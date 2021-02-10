طريقة عمل الكريب الحادق وطرق حشو مختلفة وتكات مهمة جداً

طريقة عمل الكريب الحادق ، يعتبر الكريب نوع من أنواع البان كيك الرقيق، وهي أكلات فرنسية، وبسبب مزاقه الرائع وسهولة تحضيره وإمكانية تنوع طرق حشوه، فإنه من الوجبات التي تعتبر منتشرة، وبعض الأشخاص يتناولونه في الفطار أو الغداء أو حتي في العشاء.

طريقة عمل الكريب الحادق

مقادير الكريب

هناك أنواع عديدة للكريب، منها الحلو والحادق، وأيضاً كل جزء فيهم لديه الكثير من الوصفات والأصناف المختلفة، حسب رغبتك والصنف المفضل لديك، لسهولة تحضيره، فعليك تحضيره في المنزل بدون إهدار المال وأيضاً صحي، لأنه مصنوع في المنزل وتعرف جميع مكوناته وتختارها علي حسب رغبتك.

3أكواب من الدقيق.

4أكواب من الماء.

بيضة.

معلقة كبيرة من اللبن البودر.

4معالق من الزيت.

رشه فلفل اسود وملح.

احضري وعاء عميق للعجن، ضعي فيه البيضة ورشة الفلفل الأسود والملح، ثم اخفقيهم. نضع أول كوب من الماء ثم ضعي معلقة اللبن البودر، قومي بالخفق، ثم ضيفي باقي كمية الماء. ضيفي الدقيق تدريجياً وفي هذه الأثناء قومي بالخفق بالمعلقة أو المضرب، حتي تتأكدي أن العجينة سائله لا تحتوي علي تكتلات. ثم ضيفي الزيت، واخلطيهم جيداً، اتركي العجينة لمدة 10دقائق لكي ترتاح. قومي بدهن الصينية بقليل من الزيت، واتركيه قليلاً لمجرد أن يدفأ، ثم قومي بوضع كمية من العجينة السائلة مناسبة لحجم الصينية المستخدمة. اتركي العجينة علي النار حتي تطهي وقومي بقلبها للجانب الأخر، لن تأخذ وقت منك في الطهي.

المقادير:طريقة التحضير:

الحشو بالفراخ الشاورما

المكونات:

كمية من صدور الفراخ المقطعة كقطع الشاورما.

معلقة صغيرة من البابريكا

معلقة صغيرة ثوم بودر

معلقة صغيرة بصل بودر

معلقة صغيرة توابل الفراخ.

رشه من الحبهان المطحون.

عصير ليمون ومعلقتين من الخل.

عدد واحد زبادي.

نصف معلقة ثوم مبشور وملح.

طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات معاً في وعاء عميق، ثم قومي بتقليبهم جيداً حتي يختلطوا معاً. اتركي المكونات لمدة ساعة علي الفراخ، حتي يتغلغل الطعم بداخلها وتكتسب كمية اكثر من الطعم والمقادير. بعد فوات الوقت للتتبيله، قومي بوضع كمية قليلة من الزيت في طاسة عميقة، واتركيه حتي يسخن، ثم ضيفي الفراخ المغطاة بالخلطة. قومي بطهيها حتي تأخذ اللون الذهبي، تأكدي أنها تم طهيها جيداً. بعد تحضيرك للكريب والحشو، افردي الكريب وضعي بداخله كمية من الحشو، ثم قومي بلفه علي هيئة ساندوتش. بعد ان تعدي ساندوتشات الكريب بالفراخ الشاورما، قومي بوضعها في الطاسة، واتركيها قليلاً. الآن الكريب جاهز وشهي، إذا كنتي تفضلي الكريب باللحم المفروم اليك الوصفة.