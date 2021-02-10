طريقة عمل كباب الباذنجان المشوي بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل

يعد كباب الباذنجان المشوي من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار. وتتميز هذه الأكلة بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة ومفيدة لصحة الإنسان، كالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور والحديد والفيتامينات والبروتينات والفولات والكالسيوم وغيرها. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير الباذنجان بطريقة صحية ومختلفة ولذيذة لكي تحضره لأفراد أسرتها، بدلا من الأكلات التقليدية وكسر الروتين والملل. لذا سوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كباب الباذنجان المشوي وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات كباب الباذنجان المشوي

يتكون كباب الباذنجان المشوي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان.

2 حبة طماطم مفروم ناعم مقشر ومنزوع منه البذور.

حبة بصل مفروم ناعم.

نصف كوب كرفس أو بقدونس مفروم ناعم.

بيضة.

3 ملعقة كبيرة دقيق أسمر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة كركم.

رشة ثوم بودر.

رشة فلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كباب الباذنجان المشوي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نغسل الباذنجان جيدا، ونحدث فيه ثقوب بالشوكة، ثم نضعه في صينية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركه حتى ينضج، مع مراعاة قلبه كل 10 دقائق على الجهة الثانية.

ثم نخرج الباذنجان من الفرن عندما يستوي، ونضعه في علبة محكمة الغلق لمدة 10 دقائق حتى يسهل نزع قشره في حالة لم يسهل نزع قشره، ثم نصفيه من الماء جيدا.

ثم نقطعه إلى أجزاء صغيرة جدا (نفرمه ناعم) بعد تقشيره.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الطماطم المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم والكرفس أو البقدونس المفروم ناعم والدقيق والبيضة والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والثوم بودر، والباذنجان المفروم ناعم ونخلطهم جيدا.

ثم ندهن اليد بزيت الزيتون ونقوم بتشكيل خلطة الباذنجان على شكل قطع صغيرة بيضاوية الشكل.

ثم نرصهم في صينية فرن، وندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الأوسط ونتركه حتى يكتسب لونا ذهبيا.

ثم ندهنه بزيت الزيتون بالفرشاة قبل ما نخرجه من الفرن بعشر دقائق.

وعندما يستوي نخرجه من الفرن، ثم يقدم وبالهنا والشفا.