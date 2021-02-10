طريقة عمل بسكويت الآيس كريم وسر نجاحه بدون ماكينة بخطوات سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

طريقة عمل بسكويت الآيس كريم، مع قرب حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن محلات بسكويت الآيس كريم لشرائه، حيث أنه من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ويفضلونه كثيرا ، وخاصة في فصل الصيف بسبب الجو الحار، ويطلق عليه البعض حلوى السعادة. ويعتقد البعض أنه صعب التحضير لذا يلجئون إلى شرائه من المحلات. لكنه يتميز بسهولة تحضيره بالإضافة إلى مذاقه الرائع واللذيذ، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها ولكي تضمن جودته وصحته لأطفالها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات البسكويت والآيس كريم وطريقة تحضيرهم بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي أحلى من المحلات.

مكونات بسكويت الآيس كريم

يتكون بسكويت الآيس كريم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ والمقرمش، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

كوب حليب.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة عسل.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للتزيين

صوص شوكولاتة.

سبرنكلز ملون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بسكويت الآيس كريم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والزبدة المذابة والسكر البودرة ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيضة وبياض البيضة ونخفق جيدا.

ثم نضيف الفانيليا والعسل ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق من خلال مصفاة ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.

ثم نعد البسكويت بطريقتين؛ الطريقة الأولى، نحضر صينية فرن كبيرة ونضع فيها ورقة زبدة وندهنها بقليل من السمنة.

ثم نصب الخليط في الصينية على شكل دوائر (بحيث يكون مقدار كل دائرة ملعقة ونصف كبيرة تقريبا من الخليط)، ثم نفردهم بالملعقة بحيث تكون كل طبقة رقيقة، وتكون كل دائرة بعيدة عن الأخرى بمقدار أربع بوصات.

ثم ندخل الصينية الفرن على نار هادئة ونتركها حتى ينضج ويكتسب لونا ذهبيا.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد لبضع ثواني، ثم نشكل القطع وهي ساخنة حتى يسهل تشكيلها.

ثم نلف القطع على قمع معدني على شكل قرطاس لكي نحصل على بسكويت شكل القرطاس.

ثم نخرج البسكويت من القمع المعدني بتأني.

ثم نزين البسكويت بأن نغمس أطرافه في صوص الشوكولاتة، ثم في سبرنكلز ملون.

الطريقة الثانية، نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق وندهنها بالزيت، ثم نسكب فيها مقدار ضئيل من الخليط ( ملعقة كبيرة ونصف تقريبا) على شكل دائرة، ثم نفردها بالملعقة بحيث تكون طبقة رقيقة، وعندما ينضج الجزء السفلي ويصبح لونه ذهبيا نقلبها على الجهة الثانية لتنضج.

ثم نرفعها من المقلاة ونلفها وهي ساخنة على قمع معدني على شكل قرطاس لكي نحصل على بسكويت شكل القرطاس.

ثم نخرج البسكويت من القمع المعدني بتأني.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى انتهاء كمية العجين.

ثم نزين البسكويت بأن نغمس أطرافه في صوص الشوكولاتة، ثم في سبرنكلز ملون.

ثم يقدم مع الآيس كريم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الآيس كريم

المكونات

400 جم حليب محلى مكثف.

480 مل كريمة باردة.

60 جم كاكاو خام.

للتزيين (اختياري)

رقائق شوكولاتة صغيرة.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكريمة ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام صلب.

ثم نضيف إليها الكاكاو الخام والحليب المحلى المكثف ونخفق بسرعة منخفضة حتى يمتزج الخليط.

ثم نسكب الخليط في قالب ونوزعه جيدا ونغطي القالب بكيس نايلون مطبخ، ثم نضعه في الفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل.

ثم نخرج الآيس كريم من الفريزر بعدما تجمد، ثم نضعه في البسكويت.

ثم يقدم وبالهنا والشفا.

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طريقة التحضير