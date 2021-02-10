افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش المميز بالخطوات في المنزل بمذاق رائع يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية المشهورة والمتعارف عليها في معظم البلاد العربية حيث يتم تقديمها في العزائم والمناسبات ويزداد تحضيرها بكثرة في شهر رمضان لما تتميز بية هذه الوصفة من طعم ومذاق مميز،حيث أنه يمكن صنع بلح الشام بطرق كثيرة ومختلفة وذلك بخطوات بسيطة وسهلة يمكن تنفيذها في المنزل وذلك من خلال اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بية وتنفيذها بمنتهى الدقة حتى تحصلي على بلح الشام بطعم مميز وهش من الداخل ومقرمش. المقادير كوب ونصف مياه

نصف كوب زيت

2 كوب دقيق

رشه ملح

3 حبات بيض

1/2 معلقة صغيرة فانيليا

الشربات

2كوب سكر

1 كوب ماء

1معلقة صغيرة ليمون

1/2 صغيرة فانيليا افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش اعمل على إحضار طاسة على النار واضع بها كوب ونصف من الماء ثم إضافة نصف كوب زيت على الميه.

فان مقدار السوائل اصبح 2 كوب من السوائل حضع مثلهم 2 كوب من الدقيق.

أقوم بإحضار بوله واعمل على نخل 2 كوب من الدقيق.

اترك الماء والزيت حتى يتم غليانهم ولا يتم إضافة الدقيق إلا عندما أتأكد من غليانهم بشكل جيد جدا.

اعمل على إضافة رشه ملح على الماء والزيت واتركهم حتى يتموا الغليان.

أقوم بإنزال الدقيق مرة واحدة على الميه والزيت بعد التأكد من أنه تم الغليان جيدا واعمل على تهدئة النار.

اعمل على تقليب الدقيق مع الميه والزيت مع استمرار تواجدهم على النار وأيضا مع استمرار النار هادئة.

اعمل على مزج الدقيق جيدا مع الزيت والميه حتى لا يتكتل الدقيق ويختفى الدقيق تماما ويصبح عندي عجينة طرية.

أقوم على التقليب حتى يتكون الدقيق عجينة واستطيع أن اجمعها من الطاسة وتصبح الطاسة نظيفة بعد استطاعة إلمام العجينة. كيفية تحضير عجينة بلح الشام اعمل على ترك العجينة حتى تبرد تماما حتى استطيع أن أضيف باقي المكونات.

أقوم بتقليب العجينة إما عن طريق التقليب بالمعلقة أو تقليبها في العجان حتى تبرد تماما.

اعمل على إضافة الفانيليا إلى البيض وأقوم باضافة البيض إلى العجين.

أقوم باضافة بيضة إلى العجين واعمل على مزجها جيدا حتى تختفى في العجين ثم أقوم باضافة البيضة الثانية والثالثة وامزجهم أيضا بالعجين حتى تختفى تماما. كيفية تشكيل بلح الشام اعمل على إحضار كيس حلواني وأقوم بوضع كورة صغيرة من العجين لكى استطيع التحكم في الكيس الحلواني والضغط علية.

اعمل على إحضار طاسة واضع بها الزيت ويكون بارد وأقوم بدهن يدى الأخري زيت.

اعمل على الضغط على الكيس الحلواني لكى يعمل على إنزال قطعة من العجين بمقدار عقلتين من الصابع الثاني وامسح راس العجينة بالزيت واضعها بالزيت البارد لكى يكون بلح الشام مثل الجاهز تماما. طريقة تسويته بلح الشام أقوم بوضع الطاسة على النار وهى بداخلها صوابع بلح الشام وعندما يبدأ الزيت أن يسخن تظهر فقعات من الهواء وأيضا صوابع بلح الشام تتحرك من قاع الطاسة وتظهر على وش الزيت وذلك من عوامل نجاح بلح الشام.

أقوم بتقليب بلح الشام بهدوء عندما يبدأ أن يكون متماسك وليس طري واتركه حتى يترك اللون الذهبي.

اعمل على التقليب باستمرار حتى يأخذ صوابع بلح الشام من جميع الجوانب اللون الذهبي مثل الجاهز تماما.

اعمل على إخراج بلح الشام من الزيت وأتم تصفيته من الزيت تماما ثم أضعة في الشربات البارد.

أقوم بإخراج بلح الشام من الشربات بعد تصفيته من الشربات واضعة في طبق التقديم. "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 المقاديرافضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمشكيفية تحضير عجينة بلح الشامكيفية تشكيل بلح الشامطريقة تسويته بلح الشام الوسوم

افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش المميز بالخطوات في المنزل بمذاق رائع يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية المشهورة والمتعارف عليها في معظم البلاد العربية حيث يتم تقديمها في العزائم والمناسبات ويزداد تحضيرها بكثرة في شهر رمضان لما تتميز بية هذه الوصفة من طعم ومذاق مميز،حيث أنه يمكن صنع بلح الشام بطرق كثيرة ومختلفة وذلك بخطوات بسيطة وسهلة يمكن تنفيذها في المنزل وذلك من خلال اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بية وتنفيذها بمنتهى الدقة حتى تحصلي على بلح الشام بطعم مميز وهش من الداخل ومقرمش. المقادير كوب ونصف مياه

نصف كوب زيت

2 كوب دقيق

رشه ملح

3 حبات بيض

1/2 معلقة صغيرة فانيليا

الشربات

2كوب سكر

1 كوب ماء

1معلقة صغيرة ليمون

1/2 صغيرة فانيليا افضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش اعمل على إحضار طاسة على النار واضع بها كوب ونصف من الماء ثم إضافة نصف كوب زيت على الميه.

فان مقدار السوائل اصبح 2 كوب من السوائل حضع مثلهم 2 كوب من الدقيق.

أقوم بإحضار بوله واعمل على نخل 2 كوب من الدقيق.

اترك الماء والزيت حتى يتم غليانهم ولا يتم إضافة الدقيق إلا عندما أتأكد من غليانهم بشكل جيد جدا.

اعمل على إضافة رشه ملح على الماء والزيت واتركهم حتى يتموا الغليان.

أقوم بإنزال الدقيق مرة واحدة على الميه والزيت بعد التأكد من أنه تم الغليان جيدا واعمل على تهدئة النار.

اعمل على تقليب الدقيق مع الميه والزيت مع استمرار تواجدهم على النار وأيضا مع استمرار النار هادئة.

اعمل على مزج الدقيق جيدا مع الزيت والميه حتى لا يتكتل الدقيق ويختفى الدقيق تماما ويصبح عندي عجينة طرية.

أقوم على التقليب حتى يتكون الدقيق عجينة واستطيع أن اجمعها من الطاسة وتصبح الطاسة نظيفة بعد استطاعة إلمام العجينة. كيفية تحضير عجينة بلح الشام اعمل على ترك العجينة حتى تبرد تماما حتى استطيع أن أضيف باقي المكونات.

أقوم بتقليب العجينة إما عن طريق التقليب بالمعلقة أو تقليبها في العجان حتى تبرد تماما.

اعمل على إضافة الفانيليا إلى البيض وأقوم باضافة البيض إلى العجين.

أقوم باضافة بيضة إلى العجين واعمل على مزجها جيدا حتى تختفى في العجين ثم أقوم باضافة البيضة الثانية والثالثة وامزجهم أيضا بالعجين حتى تختفى تماما. كيفية تشكيل بلح الشام اعمل على إحضار كيس حلواني وأقوم بوضع كورة صغيرة من العجين لكى استطيع التحكم في الكيس الحلواني والضغط علية.

اعمل على إحضار طاسة واضع بها الزيت ويكون بارد وأقوم بدهن يدى الأخري زيت.

اعمل على الضغط على الكيس الحلواني لكى يعمل على إنزال قطعة من العجين بمقدار عقلتين من الصابع الثاني وامسح راس العجينة بالزيت واضعها بالزيت البارد لكى يكون بلح الشام مثل الجاهز تماما. طريقة تسويته بلح الشام أقوم بوضع الطاسة على النار وهى بداخلها صوابع بلح الشام وعندما يبدأ الزيت أن يسخن تظهر فقعات من الهواء وأيضا صوابع بلح الشام تتحرك من قاع الطاسة وتظهر على وش الزيت وذلك من عوامل نجاح بلح الشام.

أقوم بتقليب بلح الشام بهدوء عندما يبدأ أن يكون متماسك وليس طري واتركه حتى يترك اللون الذهبي.

اعمل على التقليب باستمرار حتى يأخذ صوابع بلح الشام من جميع الجوانب اللون الذهبي مثل الجاهز تماما.

اعمل على إخراج بلح الشام من الزيت وأتم تصفيته من الزيت تماما ثم أضعة في الشربات البارد.

أقوم بإخراج بلح الشام من الشربات بعد تصفيته من الشربات واضعة في طبق التقديم. "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 المقاديرافضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمشكيفية تحضير عجينة بلح الشامكيفية تشكيل بلح الشامطريقة تسويته بلح الشام

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