاط الشعر ، وعلى حسب نوع الفرشة هتختلف مدة النقع ومحلول التنضيف.

– حركي الفرشة في المية عشان تنزلي منها كل الاوساخ.

– افركي بين شعيرات الفرشة بالراحة بفرشة الاسنان ، وممكن كمان تفركي اطراف شعر الفرشة الخشن بكف ايدك.

– بعد ما تنضفيها كويس ، اشطفيها بمية دافية.

– نشفيها عن طريق التربيت او الضغط عليها بفوطة واو منديل.

ملحوظة: ماتنقعيش فرش الشعر لفترة طويلة او تستخدمي المنظفات القاسية لان ده ممكن يخلي الغرا اللي ماسك شعيرات الفرشة ببعضها يفك والفرشة تبوظ.

3- تجفيف الفرشة:

الخطوة دي مهمة عشان تضمني ان مافيش اي رطوبة على الفرشة ، لان البيئة الرطبة ممكن تسبب نمو الميكروبات ، وهتشمي ريحة رطوبة وعفن في الفرشة لو ماتنشفتش كويس ، وفي حالة لو الفرشة خشب المية ممكن تزود من خطر تعفن الخشب.

اقلبي الفرشة على فوطة او منديل ، ومتجففيهاش بشكل عمودي لان ده ممكن يأدي لارتخاء شعيرات الفرشة.

هل تقدري تنضفي كل الفرش بنفس الطريقة, في الغالب لا ، لان كل فرشة بتختلف عن التانية ، هنقولك دلوقتي ازاي تنضفي الانواع المختلفة من الفرش من غير ما تتلفيها.

ازاي تنضفي الانواع المختلفة من الفرش:

– الفرشة الحراية: امسحيها بقطعة قماش ناعمة ، وممكن ترطبي قطعة القماش شوية وتمسحي بيها الفرشة ، والنوع ده من الفرش مش بيتنقع في المية.

– فرشة بشعيرات طبيعية: انقعي الفرشة في خليط من المية الدافية والشامبو و 2 – 3 نقط من زيت شجرة الشاي ، لمدة ماتزيدش عن 10 دقايق.

– فرشة بشعيرات نايلون: انقعي الفرشة في محلول من المية الدافية وشامبو الاطفال لمدة 15 دقيقة.

– فرشة بشعيرات مختلطة: انقعي الفرشة في مية دافية وصابون سائل او شامبو لمدة 10 دقايق ، وممكن تستخدمي صودا الخبز (الكربوناتو) لنتايج افضل.

– فرشة فك التشابك: انقعي الفرشة في خليط من المية الدافية والشامبو لمدة 10 دقايق.

– الفرشة ال Paddle: لو الفرشة بلاستيك انقعيها في مية دافية وشامبو اطفال لمدة 10 دقايق ، ولو الفرشة خشب اغمسي فرشة اسنان في خليط المية والشامبو وادعكي الشعيرات.

– فرشة خشب مستديرة: صبي خليط مية دافية وشامبو و 2 – 3 نقط زيت شجرة الشاي على الشعيرات بس ، وبعدين حطيها على فوطة عشان تنشف ، وماتبليش الجزء الخشب لمنع التلف.

– فرشة معدنية مستديرة: انقعي الفرشة في خليط من المية الدافية والشامبو وصودا الخبز.

– الفرشة المنحنية: انقعي الفرشة في خليط مية دافية وشامبو خفيف لمدة 10 دقايق.

– الفرشة الوسادة Cushion: انقعي شعيرات الفرشة في خليط مية دافية وشامبو لمدة 5 دقايق.

– فرشة Vented: انقعي شعيرات الفرشة في مية دافية وشامبو وحركيها في الخليط عشان تتخلصي من الاوساخ.

– فرشة Teasing: اغمسي فرشة اسنان في خليط مية دافية وشامبو وافركي بيها قاعدة فرشة الشعر.

– فرشة Rat-tail: انقعي الفرشة في خليط مية دافية وشامبو اطفال لمدة 10 دقايق ، وممكن تستخدمي عود اسنان او قلم لازالة اي شعر او بقايا بين شعيرات الفرشة او اسنان المشط.

في المتوسط هيكون كافي تنضيف فرش الشعر مرة واحدة في الاسبوع ، ولكن مع ذلك ده بيعتمد على عوامل مختلفة ، هنعرفها مع بعض دلوقتي.

كام مرة المفروض تنضفي فرشة الشعر:

– تكسر الشعر المفرط: لو شعرك تالف وبتعاني من التساقط المفرط ، فاحتمال كبير ان الفرشة تبقى مليانة شعر دايما ، لان الشعر الجاف او التالف بيشبك في الفرشة بسهولة سواء كان شعرك طبيعي او مجعد.

ملحوظة: اتخلصي من الشعر المتشابك على شعيرات الفرشة بعد كل مرة تسرحي بيها ، عشان تمنعي تجمع الشعر بكثافة على الفرشة.

فرط نشاط الغدد: لو فروة الراس بتعرق او دهنية ، فرشة الشعر هتتوسخ بسرعة من الاوساخ والدهون بشكل متكرر ، نضفي الفرشة على الاقل مرة واحدة في الاسبوع عشان تتخلصي من الاوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميت وبقايا المنتجات.

تراكم المنتجات: لو بتستخدمي منتجات تصفيف الشعر ، زي كريمات التصفيف, او الشامبو الجاف, او الجل, او موس الشعر, او سبراي الشعر ، فلازم انك تغسلي فرش وامشاط الشعر في كل مرة تغسلي فيها شعرك ، ده هيضمن لك ان شعرك النضيف مش هيتنقل له بقايا منتجات من الفرشة اللي مش نضيفة.

وعلى الرغم من ان المية والصابون او الشامبو كافية لتنضيف الفرش ، الا ان في بدائل تانية للحفاظ على نضافة فرش شعرك ، هنعرفها مع بعض.

ايه اللي ممكن تستخدميه لتنضيف فرش وامشاط الشعر؟

– الشامبو: الشامبو هيساعد على ازالة الزيوت والاوساخ من الفرشة بسهولة.

– الصابون السائل: ممكن تستخدمي الصابون القشتالي لاذابة البقايا اللاصقة في الفرشة ، الصابون القشتالي هو نوع صابون طبيعي خالي من المواد الكيميائية.

– شامبو الاطفال: شامبو الاطفال لطيف وخفيف وبديل رائع لتنضيف ادوات الشعر ، زي الفرش والامشاط.

– البيكنج صودا (الكربوناتو): ضيفي معلقة كبيرة من البيكنج صودا للشامبو قبل تنضيف فرش الشعر ، الكربوناتو يعتبر منظف طبيعي وغير سام وفعال في ازالة الاوساخ.

امتي تستبدلي فرشة الشعر؟

المفروض في المتوسط ان فرشة الشعر يتم استبدالها كل سنتين ، ولكن لو لاحظتي الحاجات دي على الفرشة يبقى جيه وقت تغييرها:

1- لو نقص منها شعيرات.

2- لو الشعيرات منفصلة.

3- لو الشعيرات معوجة.

4- لو الايد بتاعتها متأكله او مش سليمة.

5- لو الفرشة من انواع الفرش المنفوخة Cushion وحسيتي انها فضيت من الهوا.

تنضيف فرش الشعر بانتظام هو عادة صحية للعناية بالشعر ، وتقدري تستخدمي منظفات منزلية بسيطة لتنضيف الفرش زي ما عرفنا في المقال بتاعنا ، وبعد فترة زي ما قولنا ممكن تحتاجي تستبدليها لو حسيتي ان شعيراتها تلفت ، امشي على كل الخطوات اللي قولناها وخلي عملية التنضيف سهلة وحافظي على شعرك.

فوايد تسريح الشعر بالفرشة..وازاي تستخدميها بشكل صح