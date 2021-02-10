ماذا يحدث في الأسبوع الثاني عشر من الحمل؟

تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغيّرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم موقعنا هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل والولادة الخاصة بموقعنا لتحديد مرحلة الحمل بدقة ومعرفة موعد الولادة المتوقع.

يعتبر الأسبوع الثاني عشر من الحمل مرحلة فاصلة وهامة، فهو يحدد نهاية الثلث الأول من الحمل، ومع نهاية الأسبوع الثاني عشر يكون الجنين مكتمل التكوين وتكون المشيمة أيضًا جاهزة للعمل بكفاءة وإمداد صغيرك بالغذاء والأكسجين اللازم للحياة، فالفترة القادمة (ثلثي الحمل) تكون فترة نمو ونضج لأعضاء وأطراف الجنين.

ماذا يحدث للجنين خلال الأسبوع الثاني عشر من الحمل؟

خلال الأسبوع الثاني عشر ينمو الجنين ليصل طوله إلى 5.5 سنتيمتر ويزن تقريبًا 18 جم، ويكتمل تكوين جميع أعضاء الجنين الداخلية والخارجية ويشمل ذلك:

القلب: يكون مكتمل التكوين ويمكن بسهولة سماع ضربات القلب باستخدام فحص خاص بالموجات فوق الصوتية المزود بمكبر للصوت (دوبلر).

يكون مكتمل التكوين ويمكن بسهولة سماع ضربات القلب باستخدام فحص خاص بالموجات فوق الصوتية المزود بمكبر للصوت (دوبلر). الأطراف والعظام والعضلات: يكتمل تكوين العظام في صورة قطع غضروفية أو أغشية سوف تتصلب فيما بعد، ويكتمل تكوين العضلات وبراعم الأسنان الصغيرة فيصبح الجنين في تلك المرحلة إنسان كامل في حجم ثمرة خوخ.

يكتمل تكوين العظام في صورة قطع غضروفية أو أغشية سوف تتصلب فيما بعد، ويكتمل تكوين العضلات وبراعم الأسنان الصغيرة فيصبح الجنين في تلك المرحلة إنسان كامل في حجم ثمرة خوخ. الأعضاء التناسلية: بانتهاء الأسبوع الثاني عشر تكون الأعضاء التناسلية في أماكنها لكن يجب الانتظار حتى الأسبوع الثامن عشر لتحديد جنس الجنين بالفحص التقليدي.

بانتهاء الأسبوع الثاني عشر تكون الأعضاء التناسلية في أماكنها لكن يجب الانتظار حتى الأسبوع الثامن عشر لتحديد جنس الجنين بالفحص التقليدي. الحركة: يتحرك الجنين خلال ذلك الأسبوع بنشاط (لكن لن تشعر الأم بحركات الجنين إلا بعد بضع أسابيع).

يتحرك الجنين خلال ذلك الأسبوع بنشاط (لكن لن تشعر الأم بحركات الجنين إلا بعد بضع أسابيع). المشيمة: يكتمل تكوين المشيمة خلال الأسبوع الثاني عشر وتصبح جاهزة لتغذية الجنين وإمداده بالأكسجين حتى الولادة.

ماذا يحدث للأم خلال الأسبوع الثاني عشر من الحمل؟

خلال الأسبوع الثاني عشر سوف يبدأ شعورك بأعراض الحمل المُرهقة بالزوال شيئًا فشيء، فالآن تبدأ المشيمة في تغذية طفلك تدريجيًا ومعها تستقر مستويات الهرمونات في دمكِ، وخلال هذا الأسبوع قد تلاحظين:

زيادة محيط الخصر والصدر: تزيد قياسات الملابس بشكل واضح خلال تلك المرحلة، لكن إذا كانت الزيادة بسيطة مقارنة بالسيدات في نفس المرحلة من الحمل فلا داعي للقلق، حيث تميل السيدات للزيادة بمقدار ضئيل في الحمل الأول وعند ممارسة الرياضة قبل وأثناء الحمل.

تزيد قياسات الملابس بشكل واضح خلال تلك المرحلة، لكن إذا كانت الزيادة بسيطة مقارنة بالسيدات في نفس المرحلة من الحمل فلا داعي للقلق، حيث تميل السيدات للزيادة بمقدار ضئيل في الحمل الأول وعند ممارسة الرياضة قبل وأثناء الحمل. زيادة الوزن: تكون زيادة الوزن في نهاية الثلث الأول وما بعده مصدر قلق لبعض السيدات، وبشكل عام تكون الزيادة بمقدار 10 إلى 12.5 كيلوجرام خلال جميع مراحل الحمل وخاصةً بعد الأسبوع العشرين.



تكون زيادة الوزن في نهاية الثلث الأول وما بعده مصدر قلق لبعض السيدات، وبشكل عام تكون الزيادة بمقدار 10 إلى 12.5 كيلوجرام خلال جميع مراحل الحمل وخاصةً بعد الأسبوع العشرين. أعراض الحمل: عادةً ما تنخفض شدة الأعراض للحد الأدنى خلال الأسبوع الثاني عشر، وقد تشمل الغثيان الصباحي وآلام البطن والصداع وعسر الهضم والتقلبات المزاجية وآلام الثديين وشهية الحمل ونزول الإفرازات المهبلية البيضاء وانتفاخات البطن.

زيارة الطبيب: يجب زيارة الطبيب مرة على الأقل خلال الفترة من الأسبوع الثامن وحتى الأسبوع الرابع عشر لإجراء الفحص الأهم بالموجات فوق الصوتية، يتم خلال الفحص تحديد تاريخ الحمل ومتابعة التطوّر الجنيني وتحديد موعد الولادة وقياس نبض الجنين.

قد يقوم طبيبك بفحوصات سريرية ومعملية لاستبعاد إصابة الجنين بمتلازمة داون.

يجب زيارة الطبيب مرة على الأقل خلال الفترة من الأسبوع الثامن وحتى الأسبوع الرابع عشر لإجراء الفحص الأهم بالموجات فوق الصوتية، يتم خلال الفحص تحديد تاريخ الحمل ومتابعة التطوّر الجنيني وتحديد موعد الولادة وقياس نبض الجنين. قد يقوم طبيبك بفحوصات سريرية ومعملية لاستبعاد إصابة الجنين بمتلازمة داون. الالتزام بنظام غذائي صحي: يُفضّل اتباع نظام غذائي متوازن يضمن لكِ وللطفل الحصول على القدر الكافي من المغذيات والمعادن والفيتامينات بشكل سليم، قد تظنين أنه من المناسب تناول الطعام لفردين خلال الحمل، ورغم كون ذلك شائعًا إلا أنه غير صحي على الإطلاق ويكفي زيادة الطعام بمقدار بسيط بمتوسط 200 سعر حراري يوميًا أو ما يوازي شطيرة صغيرة الحجم “ساندويتش واحد”، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها.

يُفضّل اتباع نظام غذائي متوازن يضمن لكِ وللطفل الحصول على القدر الكافي من المغذيات والمعادن والفيتامينات بشكل سليم، قد تظنين أنه من المناسب تناول الطعام لفردين خلال الحمل، ورغم كون ذلك شائعًا إلا أنه غير صحي على الإطلاق ويكفي زيادة الطعام بمقدار بسيط بمتوسط 200 سعر حراري يوميًا أو ما يوازي شطيرة صغيرة الحجم “ساندويتش واحد”، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها. تناوُل مكملات حمض الفوليك: يُفضّل تناول مكملات حمض الفوليك بجرعات 400 ملليغرام يوميًا منذ مرحلة التخطيط للحمل وحتى نهاية الأسبوع الثاني عشر كحدٍ أدنى، حيث تساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات الجهاز العصبي المركزي والتشوهات الجنينية، قد ينصح طبيبك بتناول مكملات فيتامين د وفقًا لحالتك الصحية واحتياجك.

يُفضّل تناول مكملات حمض الفوليك بجرعات 400 ملليغرام يوميًا منذ مرحلة التخطيط للحمل وحتى نهاية الأسبوع الثاني عشر كحدٍ أدنى، حيث تساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات الجهاز العصبي المركزي والتشوهات الجنينية، قد ينصح طبيبك بتناول مكملات فيتامين د وفقًا لحالتك الصحية واحتياجك. الإقلاع عن التدخين والكحول: يُنصح بالابتعاد تمامًا عن التدخين والتدخين السلبي وتناوُل المشروبات الكحولية لتجنّب الإجهاض أو التشوهات الجنينية.

الانتقال إلى الأسبوع الحادي عشر من الحمل.