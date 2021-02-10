بودرة السحلب لعمل المشروب الألذ والأفضل في ليالي الشتاء الباردة

يعد مشروب السحلب من ألذ وأفضل المشروبات خاصة في فصل الشتاء فهو يمدنا بالدفئ والطاقة اللذان نحتاجهما لذك تبحث العديد من ربات المنزل عن طريقة عمل بودرة السحلب حتى تتمكن من تحضير هذا المشروب بنفسها من الألف إلى الياء لضمان نظافته وسلامته على أولادها فتابعونا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. بودرة السحلب المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: بودرة السحلب المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: نصف كوب كبير من دقيق الذرة.

مصف كوب كبير من نشا الذرة.

نصف كوب كبير من بودر الأرز المطحون ناعم.

كوب من السكرالأبيض الناعم.

نصف كوب من اللبن البودر.

مصف كوب من المكسرات.

مصف كوب كبير من حبات السمسم المحمصة.

ملعقة صغيرة الفانيليا البودر. خطوات تحضير بودرة السحلب: أحضري وعاء كبير وعميق وضعي به كلاً من السكر والأرز المطحون والدقيق. قلبي المكونات جيداً باستخدام ملعقة. أضيفي المكسرات والسمسم والحمص وكذلك الفانيليا البودر والنشا وقلبي. اخلطي جميع المكونات معاً في هذا الوعاء ويمكنك إعادة طحنها معاً في حالة شعرت أن المسحوق خشن. بهذا يكون السحلب جاهز يمكنك الاحتفاظ به في برطمان زجاجي نظيف ومعقم ومحكم الغلق. استخدمي البودر في كل مرة ترغبين في تحضير مشروب السحلب. طريقة تحضير مشروب السحلب: ثلاثة أكواب من اللبن السائل.

معلقة ونصف كبيرة من مسحوق السحلب السابق إعداده.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

رشة من جوز الهند والقرفة للتزيين. خطوات تحضير بودرة السحلب:طريقة تحضير مشروب السحلب: خطوات تحضير المشروب: ضعي مسحوق النشا في الإبريق ثم أضيفي إليه اللبن السائل. قلبي المكونات جيداً ثم ضعيها على نار هادئة مع التقليب. استمري في القليب حتى يبدأ قوام المشروب في التكون ويصبح أكثر كثافة. بعد أن تحصلي على القوام المناسب أرفعب المشروب من على النار ثم أضيفي ماء الورد وقلبي. ضعب المشروب في الاكواب ويزين بجوز الهند والقرفة ثم يقدم. "PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 بخطوات شرعية الوسوم

يعد مشروب السحلب من ألذ وأفضل المشروبات خاصة في فصل الشتاء فهو يمدنا بالدفئ والطاقة اللذان نحتاجهما لذك تبحث العديد من ربات المنزل عن طريقة عمل بودرة السحلب حتى تتمكن من تحضير هذا المشروب بنفسها من الألف إلى الياء لضمان نظافته وسلامته على أولادها فتابعونا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. بودرة السحلب المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: بودرة السحلب المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: نصف كوب كبير من دقيق الذرة.

مصف كوب كبير من نشا الذرة.

نصف كوب كبير من بودر الأرز المطحون ناعم.

كوب من السكرالأبيض الناعم.

نصف كوب من اللبن البودر.

مصف كوب من المكسرات.

مصف كوب كبير من حبات السمسم المحمصة.

ملعقة صغيرة الفانيليا البودر. خطوات تحضير بودرة السحلب: أحضري وعاء كبير وعميق وضعي به كلاً من السكر والأرز المطحون والدقيق. قلبي المكونات جيداً باستخدام ملعقة. أضيفي المكسرات والسمسم والحمص وكذلك الفانيليا البودر والنشا وقلبي. اخلطي جميع المكونات معاً في هذا الوعاء ويمكنك إعادة طحنها معاً في حالة شعرت أن المسحوق خشن. بهذا يكون السحلب جاهز يمكنك الاحتفاظ به في برطمان زجاجي نظيف ومعقم ومحكم الغلق. استخدمي البودر في كل مرة ترغبين في تحضير مشروب السحلب. طريقة تحضير مشروب السحلب: ثلاثة أكواب من اللبن السائل.

معلقة ونصف كبيرة من مسحوق السحلب السابق إعداده.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

رشة من جوز الهند والقرفة للتزيين. خطوات تحضير بودرة السحلب:طريقة تحضير مشروب السحلب: خطوات تحضير المشروب: ضعي مسحوق النشا في الإبريق ثم أضيفي إليه اللبن السائل. قلبي المكونات جيداً ثم ضعيها على نار هادئة مع التقليب. استمري في القليب حتى يبدأ قوام المشروب في التكون ويصبح أكثر كثافة. بعد أن تحصلي على القوام المناسب أرفعب المشروب من على النار ثم أضيفي ماء الورد وقلبي. ضعب المشروب في الاكواب ويزين بجوز الهند والقرفة ثم يقدم. "PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 بخطوات شرعية

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