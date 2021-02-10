صبغ الشعر طبيعياً بألوان عصرية وإستمتعي بأجمل إطلالة جذابة لشعرك

صبغ الشعر طبيعياً بألوان عصرية، العديد من النساء يبحثن عن لون شعر جديد وعصري ومواكب لأحداث الموضة، وذلك بمواد طبيعية بعيداً عن الألوان الصناعية التي تضر بالشعر، حيث أن إهتمام المرأة بشعرها يجعلها عندها ثقة بالنفس وتغير من حياتها اليومية التقليدية، حيث يجب عند تغيير لون الشعر يجب عدم اللجوء إلى المواد تحتوي على مواد كيميائية لأنها تضر الشعر وتسبب له العديد من المشاكل، مثل تساقطه وتقصفه وعدم نموه بشكل كامل، فكل ما عليك سيدتي إتباع الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعطي نتيجة فعالة من اول استخدام مع تغذية كاملة للشعر، تابعونا للتعرف على صبغ الشعر بطرق طبيعية وألوان عصرية.

صبغ الشعر من الأمور التي تهتم بها المرأة وتغير منها بشكل حضاري، حيث تلجأ لصالون التجميل لتغير لون شعرها بأسعار باهظة، وألوان مواكبة للموضة، وكل ذلك موجود طبيعياً من خلال السطور التالية.

مكونات الوصفة:

ربع كوب من الخل.

2 ملعقة من الزبادي.

نصف كوب من الكركديه.

10 ملاعق من الحناء.

طريقة التحضير:

يحضر إناء وتوضع فيه جميع مكونات الوصفة وتعجن جيداً، حتى الحصول على عجينة ناعمة.

تطبيق الصبغة على الشعر من الجذور حتى الأطراف ،وتترك على الشعر من المساء حتى الصباح مع إرتداء كيس بلاستيك على الشعر، ثم في الصباح يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

مكونات الوصفة:

ثلاث ملاعق من الكركم..

ثلاث ملاعق من خل التفاح.

10 ملاعق حناء.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

يحضر إناء وتوضع فيه جميع المكونات ثم تعجن بالقليل من الماء الدافئ، ثم يترك الخليط جانباً لمدة ثلاث ساعات.

يطبق الخليط بعد ذلك على الشعر ويترك لمدة ساعتين مع ارتداء كيس بلاستيك على الشعر.

يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة القهوة للحصول على شعر باللون البني الداكن

طريقة التحضير:

يمكن غلى فنجان كبير من القهوة، ويتم تركها جانباً حتى يبرد .

يغسل به الشعر جيداً ويترك لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم.

طريقة أخرى لصبغ الشعر باللون البني الداكن

مكونات الوصفة:

ربع كوب من الخل .

10 ملاعق من الحناء .

كوب من الشاي المغلي.

طريقة التحضير:

يحضر إناء ويوضع فيه جميع المكونات معاً، ثم تعجن جيداً، ويمكن إستخدام القليل من الحليب للعجن، بدلاً من الماء حتى الحصول على عجينة طرية.

تطبق العجين على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.