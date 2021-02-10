ضعيها دقائق علي شعر وجهك وفوق الشفايف وسوف يسقط بدون رجعه خلطة رهيبة لازالة الشعر

ضعيها دقائق علي شعر وجهك وفوق الشفايف نجد أنه يوجد طرق عديدة للتخلص من الشعر الموجود في الجسم، وفي الوجه بدون الم ثم تطورت العديد من الأدوات الحديثة والاجهزة التي تستخدم للتخلص من الشعرالوجه بدون الم، ولكن جميعهم قد يصاحب الألم في الجسم وتسبب لجميع النساء والفتيات المقبلين على الزواج الانزعاج والوجع، والالم، وبالاخص إذا كانت أغلب هذه النساء لديهم البشرة الحساسة التي تتحسس من أي شيء في الجسم، كما يستخدم العديد من النساء ماكينات الحلاقة وهي تعتبر من أشهر الأشياء التي تزيل الشعر ولكنها تسبب الم و بالاضافة إلى الالم التي يحدث قد يزيد من نسبة الشعر، وذلك لأنه لا يزيل من جذور الشعر لذلك فقد يتسبب كثافة فيما بعد ولكن سوف نتحدث اليوم عن الطريقة الطبيعية، و الخلطة السحرية للتخلص من الشعر الزائد الموجود إذا كان في البشرة أو في الجسم بطريقة فعالة ومميزة تجعلنا لا نقوم باستخدام هذه الأدوات الضارة مرة اخرى.

ضعيها دقائق علي شعر وجهك وفوق الشفايف

المكونات:-

2 كوب من المياه.

يكفي كوب واحد للجسم بالكامل من الترمس المطحون.

نقوم بوضع 2 كوب من المياه على النار لمدة خمس دقائق أو حتى الغليان.

ثم نبدا باضافة الترمس المر بعد ذلك

ويفضل أيضا أن يكون مطحون.

ثم نتركه لمدة 24 ساعة أو يومين.

ثم نقوم باضافة هذا المزيج في زجاجة.

ثم نبدأ بوضع هذا المزيج على الجسم.

ثم نتركه لكي يجف تماما أو لمدة 15 دقيقة.

وبعد الانتهاء من هذه المدة نقوم بمسح المكان جيدا وسوف نجد أن الشعر تم إزالته و بدون أي الألم .

كما يمكنك عزيزتي أن تستخدمي هذه الوصفة مرة في الاسبوع وسوف تتخلصي من كثافة الشعر الموجود بالجسم بشكل نهائي.