مكرونة ماك اند تشيز الشهيرة وسر صوص الجبنة الرائع آية حبيب

مكرونة ماك اند تشيز ، أسهل وألذ صوص سائل وناعم وكريمي بطعم جبن رائع بطريقتين تقديم مختلفتين رائعين في الأكل وسهولة التحضير، إليك مكرونة ماك أند تشيز الشهيرة وسر صوص الجبنة الرائع للشيف آية حبيب بطريقة المطاعم ستنال إعجاب أسرتك وصفة رائعة تشبه طريقة عمل مكرونة الفريدو بالوايت صوص لتشابه المكونات بشكل كبير .

مكرونة ماك اند تشيز بالمقادير بالمقادير طريقة التحضير: قومي بسلق المعكرونة ويمكنك استخدام أي نوع مفضل لديكي ماء مغلي برشة من الملح وقومي بإضافة المعكرونة وقلبيها جيدا وتغلي وتتسلق بمضغة بسيطة .

قومي بتصفيتها واغسليها بماء بارد حتى لا تلزق ببعض . صوص الجبنة الرائع: صوص الجبنة الرائع: المكونات: 200 جرام من الجبنة هي الجبنة الشيدر

2 ملعقة من الدقيق

2 ملعقة من الزبدة

2 كوب من الحليب

ثوم باودر

ملح صغير

نص ملعقة من الباريكا لإعطائها اللون اللازم

تشيز باودر

نص ملعقة صغيرة من المسطردة أو الخردل أليك أيضا المقالة السابقة عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في البيت بطريقة فاطمه أبو حاتي طريقة تقديم المكرونة: نستخدم في هذه الوصفة جبنة شيدر وكل ما كانت أقدم ولون اغمق كل ما كان الطعم أفضل.

في وعاء علي نار، أضيفي الزبدة حتى تسييح، ثم أضيفي الدقيق حتى تحصلي علي قوام عجينة سائلة.

عند ظهور فقاعات، قومي بتزويد الحليب تدريجيا حتى تحصلي علي السمك المناسب تدريجيا حتى يصبح الصوص ناعم.

ضعي التوابل علي الصوص وفي بداية سخونة الصوص ضعي الجبن المبشور ( لا تقومي بتسخين الجبنة اكثر من اللازم) .

فقط ضعي الجبنة بالصوص علي نار هادئة حتى الذوبان وبعد التأكد من إذابتها، أضيفي المعكرونة إلي الخليط وقومي بتقليبها جيدا .

يمكنك تقديمها في أطباق التقديم هكذا بدون أي إضافات .

ويمكنك تقديمها أضيفي الماك أند تشيز في صينية وقومي برش طبقة من البقسماط إليها، ثم ضعيها في الفرن 4 دقائق فقط تأخذ لون صوص كريمي بطبقة مقرمشة رائعة وقدميها مع بطاطس فرنش فرايز المقرمشة وذهبية بطريقة ماكدونالز اللذيذة. طريقة تقديم المكرونة: "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021 الوسوم

مكرونة ماك اند تشيز ، أسهل وألذ صوص سائل وناعم وكريمي بطعم جبن رائع بطريقتين تقديم مختلفتين رائعين في الأكل وسهولة التحضير، إليك مكرونة ماك أند تشيز الشهيرة وسر صوص الجبنة الرائع للشيف آية حبيب بطريقة المطاعم ستنال إعجاب أسرتك وصفة رائعة تشبه طريقة عمل مكرونة الفريدو بالوايت صوص لتشابه المكونات بشكل كبير .

مكرونة ماك اند تشيز بالمقادير بالمقادير طريقة التحضير: قومي بسلق المعكرونة ويمكنك استخدام أي نوع مفضل لديكي ماء مغلي برشة من الملح وقومي بإضافة المعكرونة وقلبيها جيدا وتغلي وتتسلق بمضغة بسيطة .

قومي بتصفيتها واغسليها بماء بارد حتى لا تلزق ببعض . صوص الجبنة الرائع: صوص الجبنة الرائع: المكونات: 200 جرام من الجبنة هي الجبنة الشيدر

2 ملعقة من الدقيق

2 ملعقة من الزبدة

2 كوب من الحليب

ثوم باودر

ملح صغير

نص ملعقة من الباريكا لإعطائها اللون اللازم

تشيز باودر

نص ملعقة صغيرة من المسطردة أو الخردل أليك أيضا المقالة السابقة عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في البيت بطريقة فاطمه أبو حاتي طريقة تقديم المكرونة: نستخدم في هذه الوصفة جبنة شيدر وكل ما كانت أقدم ولون اغمق كل ما كان الطعم أفضل.

في وعاء علي نار، أضيفي الزبدة حتى تسييح، ثم أضيفي الدقيق حتى تحصلي علي قوام عجينة سائلة.

عند ظهور فقاعات، قومي بتزويد الحليب تدريجيا حتى تحصلي علي السمك المناسب تدريجيا حتى يصبح الصوص ناعم.

ضعي التوابل علي الصوص وفي بداية سخونة الصوص ضعي الجبن المبشور ( لا تقومي بتسخين الجبنة اكثر من اللازم) .

فقط ضعي الجبنة بالصوص علي نار هادئة حتى الذوبان وبعد التأكد من إذابتها، أضيفي المعكرونة إلي الخليط وقومي بتقليبها جيدا .

يمكنك تقديمها في أطباق التقديم هكذا بدون أي إضافات .

ويمكنك تقديمها أضيفي الماك أند تشيز في صينية وقومي برش طبقة من البقسماط إليها، ثم ضعيها في الفرن 4 دقائق فقط تأخذ لون صوص كريمي بطبقة مقرمشة رائعة وقدميها مع بطاطس فرنش فرايز المقرمشة وذهبية بطريقة ماكدونالز اللذيذة. طريقة تقديم المكرونة: "أسرار" شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكرونة ماك اند تشيز الشهيرة وسر صوص الجبنة الرائع آية حبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.