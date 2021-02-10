كفتة الفلاح التركية اللذيذة والرائعة حضريها بنفسك

تعد كفتة الفلاح التركية من أشهى الوصفات على الإطلاق وعلى الرغم من إسمها الغريب إلا أنها من الأكلات المشهورة ولها جمهورها الكبير، تتكون تلك الوصفة من كرات البرغل مع صوص الطماطم والتي تحضر بكل سهولة وفي وقت بسيط حيث لا يستغرق تحضيرها أكثر من نصف ساعة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصفة بالتفصيل. كفتة الفلاح التركية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كوب من البرغل

كوب من الماء الساخن

حبة واحدة صغيرة من البطاطس.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

رشة من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر أو الشطة.

رشة من الكمون المطحون ناعم, كفتة الفلاح التركية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الصوص:

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

كوب من الماء.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

بقدونس طازج ومفروم للتزيين. خطوات تحضير كفتة الفلاح التركية: قومي بنقع البرغل في الماء الساخن في وعاء. غطي البرغل واتركيه منقوع لبعض الوقت. قومي بغسل البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم. اسلقس البطاطس حتى تنضج وقشريها ثم أضيفيها للبرغل. أضيفي البيضة والملح والفلفل الأسود إلى البرغل وقلبي. أضيفي الكمون وقلبي ثم أضيفي الدقيق الأبيض. قلبي المكونات جيداً واهرسيها معاً وستلاحظين أن العجينة قد تكونت. شكلي العجين على شكل كرات ثم ضعيها في ماء ساخن على النار حتى تنضج. يتم تصفية الكرات من الماء واتريكها جانباً. شوحي الثوم مع الزيت في مقلاة ثم أضيفي الصلصة. قلبي لثلاث دقائق ثم أضيفي باقي مكونات الصوص وقلبي. اتركي الصلصة على النار حتى يتشكل قوامها ثم وزعيها على الكفتة. تزين الكفتة بالبقدونس وتقدم. "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 خطوات تحضير كفتة الفلاح التركية: الوسوم

تعد كفتة الفلاح التركية من أشهى الوصفات على الإطلاق وعلى الرغم من إسمها الغريب إلا أنها من الأكلات المشهورة ولها جمهورها الكبير، تتكون تلك الوصفة من كرات البرغل مع صوص الطماطم والتي تحضر بكل سهولة وفي وقت بسيط حيث لا يستغرق تحضيرها أكثر من نصف ساعة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصفة بالتفصيل. كفتة الفلاح التركية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كوب من البرغل

كوب من الماء الساخن

حبة واحدة صغيرة من البطاطس.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

رشة من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر أو الشطة.

رشة من الكمون المطحون ناعم, كفتة الفلاح التركية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الصوص:

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

كوب من الماء.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

بقدونس طازج ومفروم للتزيين. خطوات تحضير كفتة الفلاح التركية: قومي بنقع البرغل في الماء الساخن في وعاء. غطي البرغل واتركيه منقوع لبعض الوقت. قومي بغسل البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم. اسلقس البطاطس حتى تنضج وقشريها ثم أضيفيها للبرغل. أضيفي البيضة والملح والفلفل الأسود إلى البرغل وقلبي. أضيفي الكمون وقلبي ثم أضيفي الدقيق الأبيض. قلبي المكونات جيداً واهرسيها معاً وستلاحظين أن العجينة قد تكونت. شكلي العجين على شكل كرات ثم ضعيها في ماء ساخن على النار حتى تنضج. يتم تصفية الكرات من الماء واتريكها جانباً. شوحي الثوم مع الزيت في مقلاة ثم أضيفي الصلصة. قلبي لثلاث دقائق ثم أضيفي باقي مكونات الصوص وقلبي. اتركي الصلصة على النار حتى يتشكل قوامها ثم وزعيها على الكفتة. تزين الكفتة بالبقدونس وتقدم. "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 خطوات تحضير كفتة الفلاح التركية:

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