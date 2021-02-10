طريقة الحفاظ على الشعر في فصل الشتاء وجعله حريرياََ

طريقة الحفاظ على الشعر في فصل الشتاء حيث التطورات الأخيرة في تركيبات الزيوت تعني أنه يمكن للجميع الاستفادة من استخدام طريقة واحدة لشعرك، خاصةً كعلاج لتعزيز صحة الشعر ، والذي يجب معالجته قبل البدء في البحث عن منتجات لتصفيفه. وعلى الرغم من أنك قد تفترض أنه إذا كان لديك فروة رأس وشعر دهني بشكل طبيعي ، فيجب عليك تجنب استخدام الزيوت تمامًا ، فنحن نؤكد لنا أن الأمر ليس كذلك.

وفقًا للمصمم ديفيد لوبيز يقول: “علينا أن نتذكر أن فروة الرأس تشبه نوعًا ما امتداد الجلد على وجهك”. “إذا كان لدى شخص ما بشرة دهنية ، وإذا لم يستبدل تلك الرطوبة ، فإن الجسم سيرغب في استبدال تلك الرطوبة وضخ المزيد من الزيت. يمكن لأي شخص لديه فروة رأس دهنية الاستفادة من علاج زيت فروة الرأس مرة أو مرتين في الأسبوع “.

إنه ينصح بزيت الخروع لتعزيز صحة فروة الرأس – بل إنه معجب بخلطها مع النعناع أو شجرة الشاي أو إكليل الجبل الأساسية لتشجيع نمو الشعر، أو اللافندر كمطهر طبيعي ، يمكنك استخدام الزيت كما تفعل للتطهير، لا سيما عند الصدغ ومؤخرة العنق والتاج. إنها في الأساس نسخة بطيئة من كيفية غسل شعرك بالشامبو “.

المصممة ومؤسس العلامة التجارية شارلوت منساه هي أيضًا من دعاة تدليك فروة الرأس بالزيت، والتي تقول إنها تزيد الدورة الدموية وتحفز تدفق الدم إلى فروة الرأس. “[تدليك فروة الرأس أيضًا] يساعد على توفير العناصر الغذائية لفروة الرأس، وترطيب الشعر ، ويمنع التجعد ،” كما تقول. توضح منساه أيضًا أن استخدام الزيت على أساس عرضي يمكن أن يحسن صحة فروة رأسك – خاصة الآن ، في فصل الشتاء ، عندما تفتقر بشرتك وفروة رأسك إلى الرطوبة – وإذا كنت على الجانب الدهني ، فقم بالتدليك قبل الاستحمام ثم اغسلي الزيت بالشامبو المفضل لديك أو منتج تنظيف فروة الرأس. ثق بنا – لا يوجد شيء مثل تدليك طويل لفروة الرأس ببطئ لإبعاد الضغوطات التي تشعر بها بعيدة جدًا.