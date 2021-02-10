ما دوت الخليج اسباب مرض هاشيموتو وما دوت الخليج اعراضه وكيف يمكن تشخيصه، ويعد مرض هاشيموتو من الامراض المرتبطة بالغدة الدرقية وقد يسبب التلف لهذه الغدة، لذا ينبغي التنبه له فور البدء بالشعور باعراضه.

ويفيد موقع "ويب طب" ان مرض هاشيموتو هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي قد تصيب الغدة الدرقية في الجسم، المسؤولة عن إنتاج هرمونات تعمل على تنظيم العديد من العمليات في الجسم، مثل نبضات القلب وعمليات الأيض في الجسم وغيرها.

وعند الإصابة بهذا المرض، يبدأ الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة تهاجم الغدة الدرقية ما قد يسبب تلف هذه الغدة مع الوقت، وينتج مضاعفات خطيرة عديدة.

ما دوت الخليج اسباب مرض هاشيموتو

يؤكد الموقع المختص بالشؤون الطبية والصحية عدم وجود سبب واضح ومحدد لمرض هاشيموتو فهو من امراض المناعة الذاتية التي يعمد فيها جهاز المناعة لمهاجمة الجسم نفسه.

لكن بعض الامراض قد تزيد من خطر اصابتك او أحد افراد عائتلك بمرض هاشيموتو، وهي التالية:

كما تلعب بعض العوامل دوراً في الاصابة بمرض هاشيموتو مثل:

الجنس وتعد النساء اكثر عرضة للاصابة بالمرض من الرجال.

تناول مكملات اليود بشكل مفرط.

التعرض للاشعاع.

نقص حاد في مستويات فيتامين ب12.

ما دوت الخليج اعراض مرض هاشيموتو

لا يسبب المرض بحد ذاته أية أعراض، لكن المصاب بمرض هاشيموتو يبدأ بالشعور باعراض ناتجة عن تضرر الغدة الدرقية وهي:

التعب والارهاق بشكل دائم.

شعور غير اعتيادي بالبرد.

ترقق الشعر وجفاف الجلد.

ضعف الذاكرة والاكتئاب.

الامساك.

زيادة الوزن.

تباطؤ ضربات القلب.

بحة الصوت.

ارتفاع مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

شحوب وجفاف البشرة.

ضعف العضلات.

مشاكل في الخصوبة.

الدورة الشهرية الكثيفة أو غير منتظمة.

انتفاخ وتورم العيون.

تضخم الغدة الدرقية قد يسبب ألم الحلق وصعوبة البلع.

وفي أوقات كثيرة، يبقى المرض في الجسم دون ظهور أية أعراض تذكر.

ما دوت الخليج مضاعفات مرض هاشيموتو

في حال تُرك مرض هاشيموتو دون الحصول على الرعاية الطبية الضرورية، فإنه قد يتسبب بالعديد من الأمراض والمضاعفات الصحية التي قد تكون خطيرة، مثل:

ارتفاع الكولسترول.

مشاكل نفسية مثل الاكتئاب.

فقر الدم.

تضخم الغدة الدرقية أو خمولها.

مشاكل القلب.

ضعف الرغبة الجنسية.

مشاكل وعيوب خلقية عند الأجنة.

كيف يمكن تشخيص مرض هاشيموتو

يعمد الطبيب وفور الشك بالاصابة بمرض هاشيموتو، لاخضاع المريض لمجموعة من الفحوصات منها فحوصات هرمونات الغدة الدرقية، وفحص الدم العادي، وفحص الكولسترول، وفحص الأجسام المضادة.

ويحتاج معظم المصابون بهذا المرض للخضوع لعلاج هو عبارة عن دواء يعمل على إعادة هرمونات الغدة الدرقية لمستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي، وعادة لا يكون لهذا العلاج أي عوارض جانبية.

لكن العلاج المذكور اعلاه يتطلب امتناع المريض عن تناول بعض أنواع الأدوية والمكملات الغذائية (أو تعديل طريقة وتوقيت تناولها)، والتي قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العلاج والاستفادة منه.

لذا ينصح مريض هاشيموتو بمراجعة الطبيب في حال كان يتناول أي من الأدوية والمكملات التالية:

لكن في حال لم يؤثر المرض على الغدة الدرقية، يلجأ الطبيب لوضع المريض تحت مراقبة مستمر وفحوصات دورية لا أكثر.