أقوي وصفة للتخلص من اسمرار الوجه واليدين بمواد طبيعية تمنحك بشرة مثالية، تعد مشكلة اسمرار الوجه واليدين من المشاكل التي تواجه العديد من النساء وذلك يسبب مصدر إحراج لها، ولكن لعلاج تلك المشكلة يجب البحث عن الأسباب أولاً والتخلص منها، وتوجد أسباب كثيرة أهمها أشعة الشمس الضارة والخروج من البيت دون وضع واقي الشمس للوجه واليدين، مما تتسبب في عدم توحيد لون البشرة وظهور البقع الداكنة والتصبغات.

وصفة طبيعية لإزالة اسمرار الوجه واليدين سريعة المفعول

للتغلب علي مشكلة اسمرار الوجه واليدين سوف تجدين العديد من الوصفات الطبيعية التي تستطيع منحك بشرة بيضاء دون أي آثار جانبية، ولكن تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات إلي الحل الأسهل وهو استخدام كريمات تفتيح الوجه ظناً منها أنها سوف تتخلص من هذه المشكلة سريعاً، ولكنها تأخذ وقت طويل حتي تعطيك النتيجة المطلوبة في حين أنه تتوافر الوصفات الطبيعية سريعة المفعول والتي تجعل بشرتك ويديك بيضاء من أول مرة.

وصفة دقيق الأرز وعصير الليمون والزبادي للتخلص من اسمرار الوجه واليدين

تعد هذه الوصفة من أقوي الوصفات التي تعمل علي إعادة لون البشرة وتفتيحها بشكل سريع، حيث يعتبر دقيق الأرز مكون طبيعي فعال في تبييض وتصفية البشرة من البقع والتصبغات، أـما عصير الليمون فهو مادة حمضية قوية فعالة في تفتيح الجلد وتوحيد لونه، أما الزبادي فهو أيضاً يساعد في تبييض الوجه ويمنحه الترطيب.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

قومي بمزج المكونات في وعاء صغير ثم توضع علي الوجه واليدين وتترك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وتستخدم هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام، وبهذا أكون من خلال موقع ثقفني تقديم وصفة طبيعية للتخلص من اسمرار الوجه واليدين سريعة المفعول.

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مكونات وصفة إزالة اسمرار الوجه واليدينطريقة التحضير وكيفية استخدامها