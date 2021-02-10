وصفات طبيعية يجب أن تجربيها لتحصلي على شعر طويل في أسرع وقت

قد يكون لدى البعض منا شعر طويل جدًا بشكل طبيعي، لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الفتيات هناك روتين يومي للعناية بالشعر وعدة اجراءات بسيطة يجب أن تواظبي عليها حتى يصبح شعرك طويل وصحي، وهذه الاجراءات قد تكون أبسط مما تتخيلين لكنها ضرورية للحصول على شعر طويل في أسرع وقت.

نصائح هامة لتطويل الشعر

بدون استخدام أي وصفات فإن شعرنا ينمو 6 بوصات في السنة بشكل طبيعي، لكن إذا كنت ترغبين في شعر طويل يصل حتى نهاية ظهرك في فترة قصيرة عليك اتباع النصائح التالية.

قصي الأطراف بشكل دوري

قد يكون هذا الأمر هذا الأمر غير بديهي فكيف نقص الشعر إذا كنا نريده أطول، لكن في الحقيقة قص الشعر يخلصك من الأطراف المتقصفة والمتشققة، والتي تعمل على تكسير الشعر وتجعل مظهره باهت وغير صحي.

تناولي أطعمة صحية

لا يعتمد طول شعرك على مستحضرات التجميل التي تستخدميها فقط، لكنه يعتمد أيضًا على ما يصل إليه من جسدك، لذلك يجب أن تراقبي نظامك الغذائي من أجل الحصول على شعر طويل، وحاولي إدراج أطعمة تحتوي البروتين مع الأطعمة مثل الأسماك والفاصوليا والمكسراتوالحبوب الكاملة في نظامك الغذائي اليومي.

تجنبي أدوات تصفيف الشعر

استخدام المجفف وأدوات التصفيف التي تعتمد على الحرارة بكثرة وكذلك مواد تشقير الشعر تؤدي إلى تلف الشعر وتكسره، وتمنع نموه، لذلك إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر طويل فتجنبي تلك المواد قدر الإمكان.

تناولي بعض المكملات الغذائية

تتوافر بعض المكملات الغذائية متعددة الفيتامينات والتي يتم بيعها على أنها مفيدة للشعر والبشرة والأظافر، يمكنك تناول بعضها بشرط أن يتوافر بها فيتامينات مثل البيوتين والفيتامينات سي وب التي تدعم صحة الشعر، وكمكافأة إضافية سوف تحسن صحة بشرتك أيضًا.

استخدمي المينوكسيديل

المينوكسيديل هو منتج معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، وقد ثبت أنه يساعد على وقف تساقط الشعر وتعزيز نموه مع الاستخدام المتواصل وفقًا للتعليمات المطبوعة على العبوات.

اغسلي شعرك بالماء البارد

لا يعرف الكثير من الناس أن الماء الساخن يجرد الشعر من الرطوبة مما يجعله أكثر قابلية للتكسر، ولمنع ذلك يجب غسل شعرك بالماء الفاتر أولا وليس البارد لتفتيح البصيلات، ثم قللي حرارة الماء حتى يصبح بارد واغسلي شعرك، وهذه الخطوة سوف تحدث فرقًا هائلًا في نمو شعرك ومنع تساقطه.

دلكي فروة رأسك

تشير الأبحاث إلى أن تدليك فروة الرأس بشكل دوري يساعد في تخفيف أثر هرمونات التوتر، ويحفز نمو الشعر، لأنه يساعد في تدفق الدم بشكل جيد إلى فروة الرأس ويقوي البصيلات أيضًا.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

بجانب النصائح السابقة يجب أن تستخدمي بعض الماسكات لشعرك لتغذيته والمساعدة على نموه بشكل سريع، وإليك أهم الوصفات لتطويل شعرك بسرعة:

البيض

اخفقي 2 من صفار البيض مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضعي الخليط على الشعر المبلل ، مع الاهتمام بوضع كمبة على الجذور أكثر من الأطراف، اتركيه لمدة 20 دقيقة مع وضع غطاء الاستحمام على شعرك ، ثم اغسله بالماء البارد.

زيت الخروع

زيت الخروع هو منتج تجميلي آخر يمكن أن يفيد شعرنا بسبب خصائصه المضادة للفطريات والمضادة للبكتيريا والتي تعتبر مفيدة بشكل خاص لفروة الرأس ، كما أن الفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية الموجودة به تساعد الشعر على النمو.

ضعي زيت الخروع على شعر رطب واتركيه لعدة ساعات ، أو طوال الليل، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ماء الأرز

ماء الأرز المخمر غني جدًا بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين E وكذلك الإينوزيتول، وهذه المركبات تحمي وتمنع تلف الشعر، جربي استخدام ماء الأرز مع بضع قطرات من أي زيت عطري على شعرك بدلًا من الشامبو لتدليك شعرك ثم اشطفيه بالماء البارد.

الألوفيرا

الألوفيرا من المكونات السحرية التي تساعد في تحسين صحة الشعر والبشرة أيضًا، يمكنك وضع جل الصبار النقي على فروة رأسك وشعرك عدة مرات في الأسبوع حتى تحصلي على شعر قوي وتساعدي في نموه بشكل أسرع، يمكن أيضًا مزج الجل مع مجموعة من الزيوت الطبيعية الأخرى لتحسين النتيجة.