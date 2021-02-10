طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه كالحرير في نصف ساعة، الشعر الخشن والمجعد من أكثر أنواع الشعر صعوبة في التصفيف والتمشيط حيث يحتاج إلي عناية كبيرة واهتمام حتي يبدو بالمظهر الرائع، ولكن تلجأ أصحاب هذا النوع من الشعر إلي عمل الكيراتين أو البروتين للحصول علي شعر ناعم وغير مجعد، ولكن المواد الكيماوية في هذه الطرق تترك آثار ضارة علي الشعر بعد زوال مفعولها، ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكي أفضل طريقة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير في وقت قصير.

أسهل طريقة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير بدون مكواة

الشعر الخشن والمجعد يضعك في موقف محرج دائماً، مما يجعلك تبحثين في مواقع التواصل عن أفضل الوصفات والخلطات التي تساعد في تنعيم الشعر، والتي تمنحك نتيجة فعالة من أول استخدام ولهذا يوصي خبراء التجميل باستخدام المكونات الطبيعية التي تمنح الشعر النعومة واللمعان، مما يوفر عليك الوقت والمال في صالون التجميل.

طريقة النشا والمايونيز وزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

النشا مكون طبيعي فعال يحتوي علي كمية كبيرة من البروتين الطبيعي مما يساعد في تنعيم وفرد الشعر، كما يعالج جفاف الشعر أما المايونيز من أفضل المكونات التي توفر الترطيب اللازم للشعر وفرده بطريقة سريعة، أما زيت جوز الهند يعد مرطب طبيعي للشعر لاحتوائه علي فيتامينات وخصائص تعمل علي منح الشعر النعومة.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

فرشاة للشعر.

ضعي المكونات في وعاء عميق ثم امزجيها جيداً للحصول علي قوام كريمي، ثم قومي بتوزيع المزيج علي الشعر بعد تقسيمه لعدة خصل صغيرة.

قومي بتمشيط الشعر ثم يغطي بكيس بلاستيكي أو بواسطة منشفة ساخنة حتي تتفاعل الطريقة من فروة الرأس، وتترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي.

قومي بتمشيط الشعر وسوف تلاحظين مدي نعومة وفرد الشعر بطريقة سهلة ونتيجة فعالة، وتستخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

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مكونات طريقة فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعدطريقة التحضير وكيفية الاستخدام