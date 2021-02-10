طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته خلال دقائق بألذ طعم وبمكونات إقتصادية

طريقة عمل البسكويت بالشوكولاته، يعد البسكويت من الحلويات اللذيذة والخفيفة والتي يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تقدم البسكويت بجميع حشواته في المناسبات و أعياد الميلاد، كما يقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي الساخن أو القهوة، يتميز البسكويت بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهود، يمكن أن يحضر البسكويت بنكهة الليمون أو البرتقال أو الفانيليا، ويمكن أن يحتوي على العديد من الحشوات مثل حشوة الشوكولاته أو حشوة الكاكاو، ويجد العديد من البسكويت مثل بسكويت النشادر والبسكويت السادة، حيث يمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة خلال دقائق معدودة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته. طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته مكونات البسكويت: 3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

4 ملاعق صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 صفار بيض.

كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من الزبدة الطرية. طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته مكونات البسكويت: طريقة التحضير: نحضر إناء ويرفع على النار ويوضع فيه الزبده والحليب ثم تقلب المكونات جيداً، ثم يرفع الإناء من على النار ثم يتم إضافة الكاكاو مع التقليب المستمر ثم يترك الخليط جانباً.

يحضر إناء أخر ويوضع فيه الزبدة والسكر ثم يخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي هش، ثم إضافة صفار البيض ويتم الخفق.

إضافة الحليب والفانيليا مع الإستمرار في الخفق جيداً ثم يتم إضافة البيكنج بودر والدقيق بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

يقسم العجين إلى قسمين قسم يغلف بكيس بلاستيكي و يترك جانباً، و القسم الأخر يضاف إليه خليط الكاكاو، ثم يعجن مع بعض وتشكل عجينة الكاكاو على شكل اسطواني طويل.

تشكل بواسطة اليد على شكل مربعات أو دوائر، ثم تغلف عجينة المربعات بالعجين الأبيض وكرري هذه الخطوة حتى الإنتهاء من العجين بالكامل.

توضع هذه الدوائر في صينية وتغطى بكيس بلاستيكي ثم يتم وضعها في الفريزر لمدة ساعة، ثم تخرج الصينية من الفريزر ثم تقطع بواسطة سكين إلى مربعات صغيرة.

يرص البسكويت في صينية عليها ورق زبدة، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

تخرج من الفرن ثم يقدم ويصب عليه القليل من صوص الشوكولاتة السائل ثم يدخل الثلاجة لمدة ساعة ثم يقدم. رابط جود الاسكان وخطوات التسجيل وما هي الحالات المستحقة من الأسر الأشد حاجة الوسوم

طريقة عمل البسكويت بالشوكولاته، يعد البسكويت من الحلويات اللذيذة والخفيفة والتي يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تقدم البسكويت بجميع حشواته في المناسبات و أعياد الميلاد، كما يقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي الساخن أو القهوة، يتميز البسكويت بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهود، يمكن أن يحضر البسكويت بنكهة الليمون أو البرتقال أو الفانيليا، ويمكن أن يحتوي على العديد من الحشوات مثل حشوة الشوكولاته أو حشوة الكاكاو، ويجد العديد من البسكويت مثل بسكويت النشادر والبسكويت السادة، حيث يمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة خلال دقائق معدودة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته. طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته مكونات البسكويت: 3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

4 ملاعق صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 صفار بيض.

كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من الزبدة الطرية. طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته مكونات البسكويت: طريقة التحضير: نحضر إناء ويرفع على النار ويوضع فيه الزبده والحليب ثم تقلب المكونات جيداً، ثم يرفع الإناء من على النار ثم يتم إضافة الكاكاو مع التقليب المستمر ثم يترك الخليط جانباً.

يحضر إناء أخر ويوضع فيه الزبدة والسكر ثم يخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي هش، ثم إضافة صفار البيض ويتم الخفق.

إضافة الحليب والفانيليا مع الإستمرار في الخفق جيداً ثم يتم إضافة البيكنج بودر والدقيق بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

يقسم العجين إلى قسمين قسم يغلف بكيس بلاستيكي و يترك جانباً، و القسم الأخر يضاف إليه خليط الكاكاو، ثم يعجن مع بعض وتشكل عجينة الكاكاو على شكل اسطواني طويل.

تشكل بواسطة اليد على شكل مربعات أو دوائر، ثم تغلف عجينة المربعات بالعجين الأبيض وكرري هذه الخطوة حتى الإنتهاء من العجين بالكامل.

توضع هذه الدوائر في صينية وتغطى بكيس بلاستيكي ثم يتم وضعها في الفريزر لمدة ساعة، ثم تخرج الصينية من الفريزر ثم تقطع بواسطة سكين إلى مربعات صغيرة.

يرص البسكويت في صينية عليها ورق زبدة، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

تخرج من الفرن ثم يقدم ويصب عليه القليل من صوص الشوكولاتة السائل ثم يدخل الثلاجة لمدة ساعة ثم يقدم. رابط جود الاسكان وخطوات التسجيل وما هي الحالات المستحقة من الأسر الأشد حاجة

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