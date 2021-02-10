ماذا يحدث في الأسبوع الحادي عشر من الحمل؟

تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغيّرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم موقعنا هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع الحادي عشر من الحمل.

يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل والولادة الخاصة بموقعنا لتحديد مرحلة الحمل بدقة ومعرفة موعد الولادة المتوقع.

ماذا يحدث للجنين خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل؟

ينمو الجنين بمعدل سريع خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل ليصل طوله إلى أكثر من 4 سنتيمتر (في حجم حبة التين)، كما يستمر الجنين في الحركة وانقباض عضلاته الصغيرة لكن مازال الوقت مبكرًا للشعور بتلك الحركات والركلات، وخلال تلك المرحلة ينمو الجسد والأعضاء الداخلية ليتخذ الجنين شكلُا بشريًا مألوفًا، ويشمل ذلك:

الجسم: يستقيم الجسم بعض الشيء وينمو بمعدل سريع خاصة منطقة الرأس والتي تشكّل ثلث طول الجنين خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل.

يستقيم الجسم بعض الشيء وينمو بمعدل سريع خاصة منطقة الرأس والتي تشكّل ثلث طول الجنين خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل. الأطراف: تنفصل أصابع اليدين والقدمين عن بعضها وتظهر الأظافر لتغطي جزءًا من أطراف الأصابع.

تنفصل أصابع اليدين والقدمين عن بعضها وتظهر الأظافر لتغطي جزءًا من أطراف الأصابع. الوجه: يكتمل تكوين عظام الوجه ويتخذ صوان الأذنين شكلًا واضحًا، وتقوم الجفون بتغطية العينين بشكل كامل، يغلق الجنين عينيه وهو على موعدٍ بفتحهما مرة أخرى بعد عدة شهور.

يكتمل تكوين عظام الوجه ويتخذ صوان الأذنين شكلًا واضحًا، وتقوم الجفون بتغطية العينين بشكل كامل، يغلق الجنين عينيه وهو على موعدٍ بفتحهما مرة أخرى بعد عدة شهور. الأعضاء التناسلية: يكون الشكل الخارجي للأعضاء التناسلية للذكر مطابقًا للأنثى خلال تلك المرحلة، وبالتالي لا يمكنك معرفة جنس الجنين بالطرق العادية حتى الآن، أما فيما يخص الأعضاء التناسلية الداخلية فإذا كان الجنين أنثى يبدأ تكوين الرحم خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل.

يكون الشكل الخارجي للأعضاء التناسلية للذكر مطابقًا للأنثى خلال تلك المرحلة، وبالتالي لا يمكنك معرفة جنس الجنين بالطرق العادية حتى الآن، أما فيما يخص الأعضاء التناسلية الداخلية فإذا كان الجنين أنثى يبدأ تكوين الرحم خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل. المشيمة: المشيمة الآن في المرحلة النهاية من التكوين والنمو، فالأوعية الدموية تصبح أكثر اتساعًا وما هي إلا أيام قليلة وتكون جاهزة لإمداد الجنين بالغذاء والأكسجين من دم الأم.

ماذا يحدث للأم خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل؟

تصل أعراض الحمل إلى أوجها خلال تلك المرحلة، فقد تشعرين أن النشاط الوحيد الذي لا يرهقك هو النوم، لكن قد تساعد تمارين المشي على مقاومة تلك الأعراض، وتشمل الأعراض خلال الأسبوع العاشر من الحمل الصداع والغثيان الصباحي وآلام الثديين والتقلبات المزاجية وتحول الجلد إلى اللون الداكن وظهور البقع على الوجه وشهية الحمل، قد تظهر أيضًا افرازات مهبلية بيضاء اللون لكن إذا كانت مصبوغة بالدم يُنصح باستشارة الطبيب المختص.

لا يظهر الحمل في تلك المرحلة على محيط الخصر بشكل ملحوظ لأن الجنين مازال في حجم حبة التين.

زيارة الطبيب: هذه هي الزيارة الأهم على الإطلاق خلال الحمل، فخلال الفترة من الأسبوع الثامن إلى الأسبوع الرابع عشر سيقوم الطبيب بالفحص بالموجات فوق الصوتية وهو ربما الفحص الأول خلال الحمل ويسمى “الفحص التأريخي”، خلال ذلك الفحص يقوم الطبيب بمراجعة تاريخ الحمل ومعدل النمو وتحديد موعد الولادة بدقة وفحص قلب الجنين، قد تكون تلك الزيارة صادمة للأم إذا لاحظ الطبيب وجود توأم أو أكثر، كذلك قد يقوم الطبيب بفحوصات طبية ومعملية خلال تلك المرحلة لاستبعاد إصابة الجنين بمتلازمة داون.

الالتزام بنظام غذائي صحي: يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لضمان توفير العناصر الغذائية اللازمة للأم ولنمو الجنين، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية السليمة أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل وخلال الحمل.

يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لضمان توفير العناصر الغذائية اللازمة للأم ولنمو الجنين، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية السليمة أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل وخلال الحمل. تناوُل مكملات حمض الفوليك: يجب تناول 400 ملليغرام يوميًا من مكملات حمض الفوليك خلال شهور الحمل الأولى (حتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر من الحمل) لتجنّب إصابة الجنين بالتشوهات وأمراض الجهاز العصبي والدماغ، قد ينصح الطبيب أيضًا بتناول مكملات فيتامين د، يمكنك استشارة طبيبك لمعرفة المكملات المناسبة لكِ.

يجب تناول 400 ملليغرام يوميًا من مكملات حمض الفوليك خلال شهور الحمل الأولى (حتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر من الحمل) لتجنّب إصابة الجنين بالتشوهات وأمراض الجهاز العصبي والدماغ، قد ينصح الطبيب أيضًا بتناول مكملات فيتامين د، يمكنك استشارة طبيبك لمعرفة المكملات المناسبة لكِ. الإقلاع عن التدخين و الكحول: يُنصح بالابتعاد تمامًا عن التدخين والتدخين السلبي والمشروبات الكحولية خلال الحمل.

يُنصح بالابتعاد تمامًا عن التدخين والتدخين السلبي والمشروبات الكحولية خلال الحمل. تقليل استهلاك الكافيين: يُنصح بتقليل استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين قدر الإمكان خلال الحمل لتقليل المخاطر على الجنين وتجنّب المشاكل التي قد تحدث بعد الولادة والتي قد تصل للموت، بشكل عام لا يجب أن يتخطى الاستهلاك اليومي 200 ملليغرام، يمكنك الاطلاع على هذا المقال لمعرفة عدد أكواب الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات والأطعمة التي لا تتخطى هذا الحد.

ما الذي ينبغي عمله خلال الأسبوع الحادي عشر من الحمل؟

الانتقال إلى الأسبوع العاشر من الحمل.

الانتقال إلى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.