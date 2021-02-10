فوائد ماء الأرز وطريقة استخدامه كنز موجود في كل بيت لا ترميه أبداً

يحتوي ماء الأرز على فوائد عديدة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، فهو من الأشياء التي تستخدم بكثرة في بيوتنا ولكن الكثير يتخلص منه بسكبه ولا يستفيد منه، فأكدت الدراسات العلمية الحديثة بأنه يحتوي على مجموعة من المعادن وغني فيتامين ب6، ويمكن الحصول عليه بطريقة سهلة وهي غسله ثم نقعه في الماء لفترة معينة من الزمن، أو غليانه حتي يتم نضج الأرز ثم تصفية الماء وحفظه للاستخدام، كما أنه يمكن تخفيفه بالماء العادي، كما أنه يستخدم في كثير من الدول لما يحتوي عليه من فوائد للشعر والبشرة وأيضاً الجسم بشكل عام، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم فوائد ماء الأرز وطريقة استخدامه.

فوائد عامة لماء الأرز

يحتوي ماء الأرز على فوائد عامة عديدة ومفيدة لصحة الجسم هي كما يلي:ـ

يعمل على ترطيب الجسم بشكل كامل ويحميه من الجفاف، كما أنه يمد الجسم بالطاقة لما يحتوي عليه من النشويات والفيتامينات. يساعد في علاج حالات الإسهال عند الكبار والصغار. يستخدم لتفتيح البشرة وعلاج حب الشباب، ويعمل على ترطيبها ويكسبها نعومة وجمالاً. يستخدم لحل لجميع مشاكل الشعر فهو يعمل على تقليل تساقط الشعر ويساعد في نموه، كما أنه يساعد على تقوية جذوره ويعطيه قوة ولمعان ونعومة.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام ماء الأرز بطريقتين هما كما يلي:ـ

الأولى، تتم بغسل حوالي كوب منه ونقعه في كوبين من الماء العادي، ثم تركه لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته وحفظه داخل إناء محكم الغلق داخل الثلاجة، يتم تخفيفه قبل الاستخدام بالماء العادي ومدة الاحتفاظ به يجب ألا تزيد على أربعة أيام.

الثانية، وهي تتم بغلي حوالي 3 أكواب من الماء مع كوب منه وترك على النار حتي يتم نضج تماماً، مع عدم تغطيته أثناء الغليان نتركه لكي يبرد، ثم نقوم بتصفيته وحفظه في وعاء مغلق داخل الثلاجة لمدة أسبوع فقط.

ماء الأرز لعلاج تأخر النطق عند الأطفال

تبحث كثير من الأمهات عن طريق استخدامه للأطفال الصغيرة، حيث كان يتم استخدامه قديماً لعلاج تأخر النطق عند الأطفال، ويعتبر هذا الأمر تم تأكيده حديثاً حيث أثبت الدراسات العلمية أنه مفيد جداً للأطفال لما يحتوي عليه من فوائد عديدة تزيد من الذكاء اللغوي للطفل، حيث يحتوي على فيتامينات مهمة مثل الثيامين وفيتامين ب6 فهي تذوب في الماء بعد السلق وتفيد الجسم بصورة كبيرة، ويعمل أيضاً على خفض الحمي لدى الأطفال، وطريقة عمله هي تتم بسلق ملعقتين منه مع كوب من الماء ثم تركه حتي تمام النضج، ثم بعد ذلك تصفيته واستخدام الماء، في كل الحالات يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في النظام الغذائي للطفل.