وصفات طبيعية لتبييض الوجه وتصفيته من آثار حب الشباب

وصفات طبيعية لتبييض الوجه تعمل على تفتيح البشرة السمراء كما أنها تساعد في إزالة البقع السوداء الناتجة من عوامل عدة، وقد نصح خبراء التجميل محليًا وعالميًا بضرورة الابتعاد عن كريمات تفتيح البشرة الغير مضمونة حيث أنها تسبب مشاكل قد تصل إلى سرطان الجلد، ولذلك سنقدم لكم وصفة سحرية لتبيض الوجه من المرة الأولى للاستعمال لأصحاب البشرة الدهنية والحساسة بالإضافة إلى وصفة لتبيض الوجه للبشرة الجافة.

وصفات طبيعية لتبييض الوجه

هناك وصفات كثيرة، وكل وصفة لها نوع بشرة معين تتناسب معه، ومن أفضل الوصفات:

سنقوم بتوفير ملعقتين من النشا الطبيعي أو نشا الذرة.

علينا توفير ملعقة من زيت الورد.

توفير ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت حبة البركة.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها، حتى نصل إلى القوام المتماسك، ونضعها على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم بحركات دائرية نزيل الخليط وبهدوء حتى لا نسبب تحسس أو مشاكل للبشرة.

ثم نقوم بشطف الوجه بمياه فاترة فقط.

وتعتبر الخميرة من أهم المكونات المناسبة لجميع أنواع البشرة، ويمكن استعمالها في قناع خاص لتفتيح البشرة وذلك من خلال:

ستقوم بتوفير ملعقتين من الخميرة وتضيف إليهم ملعقة من الزبادي.

نضيف إلى الخليط ملعقة من عسل النحل، ثم نقوم بوضع الخليط مع بعضه البعض ونضعه على البشرة.

ثم بعد ذلك علينا أن نقوم بإزالة الخليط بعد مرور ربع ساعة، ونرطب البشرة باستخدام ماء الورد.

علينا توفير ملعقة من الزبادي الطبيعي، وملعقتين من الترمس المطحون.

ملعقة من زيت اللوز المر، وملعقة أخرى من العسل.

ثم نمزج الخليط مع بعضه البعض ونضعه على البشرة لمدة ربع ساعة.

نقوم بإزالته بالتدريج، أو عن طريق التقشير، ثم نقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة.

وعند استخدام وصفات طبيعية لتبييض الوجه لا بد أن نحرص على تكرارها مرتين في الأسبوع أو نختار وصفة منهم مرة واحدة والأخرى في المرة الثانية.

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