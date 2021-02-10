كيفية العناية بشعرك واستخدام المواد الطبيعية لجعله طري وناعم يعتبر العناية بالشعر من اهم العوامل لكى تحصلي على شعر طري وناعم وذلك باتباع خطوات سليمة وجيدة وطرق للعناية بالشعر منها بداية غسل الشعر جيدا وينصح بعدم غسلة كل يوم وذلك لعدم فقدانه لزيوت الطبيعية ولكن يفضل مرة أو مرتين في الأسبوع وأيضا يجب غسلة بالماء البارد لأنه يعمل على استقامة خصل الشعر بخلاف الماء الساخن فهو مضر للشعر ويعمل على إتلافه فان استعمال البلسم المناسب لنوعية الشعر يعمل على ترطيب الشعر بشكل جيد ويجعل الشعر ناعم وغير متشابك ويجب عليكى أن تمشطي شعرك بشكل دائم ودوري وذلك لتنشيط فروة الرأس واستفادة الشعر من الزيوت الطبيعية التي تتواجد بفروة الرأس فذلك يعمل على جعل الشعر طري وملمسه ناعم لذلك يجب عليكى اتباع وصفات من مواد طبيعية لكى تحصلي على شعر طري وناعم. كيفية العناية بشعرك واستخدام المواد الطبيعية الوصفة الأولي الموز

اللبن كيفية استخدام الوصفة أقوم بهرس الموز واضع علية نصف كوب لبن واعمل على مزج الخليط جيدا.

أقوم بوضع الوصفة على الشعر اعمل على تقسيم الشعر إلى خصل واخذ من المكون وأقوم بوضعة من فروة الرأس إلى اخر الخصلة للشعر باستخدام الفرشاة ثم أقوم بوضع البونية.

أقوم بوضع الوصفة على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم أقوم بغسلة جيدا بالشابو الوصفة الثانية اعمل على إحضار واحد فقط من قالب زبدة.

أقوم على تسيح قالب الزبدة على النار ثم أقوم برفعة من على النار وعندما يهدأ أقوم بوضعة في بوله كبيرة عميقة.

اعمل على تقسيم الشعر إلى خصل واخذ من الزبدة السايحة وأقوم بوضعها من فروة الرأس إلى اخر الخصلة للشعر باستخدام الفرشاة ثم أقوم بوضع البونية.

يتم وضع الزبدة السايحة على الشعر لمدة تتراوح من 2 ساعة إلى 3 ساعات ويتم غسلة بالشامبو جيدا وذلك يتم مرة كل أسبوع. الوصفة الثالثة 2 حبة بيض

2 معلقة كبيرة زبادي

1 معلقة كبيرة عسل كيفية استخدام الوصفة أقوم بوضع البيض مع الزبادي واعمل على مزجهم بشكل جيد.

أقوم باضافة العسل على المزيج واعمل على خلطهم وتقليبهم بشكل جيد.

اعمل على تقسيم الشعر إلى خصل واخذ من الزبدة السايحة وأقوم بوضعها من فروة الرأس إلى اخر الخصلة للشعر باستخدام الفرشاة ثم أقوم بوضع البونية.

اعمل على وضع الوصفة على الشعر لمدة ساعة ثم أقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا.

بالنسبة لهذه الوصفة بالذات يمكن استخدامها مرتين في الأسبوع. "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 كيفية العناية بشعرك واستخدام المواد الطبيعية الوصفة الأوليكيفية استخدام الوصفةالوصفة الثانيةالوصفة الثالثةكيفية استخدام الوصفة الوسوم

كيفية العناية بشعرك واستخدام المواد الطبيعية لجعله طري وناعم يعتبر العناية بالشعر من اهم العوامل لكى تحصلي على شعر طري وناعم وذلك باتباع خطوات سليمة وجيدة وطرق للعناية بالشعر منها بداية غسل الشعر جيدا وينصح بعدم غسلة كل يوم وذلك لعدم فقدانه لزيوت الطبيعية ولكن يفضل مرة أو مرتين في الأسبوع وأيضا يجب غسلة بالماء البارد لأنه يعمل على استقامة خصل الشعر بخلاف الماء الساخن فهو مضر للشعر ويعمل على إتلافه فان استعمال البلسم المناسب لنوعية الشعر يعمل على ترطيب الشعر بشكل جيد ويجعل الشعر ناعم وغير متشابك ويجب عليكى أن تمشطي شعرك بشكل دائم ودوري وذلك لتنشيط فروة الرأس واستفادة الشعر من الزيوت الطبيعية التي تتواجد بفروة الرأس فذلك يعمل على جعل الشعر طري وملمسه ناعم لذلك يجب عليكى اتباع وصفات من مواد طبيعية لكى تحصلي على شعر طري وناعم. كيفية العناية بشعرك واستخدام المواد الطبيعية الوصفة الأولي الموز

اللبن كيفية استخدام الوصفة أقوم بهرس الموز واضع علية نصف كوب لبن واعمل على مزج الخليط جيدا.

أقوم بوضع الوصفة على الشعر اعمل على تقسيم الشعر إلى خصل واخذ من المكون وأقوم بوضعة من فروة الرأس إلى اخر الخصلة للشعر باستخدام الفرشاة ثم أقوم بوضع البونية.

أقوم بوضع الوصفة على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم أقوم بغسلة جيدا بالشابو الوصفة الثانية اعمل على إحضار واحد فقط من قالب زبدة.

أقوم على تسيح قالب الزبدة على النار ثم أقوم برفعة من على النار وعندما يهدأ أقوم بوضعة في بوله كبيرة عميقة.

اعمل على تقسيم الشعر إلى خصل واخذ من الزبدة السايحة وأقوم بوضعها من فروة الرأس إلى اخر الخصلة للشعر باستخدام الفرشاة ثم أقوم بوضع البونية.

يتم وضع الزبدة السايحة على الشعر لمدة تتراوح من 2 ساعة إلى 3 ساعات ويتم غسلة بالشامبو جيدا وذلك يتم مرة كل أسبوع. الوصفة الثالثة 2 حبة بيض

2 معلقة كبيرة زبادي

1 معلقة كبيرة عسل كيفية استخدام الوصفة أقوم بوضع البيض مع الزبادي واعمل على مزجهم بشكل جيد.

أقوم باضافة العسل على المزيج واعمل على خلطهم وتقليبهم بشكل جيد.

اعمل على تقسيم الشعر إلى خصل واخذ من الزبدة السايحة وأقوم بوضعها من فروة الرأس إلى اخر الخصلة للشعر باستخدام الفرشاة ثم أقوم بوضع البونية.

اعمل على وضع الوصفة على الشعر لمدة ساعة ثم أقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا.

بالنسبة لهذه الوصفة بالذات يمكن استخدامها مرتين في الأسبوع. "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 كيفية العناية بشعرك واستخدام المواد الطبيعية الوصفة الأوليكيفية استخدام الوصفةالوصفة الثانيةالوصفة الثالثةكيفية استخدام الوصفة

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